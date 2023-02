We hebben de piek van ChatGPT bereikt. In december uitgebracht als een web-app door het in San Francisco gevestigde bedrijf OpenAI, explodeerde de chatbot bijna van de ene op de andere dag in de mainstream.

Volgens sommige schattingen is het de snelst groeiende internetdienst ooit, met 100 miljoen gebruikers slechts twee maanden na de lancering. Door OpenAI’s deal van $ 10 miljard met Microsoft wordt de technologie nu ingebouwd in Office-software en de Bing-zoekmachine. In actie gestoken door zijn pas ontwaakte, voormalige rivaal in de strijd om de zoekfunctie, zet Google de uitrol van zijn eigen chatbot, LaMDA, in een stroomversnelling.

Maar de doorbraak van OpenAI kwam niet uit het niets. De chatbot is de meest gepolijste iteratie tot nu toe in een reeks grote taalmodellen die jaren teruggaan. Dit is hoe we hier zijn gekomen.

— Will Douglas Hemel

De klimaatoplossing onder je voeten

De technologieën die zijn ontworpen om klimaatverandering tegen te gaan, worden tegenwoordig steeds wilder. Vliegtuigen op waterstof, onderwatermijnbouwrobots en kernfusiereactoren: ze kunnen allemaal een rol spelen bij het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen.

Maar er zijn ook minder glamoureuze oplossingen voor klimaatverandering. Neem bijvoorbeeld bouwmaterialen: het meest gebruikte materiaal ter wereld is cement, en het is een soort klimaatnachtmerrie. Het goede nieuws is dat een handvol bedrijven hard werkt om de klimaatimpact van cement om te buigen. Lees het volledige verhaal.