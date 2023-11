De Niros Ex-Assistentin arbeitete bis 2 Uhr morgens für den Star, sagt Mutter aus

Graham Chase Robinson verlässt das Bundesgericht in Manhattan. (Foto von David Dee Delgado/Getty Images) David Dee Delgado

Der ehemalige Assistent von Robert De Niro hat den Star verklagt und behauptet, er habe ein feindseliges Arbeitsumfeld geschaffen.

Die Mutter der Assistentin nahm am Dienstag Stellung und sagte, ihre Tochter habe während der Arbeit für De Niro körperlich gelitten.

De Niro erhob Gegenklage und behauptete, sie habe Firmengelder für persönliche Ausgaben ausgegeben.

Die Mutter von Der ehemalige persönliche Assistent von Robert De Niro sagte am Dienstag aus in einer bundesstaatlichen Diskriminierungsklage gegen den Schauspieler in Höhe von 12 Millionen US-Dollar.

Graham Chase Robinson, 41, arbeitete 11 Jahre lang für Canal Productions von De Niro und behauptete, er sei ein missbräuchlicher Chef gewesen, der Fälle von Geschlechterdiskriminierung überwacht habe.

Der ehemalige Assistent Mutter, Andrea Robinson, nahm den Zeugenstand vor dem Bundesgericht in Manhattan ein und sagte aus, dass ihre Tochter von 2017 bis 2019, als sie Canal verließ, zeitweise bei ihr lebte.

„Sie hat immer gearbeitet“, sagte Andrea Robinson und bekam von 6:30 Uhr morgens bis 23:00 Uhr – manchmal sogar 2 Uhr morgens – geschäftliche Anrufe

Die Mutter sagte der Jury, dass ihre Tochter in den letzten Jahren, in denen sie mit dem „Taxi Driver“-Star Chase Robinson zusammenarbeitete, „gestresst, weinerlich, nicht essend, sehr, sehr verärgert und zurückgezogen“ gewesen sei.

Nachdem Chase Robinson Canal Productions verlassen hatte, musste die Mutter feststellen, dass sich der Zustand ihrer Tochter verschlechterte.

„Totaler Stress“, sagte sie. „Sie war sehr verärgert. Sie war weinerlicher als ich sie jemals gesehen hatte. Sie war skelettiert, weil sie nichts aß. Sie war in einem schrecklichen Zustand. Ich hatte Angst vor einem Nervenzusammenbruch.“

Der ältere Robinson sagte aus, dass ihre Tochter eingesperrt wurde.

„Sie hatte Angst, auszugehen“, sagte sie. „Sie ist nicht viel ausgegangen. Sie hat keine Freunde gesehen. Sie hatte große Angst, hatte Angst und fühlte sich unsicher.“

Dr. Robert L. Goldstein, ein Psychiater, sagte am Dienstag zuvor als Sachverständiger aus, dass der ehemalige Assistent an Schlaflosigkeit, Reizdarmsyndrom und GERD aufgrund einer „generalisierten Angststörung“ leide.

Chase Robinson sagte während ihrer Aussage am Dienstag, dass De Niro ihr „erniedrigende“ Aufgaben zugewiesen habe Dinge, die Frauen typisch gegeben wurden – wie das Waschen seiner Bettwäsche, das Einkaufen von Schmuck und die Suche nach Privatschulen für sein Kind.

Chase Robinson macht als Teil des Schadensersatzes in dem Fall emotionales Leid geltend.

Die Anwälte von De Niro versuchten, diese Behauptung zu untergraben, indem sie darauf hinwiesen, dass sie viel gereist sei, nachdem sie seine Anstellung verlassen hatte nach Los Angeles, Schottland und Barcelona.

De Niro hat gegen Chase Robinson geklagt und behauptet, sie habe Firmengelder für persönliche Ausgaben wie private Uber-Fahrten ausgegeben.