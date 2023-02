Noot van de redactie: Kijk hoe inwoners van Oost-Palestina, Ohio, vragen stellen aan Alan Shaw, CEO van Norfolk Southern, gouverneur Mike DeWine van Ohio en EPA-beheerder Michael Regan. “A CNN Town Hall: Toxic Train Disaster, Ohio Residents Speak Out” wordt vanavond om 21.00 uur ET uitgezonden op CNN.





Een vurig treinwrak waarbij giftige stoffen vrijkwamen in een stad in Ohio roept nieuwe vragen op in de hallen van de hoofdstad van het land over de regulering van de spoorwegindustrie en of strengere maatregelen de ramp hadden kunnen voorkomen.

Het nieuws over de ontsporing in Oost-Palestina, Ohio – en de mogelijke schadelijke effecten ervan op het milieu en de gezondheid van lokale bewoners – heeft zowel Democraten als Republikeinen in het Congres ertoe aangezet om druk uit te oefenen op de regering Biden of er voldoende toezicht is om spoorwegarbeiders en gemeenschappen in de buurt van spoorwegen te houden. veilig. En de toezichthoudende instantie die in grote lijnen verantwoordelijk is voor het reguleren van de veiligheid op het spoor, het Department of Transportation, roept het Congres op om het gemakkelijker te maken om veiligheidshervormingen door te voeren.

Deze zeldzame, algemene tweeledige overeenkomst over het ondernemen van actie in de nasleep van de ontsporing volgt op jaren van Republikeinen die over het algemeen de deregulering van de spoorwegindustrie steunden, onder meer met de brede terugdraaiing van transportregels tijdens de regering-Trump.

Vakbonden, huidige en voormalige regelgevende ambtenaren en leden van het Congres van beide partijen hebben blijk gegeven van enig optimisme over de mogelijkheid dat de ramp in Ohio een zeldzame kans is voor Washington om iets gedaan te krijgen om de veiligheidsnormen van de spoorwegindustrie te verbeteren. Maar wat onduidelijk is, is of er genoeg momentum is voor beide partijen in het Congres om de kwestie voort te stuwen in tastbare acties. Evenmin is het duidelijk of de sterke lobby-inspanningen van de spoorwegindustrie voorgestelde maatregelen zullen afzwakken of een rol zullen spelen bij het volledig elimineren ervan.

Transportsecretaris Pete Buttigieg zei dinsdag in een interview met CNN dat hij genoeg heeft van de drukcampagnes van de spoorwegindustrie om de hervormingen van de regelgeving te verminderen.

‘Ik heb het gehad,’ zei hij. “We hebben situatie na situatie gehad waarin zelfs bescheiden, redelijke hervormingen slechts een volledige pers krijgen.”

“Ik denk echt dat als de spoorwegen, zoals Norfolk Southern, zich nu in een modus bevinden waarin ze zeggen: ‘We gaan alles doen wat nodig is en alles wat we kunnen.’ Laten we ze de kans geven om het te laten zien,’ voegde Buttigieg later toe. “Maar laten we heel duidelijk zijn, ik zit niet te wachten tot ze dit werk doen. Ik zeg alleen dat ze de kans hebben om hun mond te houden.”

Deskundigen wijzen op verschillende mogelijkheden om de veiligheid op het spoor te verbeteren en spoormaatschappijen verder verantwoordelijk te houden: het remsysteem van treinen bijwerken, de lengte van goederentreinen verkorten, wagons met gevaarlijk materiaal verder scheiden, meer bemanningsleden aan boord eisen en hogere straffen.

Veel van deze voorstellen, zeggen experts, bestaan ​​al tientallen jaren en zijn vaak verminderd of volledig geëlimineerd na inspanningen van de spoorweglobby. Gegevens verzameld door de non-profitorganisatie OpenSecrets laten zien dat Norfolk Southern vorig jaar $ 1,8 miljoen heeft uitgegeven aan federale lobby.

Norfolk Southern boekte in 2022 een recordwinst uit spoorwegactiviteiten van $ 4,8 miljard, een stijging ten opzichte van het vorige record van $ 4,45 miljard in 2021. Het bedrijf reageerde woensdag niet op vragen of het verwacht zijn plannen voor de terugkoop van aandelen te wijzigen in de nasleep van de ontsporing.

“Helaas zijn dergelijke ontsporingen te voorkomen en worden ze onvermijdelijk als er meer risico’s in het systeem zitten”, vertelde Sarah Feinberg, een voormalig administrateur van de Federal Railroad Administration tijdens de regering-Obama, aan CNN. “De industrie heeft zich met hand en tand gevochten tegen de veiligheidsvoorschriften, maar ik denk ook dat dat typerend is voor elke branche.”

