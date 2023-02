Leigh Wood slaagde er niet in zijn WBA-vedergewichttitel te verdedigen nadat hij in Nottingham werd tegengehouden door de Mexicaanse knock-outartiest Mauricio Lara.

Wood vocht voor zijn geboorteplaats en werd gedropt door een brutale linkse hoek in de zevende ronde in de Motorpoint Arena.

Richard Pelham / De zon Wood leed een nederlaag tegen Lara in hun WBA-titelgevecht

Getty Wood werd in de zevende ronde gedropt door een brutale linkse hoek

Getty Zijn trainer Ben Davison gooide – tot zijn grote ontsteltenis – de handdoek in de ring

Hij kwam dapper weer overeind om door te vechten, maar zijn trainer Ben Davison gooide onmiddellijk de handdoek in de ring en zijn man kon niet verder – tot grote teleurstelling van Wood.

Wood had gevochten met een snee in zijn linkeroog na een toevallige botsing van hoofden in de eerste ronde.

Maar hij liet zich niet storen door het bloed dat over zijn gezicht sijpelde, terwijl hij lef en moed toonde om zijn tegenstander terug te dringen.

Bij het ingaan van de tweede helft van het gevecht leek Wood de controle over het gevecht te hebben, maar werd gevloerd door een tegenhaak waardoor hij languit over het canvas achterbleef.

Het is de tweede keer dat Lara een Britse bokser op vernietigende wijze heeft gestuurd nadat hij Josh Warrington in februari 2021 had weggevaagd.

Sprekend op talkSPORT’s Fight Night, prees Adam Catterall de prestaties van Wood, maar prees de klap uit de hemel door Lara.

EEN ENORME linkse hoek beëindigt het gevecht en kroont een nieuwe wereldkampioen 🤯#WoodLara pic.twitter.com/JtCh01k0Oz — DAZN Boksen (@DAZNBoxing) 18 februari 2023

Getty Hout werd gekapt door een botsing van hoofden in de openingsronde

Hij zei: “Zeven ronden lang was Leigh Wood een hond die Mauricio Lara rond Nottingham aan het uitlaten was.

“En dan heeft Mauricio Lara zojuist het schot van zijn leven op zijn kin geland om hem knock-out te slaan.

“Toen ik zei dat ik hem knock-out sloeg, was de scheidsrechter bereid om Leigh Wood terug in het gevecht te gooien, maar Ben Davison gooide de handdoek in de ring omdat het absoluut duidelijk was dat Leigh Wood niet in staat was om door te gaan.

“Een schot uit het niets, Leigh Wood voelde zich op zijn gemak in het gevecht, en toen landde die grote, krachtige linkse hoek op zijn snorharen en Mauricio Lara is de nieuwe WBA-vedergewichtkampioen.

Getty Wood leek de wedstrijd voorafgaand aan de onderbreking onder controle te hebben

“Een hartverscheurende nacht voor Leigh, een ongelooflijk gevecht, een briljante manier waarop hij die rondes tot op dat moment speelde, maar je moet je hoed afnemen voor Lara, want dat is een einde.”

Het is Woods eerste nederlaag sinds hij in 2020 werd tegengehouden door Jazza Dickens, en aangezien de bokser een rematch-clausule heeft, valt nog te bezien of hij zich daarop beroept.

Lara’s voormalige vijand Warrington onthulde op de eerste rang dat zijn rivaal naar hem spuugde na zijn overwinning toen hij een trilogiegevecht verwelkomde nadat hun herkansing in een gelijkspel eindigde.

Hij zei op DAZN: “Hij keek naar me en spuugde naar me. Het was gewoon een beetje pantomime.

“Hij wil mijn carrière beëindigen en ik ben blij dat ik hem de kans geef.”