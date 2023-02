Als je nieuwsgierig bent naar wat Nokia-telefoons onderscheidt in 2023, kun je het beste onder de motorkap kijken. Drie nieuwe Nokia-smartphones die zaterdag op het Mobile World Congress in Barcelona zijn aangekondigd, bieden allemaal een batterijduur van drie dagen. Sterker nog, men laat je de batterij zelf vervangen als het zover is.

Alle nieuwe Nokia-apparaten die dit jaar op ’s werelds grootste mobiele show zijn aangekondigd, bevinden zich aan de betaalbare kant van het spectrum. De Nokia G22 kost £ 150 ($ 179) wanneer hij op 18 maart in het VK in de verkoop gaat. Het grote verkoopargument is dat het gemakkelijk is om de batterij zelf te vervangen als onderdeel van een samenwerking met iFixit, theoretisch verlengde de levensduur apparaat dat mogelijk is gedumpt toen de levensduur van de batterij begon af te nemen. Hopelijk gebeurt dat niet snel: volgens het specificatieblad behoudt de batterij meer dan 80% van zijn oorspronkelijke capaciteit, zelfs na 800 volledige oplaadcycli.

De G22 wordt geleverd in opslagconfiguraties van 64 GB en 128 GB, heeft een camera van 50 megapixels, een 6,5-inch scherm, 4 GB geheugen en heeft Android 12 direct uit de doos (hoewel twee OS-upgrades gegarandeerd zijn).

Twee toevoegingen aan de budget Nokia C-serie, de Nokia C32 voor £ 130 ($ 155) en de Nokia C22 voor £ 110 ($ 113), zullen later dit voorjaar beschikbaar zijn. De eerste biedt een betere camera, met een sensor van 50 megapixels op de achterste snapper en Android 13 direct uit de doos. De laatste is ondertussen een echte smartphone op instapniveau, met hoge IP-classificaties en gehard glas, waardoor het een solide eerste telefoon is voor een jongere tiener die de neiging heeft om zijn bezittingen door de bel te laten gaan.

Nokia wil dat zijn telefoons de Duracell Bunnies van de mobiele wereld worden. Ze zijn niet alleen groot qua batterij, in duurzaamheidstests hebben ze naar verluidt tot drie keer zo lang overleefd als rivalen. “Mensen hechten waarde aan duurzame, hoogwaardige apparaten en ze zouden geen concessies moeten doen aan de prijs om het te krijgen”, zegt Adam Ferguson, hoofd productmarketing bij HMD Global, in een verklaring. “We zetten onze reis voort naar duurzamere en duurzamere apparaten.”

De beschikbaarheid en prijzen in de VS voor de nieuwe telefoons moeten nog worden aangekondigd.

HMD, het bedrijf dat sinds 2016 Nokia-telefoons maakt, heeft ook aangekondigd dat het momenteel de eerste stappen zet om toekomstige 5G-apparaten in Europa te produceren. Zoals de meeste telefoonfabrikanten produceert HMD momenteel de meeste van zijn telefoons in China via een dochteronderneming van Foxconn. In een briefing voorafgaand aan MWC zou het in Finland gevestigde bedrijf niet onthullen in welke landen het van plan is toekomstige telefoons te produceren, daarbij verwijzend naar beveiligingsmaatregelen.

Door telefoons in Europa te produceren en te testen, hoopt HMD een hoger beveiligingsniveau te kunnen garanderen voor zijn zakelijke klanten. Het eerste toestel dat geproduceerd gaat worden is een 5G-telefoon gericht op zakelijke klanten, later volgt een consumentenmodel.