Lobby-invloed vanuit de spoorwegindustrie is “een groot probleem en ze hebben een wurggreep op het Congres, vooral in de Senaat”, vertelde Greg Hynes, nationaal wetgevend directeur van de vakbond SMART Transportation Division, aan CNN.

“Het draait allemaal om de bottom line en ze houden zich aan de bedrijfsratio’s waar Wall Street zo hongerig naar is, waaronder het verlagen van het aantal medewerkers – inclusief minder veiligheidsinspecties, minder remtesten, minder mensen die het werk doen dat ze moeten doen,” hij voegde toe.

Buttigieg stuurde onlangs zondag een brief naar de CEO van Norfolk Southern, Alan Shaw, waarin hij verantwoordelijkheid eiste en opriep tot strengere veiligheidsvoorschriften. En DOT kondigde vervolgens dinsdag aan dat het een drieledige aanpak zou volgen om de veiligheid op het spoor te verbeteren: bedrijven ertoe aanzetten om vrijwillig aanvullende veiligheidsmaatregelen te nemen, het Congres oproepen om meer te doen en de inspanningen van de overheid versterken om de industrie te reguleren.

Naast andere plannen om bestaande inspanningen te bevorderen of bestaande financiering in te zetten, zegt DOT dat het gerichte veiligheidsinspecties initieert en aanvullende federale regelgeving nastreeft over zeer gevaarlijke brandbare treinen en elektronisch gestuurde pneumatische remmen.

DOT zegt ook dat het werkt aan een voorgestelde regel die voor de meeste spoorwegoperaties minimaal twee bemanningsleden vereist. Leiderschap voor Norfolk Southern had een ontmoeting met Buttigieg en andere DOT-functionarissen en sprak zijn bezorgdheid uit over de voorgestelde regel. Norfolk Southern stelt onder meer dat het tot aanzienlijke arbeidskosten zal leiden

Van cruciaal belang voor inspanningen om de veiligheid op het spoor te verbeteren, zeggen ambtenaren en spoorwegexperts, is het vermogen van het Congres om de handen van de uitvoerende macht los te maken.

DOT vraagt ​​het Congres om de maximale boetes te verhogen die kunnen worden opgelegd aan spoorwegmaatschappijen voor het overtreden van veiligheidsvoorschriften. En vergelijkbaar met de dinsdag aangekondigde inspanningen op het gebied van regelgeving, roept het DOT het Congres op om de regels uit te breiden “die van toepassing zijn op zeer gevaarlijke zendingen, inclusief treinen met een hoog risico op brandbare stoffen, voorbij de weerstand van de industrie te dringen” en door te gaan met “nieuwe tweeledige steun om de remregels te moderniseren en meer gebruik maken van elektronisch gestuurde pneumatische remmen.”

“Het bestaande apparaat was om veiligheidsregulatoren in staat te stellen veiligheidsvoorschriften met gezond verstand te schrijven en af ​​te ronden die mensen beschermen – hun huizen beschermen, hun water beschermen, hun kinderen beschermen, hun gezondheid beschermen – het is totaal kapot”, zei Feinberg. “En de reden dat het totaal kapot is, is omdat het congres en anderen – andere regeringen – zich in het proces zullen mengen en het overnemen… van veiligheidstoezichthouders en zeggen: ‘Ik weet wel beter en ik ga de industrie beschermen tegen alles wat je ‘probeert zijn hand op te dringen.’”

De American Association of Railroads, een branchegroep, heeft gezegd dat “totdat NTSB hun onderzoek heeft afgerond, AAR geen commentaar zal geven op mogelijke beleidswijzigingen met betrekking tot deze gebeurtenis, aangezien de oorzaak en eventuele onderliggende factoren nog niet volledig zijn vastgesteld.” De NTSB komt donderdagochtend met een voorlopig rapport over het ontsporingsonderzoek.

Congrescommissies zijn ingesteld om de milieu- en veiligheidseffecten van de ontsporing in Oost-Palestina te beoordelen. Hoewel pogingen om het regelgevend toezicht op de spoorwegindustrie te verbeteren over het algemeen langs partijlijnen zijn gebroken, lijken sommige Republikeinen en Democraten dezelfde kant op te gaan.

