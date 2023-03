Rusland wordt door Europeanen algemeen gezien als een “tegenstander” of “rivaal”, terwijl de EU wordt gezien als sterker dan voor het begin van de oorlog van Moskou tegen Oekraïne, volgens een rapport van de Europese Raad voor Buitenlandse Betrekkingen dat donderdag is gepubliceerd.

Gemiddeld tweederde van de ondervraagden in 10 Europese landen beschouwt Rusland als een rivaal van hun eigen land, terwijl 40 procent het als zwakker beschouwt dan voordat het Oekraïne binnenviel.

De ‘vijandige’ houding was het sterkst in Denemarken (82 procent), gevolgd door Estland en Polen (beide 79 procent), Groot-Brittannië (77 procent), Duitsland (69 procent), Spanje (65 procent), Frankrijk (59 procent), Portugal (57 procent) en Italië (54 procent). In Roemenië zei 44 procent dat Rusland een tegenstander of rivaal is.

Ondertussen wordt de EU overal als sterker gezien dan een jaar geleden, ook in het VK na de Brexit, behalve in Italië.

Politicologen Ivan Krastev en Mark Leonard, die het rapport schreven, zeggen dat de resultaten aantonen dat de oorlog in Oekraïne drie blokken in Europa heeft gecreëerd.

Ten eerste de “noordelijke en oostelijke haviken” (Estland, Polen, Denemarken en Groot-Brittannië), waar “de meeste mensen de doelstellingen van Kiev in de oorlog krachtig steunen”.

Ten tweede, het ‘dubbelzinnige westen’, bestaande uit Frankrijk, Duitsland, Spanje en Portugal, waar ‘de meningen verdeeld zijn over hoe de oorlog moet eindigen’.

En ten slotte de ‘zwakke zuidelijke schakels’, Italië en Roemenië, die de oorlog snel willen beëindigen, ook al brengt het territoriale verliezen voor Oekraïne met zich mee.

Het rapport is gebaseerd op gegevens van YouGov en Datapraxis, die in januari 14.439 mensen in de vermelde landen hebben ondervraagd.