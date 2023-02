We hopen dat deze atleten goed kunnen vangen, want hun partners zijn verliefd geworden.

Hoewel Valentijnsdag een geweldige dag is om de liefde te vieren, hebben veel echtgenotes en vriendinnen van de grootste atleten van de sport het hele jaar door relaties vol overwinningen.

Voor Kourtney Turnervond ze de beste cheerleader in haar man, Boston Red Sox-infielder Justin Turner, terwijl ze samen door het leven gaan. En als je denkt dat ze allemaal over honkbal gaan, eh, ga nog een keer zwaaien.

“Hij is altijd bezig met zijn seizoen, onze Justin Turner Foundation en alles daartussenin, maar hij slaagt er altijd in om de tijd te nemen om al onze momenten te vieren”, vertelde ze exclusief aan E! Nieuws. “Ons jubileum, de voltooiing van een groot evenement dat we hebben gepland en zelfs de verjaardagen van onze honden – hij zal het vieren. Hij steunt alles wat ik doe en geeft me het gevoel dat ik al mijn doelen kan bereiken.”

Dat waren de soorten assists die veel dames noemden toen hen werd gevraagd te onthullen wat ze het meest bewonderen in hun sportieve partner.