De politie van Las Vegas zegt dat de verdachte dood is na berichten over schietpartijen met meerdere slachtoffers op de campus van de Universiteit van Nevada

[ad_1]







CNN

—



De politie van Las Vegas zei dat een vermoedelijke schutter op de campus van de Universiteit van Nevada, Las Vegas, “is gelokaliseerd en overleden.”

“Dit is een actief onderzoek. Blijf het gebied vermijden en let op reagerende hulpdiensten”, zei de politie op X.

De politie reageerde op berichten over een schietpartij met meerdere slachtoffers op de campus, nabij Beam Hall, aldus een eerdere post op sociale media.

“Op dit moment lijken er meerdere slachtoffers te zijn. Vermijd alstublieft het gebied en we zullen binnenkort meer informatie hebben,” zei de politie tegen X.

Om 11.54 uur lokale tijd plaatste de universiteit een noodbericht online, met de tekst: “De universiteitspolitie reageert op een melding van schoten in BEH en evacueert naar een veilig gebied, RUN-HIDE-FIGHT.”

Kort daarna ook de universiteit zei op X De politie reageerde op “aanvullende meldingen van schoten in de Student Union” en adviseerde mensen het gebied te evacueren.

Een secretaris van de medische school van de universiteit vertelde CNN dat hen was gevraagd om ter plaatse te schuilen.

Volg live-updates

Beam Hall is de thuisbasis van de Lee Business School van de universiteit en beschikt volgens de website over foodservicekeukens en -laboratoria, computerlokalen en klaslokalen. Het is vijf verdiepingen hoog.

UNLV ligt op slechts een paar kilometer van de plaats van de massale schietpartij in 2017 op het muziekfestival Route 91 Harvest, waarbij minstens 58 mensen om het leven kwamen en honderden gewond raakten.

Het Witte Huis zei dat het de schietpartij gemeld aan de Universiteit van Nevada, Las Vegas (UNLV) “zeer nauwlettend volgt”. De tweede heer zal vanavond al een toespraak houden tijdens de 11e jaarlijkse nationale wake van de Newtown Action Alliance Foundation voor alle slachtoffers van vuurwapengeweld, voegde het Witte Huis eraan toe.

Dit is een verhaal in ontwikkeling en zal worden bijgewerkt.