De politie van Oglesby is nu volledig bemand.

Maandag verwelkomde de gemeenteraad van Oglesby agent Scott Nuftul, een zijdelingse overplaatsing van de politie van Spring Valley.

“Het voelt heel goed”, zei commissaris Terry Eutis over het volledig bemannen van de afdeling. “Het geeft me een goed gevoel dat mensen hier willen komen, het moreel is goed en ze houden van ons community policing-model.”

Nuftul eed Oglesby-commissaris Terry Eutis (rechts) legt de ambtseed af aan Scott Nuftul. (Tom Collins)

Afzonderlijk gaf de raad toestemming voor noodreparaties aan het politie-, brandweer- en ambulanceradiosysteem na een blikseminslag eind 2022. De commissarissen keurden meer dan $ 60.000 goed om beschadigde apparatuur plus voorraden te vervangen om de apparatuur aan de grond te houden tegen toekomstige stakingen.

“Het had ongeveer 20 jaar geleden moeten gebeuren”, zegt Kevin Nicolson van Nicolson Communications.

Ten slotte zal de locatie voor de opwekking van zonne-energie – waar vier jaar aan wordt gewerkt – binnenkort in aanbouw zijn. De raad stemde om te beginnen met de installatie van de zonne-installatie achter het ambulancegebouw, waarschijnlijk voltooid in augustus.

In andere zaken, de raad:

Goedgekeurde tag day-verzoeken door Oglesby Ambulance Association, Oglesby American Legion Auxiliary, Oglesby Firefighters Association en We Are Oglesby

Heeft gestemd over het installeren van een hondenpark om aanvullende feedback te krijgen

Overeengekomen om biedingen te zoeken voor vervanging van brandkranen, te betalen met een subsidie ​​van $ 135.000