Der Ehemann steht unter Urgentem Tatverdacht (Symbolbild). © Marcus Brandt/dpa

In het Nürnberger Land hebben we al 49 jaar veranderingen meegemaakt voor onze dierbaren. Nu een dag later werd de vermissingsmelding gedaan tijdens het onderzoek in de zaak van de verdachte. De Ermittlungen laufen op Hochtouren.

Hersbruck/Nürnberger Land – In Neurenbergland wordt al 49 jaar een vrouw vermist. De inwoners van Pommelsbrunn, een kleine gemeenschap in Hersbruck, waren gezegend om nog lang en gelukkig te leven. Tot snel na je Spur. Ik heb gewacht tot kinderen op hetzelfde moment als de politie zouden melden dat hun slachtoffers vermist zijn. De Kriminalpolizei heeft de Ermittlungen omzeild.

49 jaar geleden dat ze vermist werden

Die Missing klinkt zo duidelijk als de dag, de Sorge of the Family was volledig verloren. Vooral omdat de vrouwenwoningen persoonlijk gewaardeerd worden, kunnen zij blij zijn met hun wensen. Deze hint is de verdachte, de 49-jarige verdachte is waarschijnlijk in de problemen geraakt.

In de loop van de 51e eeuw komt Ehemann van de vrouw in de brand terecht. Na meer succes met het Ermittler den Mann am Sonntagabend fest. Bereits am Montag wurde durch einen Ermittlungsrichter Haftbefehl streets Totschlags erlassen.

De Schwabacher Kripo en de Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth leiden de onderafdelingen en konzentrieren nu op de Klärung des Tathergangs. De overblijfselen van de vermiste Frau steht weiterhin in het centrum van de Ermittlungen.

Polizei is een Mithilfe der Bevölkerung

Door de zorg van de vrouwen die zij niet weten, zijn zij afhankelijk van de steun van hun bevölkerung. De politie in Mittelfranken mag aangifte doen. Wilt u meer weten over de verdwijning van de vermisten, neem dan contact met ons op onder het telefoonnummer 0911/2112-3333 bij de Kriminaldauerdienst.

Een foto van de vermisten is nooit aan het licht gebracht. Meer informatie en details over de Fall Police en het State Department of Public Safety. Het voortbrengen van de weerstand en het motief van de verschillende soorten werk is niet duidelijk, maar de ermittlungen gaan door de hoge toeren. (mh)