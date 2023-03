Het afgelopen jaar zijn makers van wearables begonnen met het toevoegen van slaapprofielen, of chronotypes, geassocieerd met schattige tekenfilmdieren om gebruikers te helpen hun circadiane ritmes beter te begrijpen. Fitbit Premium-gebruikers kunnen bijvoorbeeld ontdekken of hun wankele slaappatroon betekent dat ze een giraf of een schildpad zijn, terwijl bezitters van een Samsung Galaxy Watch kunnen ontdekken of ze een zon-averse mol of een nerveuze pinguïn zijn. Het is dus geen verrassing dat de functie nu naar de Oura Ring-slaaptracker komt – hoewel er helaas geen schattige dieren bij zitten.

De nieuwe lichaamsklokfunctie zal u vertellen hoe goed uw slaapgewoonten overeenkomen met het “optimale” schema van uw chronotype. Afbeelding: Oura

Vanaf deze week krijgen Oura-gebruikers chronotypes toegewezen op basis van lichaamstemperatuur, slaap-waaktijden en fysieke activiteit gedurende een periode van drie maanden – in wezen, of je nu een vroege vogel bent of een nachtbraker. Traditioneel worden chronotypes geassocieerd met vier dieren – een wolf, leeuw, beer of dolfijn – op basis van de natuurlijke slaappatronen van de dieren. Wearable-bedrijven hebben op dit vlak enkele creatieve vrijheden genomen om verschillende gegevenspatronen weer te geven, maar Oura houdt vast aan een meer rechtlijnige aanpak. In plaats daarvan vertelt de app je of je lichaam de voorkeur geeft aan ochtenden of avonden en hoe sterk die affiniteit is. Vroege vogels kunnen bijvoorbeeld worden onderverdeeld in typen vroeg in de ochtend, ochtend of laat in de ochtend. Elk type wordt ook geleverd met enkele tips om gebruikers te helpen optimaal te profiteren van hun natuurlijke ritmes.

In dezelfde geest introduceert Oura een lichaamsklokfunctie. Op basis van uw chronotype zal de app u vertellen hoe goed uw slaapgewoonten overeenkomen met een “optimaal” slaapschema. In de loop van de tijd is Oura van plan om tijdvensters op te nemen voor betere focus, activiteit en rust. Dit laatste klinkt vergelijkbaar met Rise Science, een app voor het bijhouden van slaap die bepaalde tijden van de dag voor activiteiten en werk aanbeveelt op basis van je circadiane ritmes.

Geen schattige dieren, maar wel veel goede informatie. Afbeelding: Oura

Over slaapschema’s gesproken, Oura voegt ondersteuning toe voor mensen met onregelmatige slaapschema’s, zoals ploegenarbeiders of mensen die liever in korte tijd slapen in plaats van een enkel blok van acht uur. Er wordt nu rekening gehouden met deze minder gebruikelijke slaappatronen bij het berekenen van uw algehele slaapscore.

Om de nieuwe slaapfuncties af te ronden, voegt Oura een nieuwe slaapregelmaat toe. Zoals de naam al doet vermoeden, is de statistiek een maatstaf voor hoe consistent een gebruiker gedurende een periode van twee weken heeft geslapen. Die statistiek wordt vervolgens meegenomen in de Readiness Score, wat Oura’s manier is om gebruikers te vertellen hoe hard ze zichzelf op een bepaalde dag moeten pushen. Ook de Oura-app staat op het punt kleurrijker te worden. In plaats van blauw en rood te gebruiken om “goede” of “slechte” voortgang op een bepaalde statistiek aan te geven, zullen gebruikers geel gaan zien om “redelijke” voortgang aan te geven.

De meeste van deze functies zullen beschikbaar zijn voor zowel de Gen 2- als Gen 3-versie van de Oura Ring. De bodyclock- en chronotypefunctie zijn echter exclusief voor de Gen 3 en vereisen een actief abonnement. Hetzelfde geldt voor Oura’s nieuwe slaapstaging-algoritme, dat momenteel in bèta is.

Als een van de eerste speciale hersteltrackers is Oura de afgelopen jaren toonaangevend geweest op het gebied van slaapregistratie, temperatuurgegevens en paraatheid. Een groeiend aantal smartwatches en fitnesstrackers is echter begonnen met het uitwerken van hun slaap- en herstelfuncties.