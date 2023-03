“Het heeft de lijnen vervaagd” op wat in het verleden starre rijstroken waren die bedrijven onderscheiden, zei Harbert in een interview.

Overal waren de tekenen dat de traditionele olie-industrie aan het veranderen was. Het hoofd van ADNOC, het staatsoliebedrijf van Abu Dhabi, schepte op over de investeringen van zijn bedrijf in zonne-energie en spoorde andere bedrijven aan om meer te doen om hun CO2-uitstoot te verminderen. De CEO van Occidental Petroleum, een van de grootste Amerikaanse oliemaatschappijen, kondigde aan dat zijn nieuwste doel een project van meer dan $ 1 miljard in West-Texas is om kooldioxide rechtstreeks uit de lucht te verwijderen, en dat het potentiële kernenergieprojecten zal bekijken.

De vijfdaagse conferentie, het belangrijkste energie-evenement in de VS, bevat meer sessies over waterstof dan over olie, een woord dat slechts door een paar sprekers op het hoofdpodium tijdens de eerste twee dagen werd geuit.

Darren Woods, CEO en voorzitter van Exxon Mobil, bracht het grootste deel van zijn toespraak door met praten over de nieuwste business line van het bedrijf die de uitstoot van koolstofdioxide van industriële locaties verwijdert. Het bedrijf ontwikkelt ook een grote waterstoffabriek om de brandstof te produceren waarvan velen hopen dat deze zal helpen de vervuiling te verminderen van sectoren waar kooldioxide moeilijk uit te persen is. En bijna terloops vermeldde hij dat de wereld in de nabije toekomst benzine en diesel nodig zal hebben.

“Het was onze taak om moleculen te transformeren”, zei Woods over de koolstofafvang- en waterstofprojecten van Exxon. “Dit is een uitbreiding van die kerncapaciteit.”

Dit wil niet zeggen dat de bedrijven hun hoofdtaak, het verpompen van olie, zijn vergeten. Exxon, Chevron en andere bedrijven vestigden vorig jaar nieuwe winstrecords toen de olie- en brandstofprijzen stegen na de aanval van Rusland op Oekraïne. ConocoPhillips CEO Ryan Lance en Hess Corp. CEO John Hess benadrukten beiden dat hun bedrijven nog steeds langetermijninvesteringen deden in olie- en aardgasproductie, hoewel die opmerkingen opmerkelijk waren vanwege hun zeldzaamheid.

De totale uitgaven aan olie- en gasexploratie en -productie in Noord-Amerika zullen dit jaar naar verwachting met bijna 18 procent stijgen ten opzichte van vorig jaar, grotendeels vanwege uitgaven van onafhankelijke en particuliere bedrijven, volgens prognoses van analisten van advies- en investeringsbedrijf Evercore ISI. ’s sneller dan de bijna 13 procent stijging van de uitgaven voorspeld voor de hele wereld. En veel particuliere of onafhankelijke olie- en gasproducenten hebben er weinig belang bij om hun activiteiten te diversifiëren naar schone energie of koolstoftechnologieën.

De sterke toename van de technologieën die door veel bedrijven zullen helpen de klimaatverandering te bestrijden, betekent echter geen verwerping van olie en gas. De focus van de industrie op schone energietechnologieën is een manier om die kernactiviteiten te behouden, zei Vicki Hollub, CEO van Occidental.

“Wij geloven dat onze direct capture-technologie de technologie zal zijn die helpt onze industrie in de loop van de tijd te behouden”, vertelde Hollub aan het publiek. “Dit geeft onze industrie een vergunning om te blijven opereren gedurende de 60, 70, 80 jaar dat ik denk dat het hard nodig zal zijn.”

Voor veel conferentiedeelnemers laten de nieuwe aankondigingen zien dat de olie-industrie zich op een keerpunt bevindt waar bedrijven zien dat ze meer schone energiebedrijven moeten adopteren om te overleven.

“Ik denk dat de reisrichting zeker in de richting is van het verbreden van ons energieaanbod en het verminderen van onze uitstoot”, zei Eirik Wærness, senior vice-president en hoofdeconoom bij het in Noorwegen gevestigde energiebedrijf Equinor, in een interview. “En als je vijf maanden nadat de IRA was aangenomen op een energieconferentie als deze in de Verenigde Staten bent, reageert de industrie op beleidssignalen.”

Zelfs enkele milieuactivisten in de zaal zeiden dat ze een verschuiving in de sfeer opmerkten tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de industrie.

“Het bedrijf verandert heel snel”, zegt Samantha Gross, directeur van het Energy Security and Climate Initiative bij de in Washington, DC gevestigde denktank Brookings Institute en voormalig Obama-regeringsfunctionaris die sprak op een klimaatveranderingspanel op de conferentie. “Absoluut, 100 procent. Ze zijn er echt serieus mee bezig. Ze kijken naar de toekomst en proberen te beslissen wie ze willen zijn in deze nieuwe wereld.”

Een belangrijke reden voor deze opkomende diversificatie was de Inflation Reduction Act die president Joe Biden en de Democraten vorig jaar hebben aangenomen en die miljarden dollars biedt voor de technologieën die bedrijven tot nu toe alleen hadden overwogen als mogelijke koolstofsnijders. Maar die belastingverminderingen en subsidies zijn alleen beschikbaar voor de komende jaren, dus bedrijven haasten zich om toegang te krijgen tot het geld zolang ze kunnen.

De groep Biden-ambtenaren die naar CERAWeek reisden, pushte die twee boodschappen naar leidinggevenden – doe meer om de broeikasgassen die klimaatverandering veroorzaken te verminderen, en dat er voldoende stimuleringsgeld voor hen beschikbaar was om dat te doen.

“De IRA is een enorme stap voorwaarts”, zei John Kerry, speciaal gezant van het Witte Huis voor klimaatverandering, tegen het publiek van honderden vertegenwoordigers van de industrie. “Het is enorm, met een grote wereldwijde impact die ik voel en voel, en ik denk dat jij dat ook bent.”

Maar Kerry pikte snel een Amerikaanse topman uit – Chevron-CEO Mike Wirth – die zijn toespraak gebruikte om een ​​plan om de olieproductie te verhogen onder de aandacht te brengen.

“Ik heb gehoord hoe ze in Kazachstan kunnen oplopen tot een miljoen vaten, en in het Perm kunnen ze oplopen tot een miljard vaten,” zei Kerry. “Nou oke. Gaan we de uitstoot omlaag?”

Een woordvoerder van Chevron gaf geen commentaar op de opmerking van Kerry.

Keer op keer zeiden bedrijven in Houston dat ze de boodschap hadden begrepen. Zonder de goedkeuring van de IRA zouden Occidental en Siemens Energy er langer over hebben gedaan om een ​​groot project te onthullen dat elk jaar 500.000 ton koolstofdioxide uit de lucht zou zuigen, zei de Noord-Amerikaanse president van Siemens, Richard Voorberg, in een interview. De bedrijven zijn van plan door te gaan met het ontwikkelen van vergelijkbare projecten die twee keer zo groot zijn, voegde Voorberg eraan toe.

“Als de prikkels er niet zijn, begin je klein, dan misschien een beetje groter, dan een beetje groter en dan groeit het uit tot iets,” zei Voorberg. ‘Oxy neemt het standpunt in dat ze groot gaan worden. … Nu wordt dat hun standaard en nu vermenigvuldigen ze het en het begint de wereld te veranderen.