In Kopenhagen wordt het verkeer meestal veroorzaakt door de tweewielige vorm van transport: de fiets.

Sinds fietsen in 1869 vanuit Frankrijk in Denemarken werden geïmporteerd, zijn ze het belangrijkste vervoermiddel in de Scandinavische stad geworden. In de jaren twintig was het niet ongebruikelijk om zowel de arbeidersklasse als de high society door de straten te zien fietsen. Maar met de opening van de nieuwe M3 Cityring-lijn van de metro hebben pendelaars een nieuwe manier van vervoer.

Hoewel de metro van Kopenhagen altijd redelijk efficiënt is geweest, ontbrak het in veel buurten aan stations en dus aan toegankelijkheid.

Bovendien belast een groeiende bevolking van ongeveer 10.000 nieuwe inwoners per jaar de bussen en treinen die al in omloop zijn. In een stad met 650.000 inwoners pendelen dagelijks ongeveer 200.000 mensen met de metro, soms in combinatie met een fiets tijdens hun reis.

Cityring, een cirkelvormige lijn van 15,5 kilometer (ongeveer 9,63 mijl) met 17 nieuwe haltes – die het aantal bestaande stations bijna verdubbelt – verbindt nu afgelegen buurten die ver van het stadscentrum uitstralen. Bewoners hoeven niet op hun fiets te vertrouwen om zich te verplaatsen, een zegen vooral tijdens de hygge-opwekkende winters in Kopenhagen.

Volgens Henrik Ploughmann Olsen, CEO van Copenhagen Metro, was de aanleiding voor het project tweeledig. “Allereerst was het een kwestie van het openbaar vervoer verbeteren, efficiënter en van betere kwaliteit maken”, zei hij. “Maar het ging ook om stadsontwikkeling in andere gebieden buiten de binnenstad.”

Rondom de 17 nieuwe stations werden openbare pleinen aangelegd met 150 banken en 800 bomen. De pleinen bieden niet alleen toegang tot de metro, maar zullen hopelijk meer handel en huisvesting stimuleren.

“We zien dat het winkels aantrekt, maar ook kantoren en dienstverlenende bedrijven”, zegt Olsen.

Het bouwen van de lijn was niet zonder uitdagingen.

Olsen erkende dat de acht jaar durende bouw het verkeer belemmerde en in het algemeen het dagelijks leven van mensen ontwrichtte. “We hebben de machines een behoorlijk aantal jaren recht voor de ramen van mensen gehad”, zei hij.

Ook technische problemen daagden tunnelontwerpers uit. Ze moesten bouwen rond oudere gebouwen met wankele fundamenten, zoals de historische Frederik’s Church, ook wel Marble Church genoemd, op het station van Marmorkirken.

Beheersing van het grondwater was ook noodzakelijk tijdens de bouw.

“Veel van de huizen in het binnenste deel van het oude stadscentrum zijn eigenlijk gebouwd op houten palen uit de 17e of 18e eeuw”, legt Olsen uit, “Als je het grondwater uit die palen haalt, gaan ze rotten.”

Bovendien moesten bouwers behendig manoeuvreren rond bestaande metrotunnels, maar Olsen merkt trots op dat de uitbreiding is voltooid zonder het huidige systeem uit te schakelen.

De lijn zelf is iets moois; strak en glanzend als een zeehond die door het water schuifelt, deze glanzende nieuwe spoorlijn loopt automatisch zonder geleiders.

Het systeem werkt 24 uur per dag, 365 dagen per jaar – een zeldzame service die slechts door een klein handvol steden over de hele wereld wordt aangeboden, waaronder New York City, Chicago en Melbourne – en een volledige rotatie rond de lijn duurt 24 minuten. De gemiddelde snelheid is ongeveer 40 kilometer per uur (ongeveer 25 mijl per uur), maar wanneer een trein op topsnelheid komt, kan hij 90 kilometer per uur (55 mijl per uur) rijden.

In tegenstelling tot oudere stations zijn alle nieuwe haltes uitgerust met twee liften in plaats van één en is de helling van de trappen verminderd om het op en neer gaan van vluchten minder belastend te maken. Voor de hedendaagse iTouch-cultuur voorzien schermen bij kaartautomaten rijders van route-informatie en kaarten.

De stations van Cityring zijn niet alleen gemakkelijk om te rijden, ze zijn ook een lust voor het oog.

Glas en licht zijn belangrijke ontwerpelementen en stations zijn ontworpen om te integreren met hun omgeving. Op het station Frederiksberg Allé bijvoorbeeld, is het groene interieurkleurenschema een overgang naar het buitenpark dat de rijders begroet wanneer ze straatniveau bereiken.

Reinheid en efficiëntie zijn twee principes van het Metro-systeem. Inkomsten uit kaartverkoop worden opnieuw geïnvesteerd in onderhoud, en driemaandelijkse enquêtes onder passagiers geven Metro-exploitanten aanwijzingen over wat wel en niet werkt en waar ze geld naartoe moeten sturen.

De Cityring wil niet concurreren met fietsen, maar zich integreren in de bestaande vervoersinfrastructuur. “Metro ondersteunt eigenlijk de gedachte dat fietsen ofwel de laatste mijl ofwel de eerste mijl vervoermiddel zijn, dus je zou het in combinatie kunnen gebruiken”, zei Olsen.

Fietsen zijn toegestaan ​​in de metro tijdens niet-spitsuren, en kelders op elk station bieden opslag voor de tweewielige voertuigen wanneer ze niet in gebruik zijn. Schermen bij uitstappunten kondigen bus- en treinvertrekpunten in de buurt aan voor gemakkelijke verbindingen.

Hoewel deze functies bewoners enthousiast maken voor het nieuwe systeem, gelooft Olsen dat “het belangrijkste is dat je geen tijdschema hoeft op te zoeken”, zei hij. “Je kunt gewoon door het station gaan en er komt meteen een trein.” Voor hem is vrijheid van de ketenen van een schema een voorbeeld van het gemak van het gebruik van de metro.

De nieuwe M3-lijn – en de uitbreiding van de metro in het algemeen – bedient de stad niet alleen intern, maar stelt Kopenhagen ook in staat om op internationaal niveau te concurreren. Met Hamburg, Duitsland en Stockholm, Zweden als nabije rivalen, hoopt Olsen zowel bedrijven als toeristen naar Kopenhagen te trekken via de mogelijkheden die de metro biedt.

Met de opening van de M3 Cityring zal het aantal passagiers tegen 2020 naar verwachting stijgen van 65 miljoen naar 122 miljoen, en de komende vijf jaar zullen twee uitbreidingen van de bestaande M4-lijn worden geopend.

Hoewel de prognoses ambitieus zijn, is Olsens definitie van succes bescheidener.

“Hoe minder mensen aan ons hoeven te denken, hoe beter”, zei hij. “Dus als je gewoon op ons kunt vertrouwen en niet veel hoeft na te denken over het gebruik van de metro, omdat het gebruiksvriendelijk is en je je reis niet hoeft te plannen, dan denk ik dat we een succes zijn.”