Maria Cantwell, voorzitter van de handelscommissie van de Senaat, een democraat uit de staat Washington, stuurde vorige week een brief naar zeven van de grootste CEO’s van spoorwegmaatschappijen, waarin ze informeerde naar de veiligheidspraktijken bij het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor. Ze heeft ook verzocht om een ​​gezamenlijke briefing op personeelsniveau met de commissie Milieu en Openbare Werken, waarin ze federale transport- en milieuagentschappen vraagt ​​om te verschijnen, aldus Politico.

De voorzitter van de House Transportation and Infrastructure Committee, Sam Graves, een Republikein uit Missouri, heeft vorige week een tweeledige briefing gepland voor leden van de commissie, en er kunnen nog meer briefings zijn voor de commissie en alle House-leden om hen op de hoogte te houden van de status en relevante kwesties, Graves ‘ vertelde het kantoor aan CNN.

De Republikeinse senator JD Vance uit Ohio en Marco Rubio uit Florida stuurden een brief naar DOT met het verzoek om informatie over het regelgevend toezicht van de regering, waarin ze zich afvroegen of de drie bemanningsleden aan boord van de ontspoorde Norfolk Southern-trein voldoende waren om de locomotief met 149 wagens te bemannen.

Senator Ted Cruz uit Texas, de leidende Republikein in de Senaatscommissie voor Handel, tweette vorige week dat hij het volledig eens was met de Democratische vertegenwoordiger van Minnesota, Ilhan Omar, die gedeeltelijk schreef: “We hebben een congresonderzoek en directe actie van (Buttigieg) nodig om deze tragedie aan te pakken.”

Republikeinse kandidaten voor president Nikki Haley en voormalig president Donald Trump hebben president Joe Biden bekritiseerd omdat hij de plaats van de ontsporing niet heeft bezocht, met het argument dat zijn reis naar Oekraïne en Polen deze week laat zien dat hij meer gericht is op een buitenlandse crisis dan op wat er thuis gebeurt – een steeds vaker kritiek op de president en zijn regering.

Trump – wiens regering de hangende regel om te eisen dat goederentreinen ten minste twee bemanningsleden moeten hebben, naast zich neerlegde – verscheen woensdag samen met Vance in Oost-Palestina.

Rubio en Buttigieg hebben ondertussen ruzie – waarbij de secretaris suggereert dat de senator eerder lijnen uit de spoorwegindustrie aan het napraten was en Rubio opriep tot het aftreden van Buttigieg.

“Iedereen die het nodig heeft gevonden om op televisie te komen en over dit incident te praten, over deze kwestie te praten, kan goed doen door de mensen van Oost-Palestina en alle anderen die in de buurt van een spoorlijn wonen”, zei Buttigieg tegen CNN. “Niet alleen als het om deze zaak gaat, maar ook als het om de toekomst gaat, door aan de goede kant van deze kwestie te staan ​​en te helpen de lat van verantwoording voor de spoorwegindustrie hoger te leggen – niet lager.”

Biden plaatste woensdag op Instagram over zijn telefoontje met zijn EPA-beheerder Michael Regan en functionarissen uit Ohio en Pennsylvania om de situatie in Oost-Palestina te bespreken. Hij beschuldigde de regering-Trump ook van het beperken van de mogelijkheid om de veiligheidsmaatregelen op het spoor te versterken en zei dat sommige van zijn huidige Republikeinse critici probeerden de EPA te ontmantelen.

“Het ministerie van Transport heeft de spoorwegmaatschappijen duidelijk gemaakt dat hun patroon van verzet tegen veiligheidsvoorschriften moet veranderen”, aldus het bijschrift. “Het congres zou zich bij ons moeten aansluiten bij het implementeren van veiligheidsmaatregelen op het spoor. Maar het ministerie van Transport is beperkt in de veiligheidsmaatregelen op het spoor die ze kunnen nemen. Waarom? Jarenlang hebben gekozen functionarissen – inclusief de laatste (regering) – ons vermogen beperkt om veiligheidsmaatregelen op het spoor te implementeren en te versterken.

Na herhaalde oproepen aan Buttigieg om de locatie in Ohio te bezoeken, zei de secretaris eerder deze week dat hij van plan was Oost-Palestina te bezoeken wanneer de tijd rijp was. En toen op woensdag kondigde DOT aan dat hij donderdag zou komen.

Een woordvoerder van de DOT zei dat Buttigieg van plan was te gaan wanneer het “gepast was en geen afbreuk zou doen aan de noodhulpinspanningen. De secretaris gaat nu de EPA heeft gezegd dat het de noodresponsfase verlaat en overgaat naar de langetermijnherstelfase.