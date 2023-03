De politie van Oswego heeft antidiefstalapparatuur ontvangen van Hyundai Motors om eigenaren te helpen de toename van autodiefstallen van Hyundai tegen te gaan.

Hyundai Motors, als reactie op de toenemende diefstallen die zijn gericht op zijn voertuigen zonder drukknopontsteking en/of immobiliserende antidiefstalapparatuur, introduceert een gratis antidiefstalsoftware-upgrade om te voorkomen dat de voertuigen starten tijdens een diefstalmethode die populair is op TikTok en andere sociale media kanalen.

Meer informatie is beschikbaar op hyundaiantitheft.com, waar klanten het voertuigidentificatienummer (VIN) van hun voertuig kunnen invoeren om erachter te komen wanneer het in aanmerking komt voor de software-upgrade.

Hyundai levert ook gratis stuursloten aan wetshandhavingsinstanties voor distributie aan lokale bewoners die deze getroffen modellen bezitten of leasen. De politie van Oswego heeft de wielsloten ontvangen en moedigt inwoners aan om hyundaiantitheft.com te bezoeken om te bepalen of uw voertuig hiervoor in aanmerking komt.

Verdere informatie van Hyundai:

Als uw voertuig is uitgerust met een startknop met drukknop en een slimme sleutel, is uw voertuig al uitgerust met een startonderbreker en is de software-upgrade niet nodig.

Als uw voertuig na november 2021 is geproduceerd, zijn startonderbrekers standaard en heeft uw voertuig geen software-upgrade nodig.

Bovendien kunnen sommige voertuigen van modeljaar 2011-2022 zonder startonderbrekers de software-upgrade niet uitvoeren. Voor deze klanten legt Hyundai de laatste hand aan een programma waarbij klanten in aanmerking komen voor een vergoeding van maximaal $ 50 voor de aankoop van een stuurslot.

Inwoners van Village of Oswego die in aanmerking komen voor een gratis stuurslot, moeten een bewijs van ingezetenschap en kentekenbewijs overleggen aan de politie van Oswego, 3355 Woolley Road. De werktijden zijn van 07.00 uur tot 23.00 uur, zeven dagen per week. De voorraden zijn beperkt.