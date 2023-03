Als je merkt dat e-mails van verkopers of reacties van klantenondersteuningsmedewerkers een beetje afwijkend lijken – of dat ze een aanzienlijke verbetering in schrijfkwaliteit hebben gekregen – heb je misschien AI te danken. Microsoft heeft aangekondigd dat het AI-functies zal introduceren in Dynamics 365, de reeks zakelijke apps voor klantrelatiebeheer en resourceplanning.

Het bedrijf noemt de reeks functies “CoPilot” en presenteert het als een manier om zakenmensen te helpen “sneller ideeën en inhoud te creëren, tijdrovende taken uit te voeren en inzichten en volgende beste acties te krijgen.” Dat houdt onder meer in dat een AI aanpasbare e-mails naar klanten schrijft en automatisch samenvattingen van vergaderingen genereert, een reactie schrijft op chats en e-mails van de klantenservice op basis van het vorige gesprek, en marketeers helpt om in hun gegevens te duiken zonder SQL te hoeven schrijven. Het bedrijf promoot het ook als een manier om ideeën te genereren voor marketing-e-mails, wat betekent dat u binnenkort AI-aangedreven advertenties in uw inbox kunt zien.

Microsoft belooft zelfs meer dan dat – het bedrijf zegt dat het systeem het gemakkelijker zal maken om “virtuele agenten” te creëren voor klantenondersteuning, die de technologie van OpenAI kunnen gebruiken om Bing en interne kennisbanken te doorzoeken op antwoorden.

Net als bij andere AI-tools, presenteert Microsoft dit als iets dat mensen zullen gebruiken, in plaats van als een manier om werknemers te vervangen. In een LinkedIn-bericht noemde CEO Satya Nadella de aankondiging een stap in de richting van “het transformeren van elk bedrijfsproces en elke functie met interactieve, AI-aangedreven samenwerking”.