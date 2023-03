New Delhi, India

CNN

—



De invasie van Moskou in Oekraïne en de steun die vanuit landen over de hele wereld naar Kiev stroomt, geeft een krachtige boodschap af aan “zou overal agressors zijn”, zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken vrijdag tijdens een bijeenkomst aan de zijlijn van de G20-top.

“Een deel van de reden waarom landen ver buiten Europa hier ook zo op gefocust zijn en werken om Oekraïne te ondersteunen en de uitdaging aan te gaan, is omdat ze weten dat het hier effect kan hebben”, zei Blinken in New Delhi.

“Als we Rusland ongestraft toestaan ​​te doen wat het doet in Oekraïne, dan is dat een boodschap aan mogelijke agressors overal, dat ze er misschien ook mee weg kunnen komen”, voegde hij eraan toe.

De opmerkingen kwamen toen Blinken zijn tegenhangers uit India, Japan en Australië ontmoette – een groepering die bekend staat als de “Quad” of Quadrilateral Security Dialogue.

De Quad is een informele groep gericht op veiligheid die dateert uit het begin van de jaren 2000, hoewel ze de laatste jaren actiever is geworden als onderdeel van de inspanningen om China’s bereik en territoriale aanspraken in de Indo-Pacific tegen te gaan.

Blinken voegde eraan toe dat de uitdagingen waarmee mensen over de hele wereld worden geconfronteerd, niet kunnen worden opgelost door “elk land dat alleen handelt”.

“De grote kracht van de Quad is dat je vier gelijkgestemde landen hebt, verenigd in hun basiswaarden, verenigd in hun basisbelangen, met verschillende sterke punten, ervaringen en verschillende vergelijkende manieren om deze problemen aan te pakken”, zei hij.

Hoewel hij geen “potentiële agressors” specificeerde, maakte hij verschillende verhulde verwijzingen, waarbij hij zei dat de Quad werkt aan het vergroten van het maritieme domeinbewustzijn van landen – wat betekent meer toezicht op dingen die in hun wateren gebeuren – en aan het aan banden leggen van illegale visserij.

Amerikaanse topambtenaren hebben eerder China aangeklaagd wegens illegale visserijoperaties die “de voorraden van de regio plunderen”, en beschuldigden de “maritieme milities” van Peking ervan de Indo-Pacifische landen te intimideren en lastig te vallen.

China heeft ’s werelds grootste zeemacht opgericht, zwaar versterkte eilanden in de Zuid-Chinese Zee gebouwd en heeft een grote aanwezigheid van kustwacht- en vissersvaartuigen in de betwiste wateren, wat vaak tot spanningen met zijn buren leidt en tot beloften van de VS om haar partners in de regio bijstaan.

De Quad-ministers herhaalden het punt in een gezamenlijke verklaring op vrijdag, waarin ze “ernstige bezorgdheid uitten over de militarisering van betwiste kenmerken, het gevaarlijke gebruik van kustwachtschepen en maritieme milities, en pogingen om de offshore-exploitatieactiviteiten van andere landen te verstoren.”

Hoewel de Quad door critici soms een ‘Aziatische NAVO’ wordt genoemd, is het geen formeel militair bondgenootschap. Het is eerder een informeel strategisch forum met semi-regelmatige topontmoetingen, uitwisseling van informatie en militaire oefeningen.

Het heeft niet dezelfde soort militaire overeenkomsten als in de NAVO, zoals het concept van collectieve verdediging, waarbij een aanval op één lid wordt gezien als een aanval op iedereen.

Quad-leden werken samen op verschillende gebieden, waaronder Covid-19 en natuurrampen, klimaatverandering en duurzaamheid.

Maar veiligheid en het doel van een “vrije en open Indo-Pacific” zijn belangrijke aandachtspunten – en de Quad wordt steeds meer gezien als een tegenwicht tegen de invloed van China, waarbij alle vier de landen de afgelopen jaren turbulente betrekkingen met Peking hebben ervaren.

De strategische locatie van elk van de Quad-naties – op verschillende hoeken van de Indo-Pacific en met China ertussenin – heeft Peking van streek gemaakt, dat vreest voor een mogelijke militaire omsingeling. Het heeft het blok veroordeeld als een anti-Chinese “kliek” die symbool staat voor een “giftige” Koude Oorlog-mentaliteit.

De gezamenlijke verklaring van vrijdag ging ook in op andere regionale en internationale kwesties, zoals de humanitaire crisis in Myanmar na de bloedige staatsgreep van het leger twee jaar geleden, de nucleaire dreiging van Noord-Korea en de steeds agressievere rakettesten, en de “onaanvaardbare” dreiging van het gebruik van kernwapens. over de oorlog in Oekraïne.