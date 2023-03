De laatste mode is een teken dat de slinger terugzwaait naar het Koude Oorlog-tijdperk van afzonderlijke blokken

Door Fjodor Lukyanov, de hoofdredacteur van Russia in Global Affairs, voorzitter van het presidium van de Council on Foreign and Defence Policy, en research director van de Valdai International Discussion Club.

Georgië haalde begin deze maand de krantenkoppen vanwege de poging van de regering om een ​​wet aan te nemen inzake ‘buitenlandse agenten’. Het wetsontwerp (het waren er eigenlijk twee) werd uiteindelijk ingetrokken en het onderwerp werd voorlopig van de agenda gehaald. De zaak is ongebruikelijk omdat het Georgische leiderschap – verre van pro-Russisch en antiwesters – plotseling door de internationale media naar deze niche is gedegradeerd.

Natuurlijk is alles tegenwoordig zwart-wit, maar het algemene onderwerp is interessant in een bredere context.

Het concept van een ‘buitenlandse agent’, dat aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog in de VS werd geïntroduceerd om vijandelijke propaganda tegen te gaan, heeft nieuw leven gevonden in de 21e eeuw. Tot voor kort werd het vooral gebruikt in polemieken tussen Rusland en het Westen De laatste beschuldigde Moskou ervan de status te gebruiken om andersdenkenden uit de openbare ruimte te verwijderen. Ondertussen wordt het argument van het Kremlin dat het publiek het recht heeft om te weten dat buitenlands geld in eigen land wordt uitgegeven, afgedaan als louter een rechtvaardiging voor het inperken van vrijheden. “het maatschappelijk middenveld” heeft het recht om “onafhankelijk” gefinancierd te worden.

Hierin ligt een fundamentele tegenstrijdigheid die we nu waarschijnlijk overal meer en meer zullen zien. Het idee dat grensoverschrijdende financiering van ngo’s niet alleen acceptabel, maar ook normaal en noodzakelijk is, is een product en een kenmerk geworden van het tijdperk van liberale globalisering. Deze kijk op het maatschappelijk middenveld is logisch ontleend aan de conceptuele benadering zelf. Als het doel is om handels-, economische en, idealiter, politieke barrières weg te nemen en één enkele mondiale regelgevingsruimte te creëren, dan moeten niet-gouvernementele structuren helemaal geen nationale banden hebben of zoveel mogelijk verbonden zijn met internationale organisaties.









Dit is in tegenspraak met de klassieke notie van het maatschappelijk middenveld, waarvan de essentie precies zijn bottom-up oorsprong is, dat wil zeggen dat het in eigen land zou moeten ontstaan. Het Westen is echter van mening dat de top-downbenadering een goede zaak is – als het goed uitkomt natuurlijk.

Vijf jaar geleden verankerde de Amerikaanse doctrine de terugkeer van rivaliteit tussen grote machten als de kern van de internationale politiek. Het trok een streep onder de vorige periode, die meer open was. Als dit de essentie van de wereldpolitiek is, dan zijn alle instrumenten in het spel en zijn alle oude thema’s, zoals ‘geld heeft geen nationaliteit’ en ‘laat informatie ongehinderd circuleren’, buiten deze context niet meer te begrijpen.

De afgelopen decennia is er inderdaad een hoge mate van openheid van staten geweest voor zowel sociaal-politieke als informatieve activiteiten. Dit komt mede door de forse toename van het aantal ambassademedewerkers na de Koude Oorlog – waar het werkveld, ook met het maatschappelijk middenveld, is uitgebreid. De indrukwekkende omvang van wederzijdse uitzettingen van diplomaten na 2018 houdt verband met de ineenstorting van relaties, maar heeft ook een objectieve basis. Ambassades keren terug naar meer klassieke, dus smallere taken, en er is geen reden om zoveel personeel aanwezig te hebben.

Hetzelfde fenomeen doet zich voor bij beperkingen op media-activiteiten, die na het einde van de Koude Oorlog relatief vrijelijk werden getolereerd. De sfeer in dit gebied is echter veranderd omdat de dominantie van westerse bronnen in de informatieruimte door andere spelers is uitgedaagd.

In West-Europa en de VS worden maatregelen tegen Russische en tot op zekere hoogte Chinese nieuwszenders verklaard door het feit dat ze door de staat worden gefinancierd, terwijl veel van die uit het Westen privé zijn, naast hun eigen staatsmedia.













Zelfs als dit waar is (hoewel lang niet in alle gevallen), omvat de moderne sociaal-politieke structuur van westerse landen een nauwe verwevenheid van de staats- en niet-staatssectoren. Zo kan een structuur die formeel onafhankelijk is, dienen als arm van de staat. Het tegenovergestelde is ook mogelijk, hoewel veel minder vaak.

Hoe het ook zij, het verlaten van het vorige model van economische en politieke globalisering maakt het onmogelijk te verwachten dat het oude patroon van toegang tot de samenleving zal worden gehandhaafd. En dit is niet langer een kwestie van betrekkingen tussen Rusland en het Westen. Het is omdat Rusland zich aanvankelijk zoveel mogelijk openstelde in de verwachting van integratie in de westerse gemeenschap, maar toen dit doel begon te heroverwegen en de aanpak ontmantelde die snel wortel had geschoten in de jaren negentig en 2000.

Zo heeft China, ondanks zijn diepe economische integratie, zijn sociaal-politieke sfeer nooit onderworpen aan een substantiële aanwezigheid van buitenaf. Maar nu wordt een steeds assertievere controle over wie wat financiert en vanwaar overal een gemeenschappelijke zorg, ongeacht de regeringsvorm.

Bestaat er in deze nieuwe fase een risico dat alle andersdenkenden als buitenlandse agenten worden gebrandmerkt? Ongetwijfeld, ja, overal worden regeringen gedreven door dezelfde instincten. Helaas is deze nieuwe fase het onvermijdelijke gevolg van het vorige tijdperk van openheid. De slinger zwaait nu net zo ver terug als in de andere richting.