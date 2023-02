Tablets zijn draagbaar, krachtig en veelzijdig en raken een goede plek tussen telefoons en computers. Of u uw tablet nu voor werk, school of gewoon voor thuis moet gebruiken, met deze apparaten kunt u zoveel dingen bereiken. Apple’s iPad-line-up blijft de tabletmarkt domineren, met een aantal van zijn nieuwste apparaten bovenaan onze lijst van de beste tabletten in 2023. Of je nu een iPad wilt voor serieus werk of gewoon iets nodig hebt dat je kunt gebruiken voor algemeen scrollen en streamen als je lekker op de bank zit, de iPad Lucht 5 is een solide optie. Het biedt een geweldige balans tussen kracht en prijs met een middelgroot scherm en een modern ontwerp.

Jij kan op verschillende iPad Air-modellen van de vijfde generatie bij Amazon, waardoor configuraties op instapniveau vanaf slechts $ 500 worden geschrapt. Er is geen vaste vervaldatum voor deze uitverkoop, dus we raden je aan om je bestelling zo snel mogelijk in te leveren als je er een wilt.

De iPad Air van de vijfde generatie werd uitgebracht in 2022 en is onze keuze voor de beste iPad voor degenen die op zoek zijn naar een iPad Pro-alternatief zonder veel geld uit te geven. Hij is uitgerust met de M1-chip van Apple, die superkrachtig en efficiënt is, zodat hij moeiteloos door werktaken heen kan en toch de hele dag meegaat op een enkele lading. De nieuwste iPad Air heeft een 10,9-inch scherm dat net achter de 11-inch iPad Pro zit, maar iets ruimer is dan een iPad van de negende generatie op basisniveau van 10,2 inch. Het heeft ook een 12-megapixel ultrabrede camera aan de voorkant met automatische zoom en USB-C-connectiviteit.

Het model dat te koop is voor $ 500, is de variant met alleen wifi met 64 GB opslagruimte naar keuze in blauw, paars, spacegrijs of sterrenlicht, waarbij de uiteindelijke korting wordt weerspiegeld bij het afrekenen. Cellular-enabled en versies met een hogere capaciteit zien ook vergelijkbare besparingen bij Amazon.

Op zoek naar deals voor een ander model? Bekijk onze samenvatting van alle beste iPad-deals nu beschikbaar.