Google is begonnen met het uitrollen van een bijgewerkte gebruikersinterface voor Google Drive, Documenten, Spreadsheets en Presentaties die moet passen in de Material Design 3-taal. De apps werken nog steeds op dezelfde manier als vroeger, maar Google schrijft in een aankondigingspost dat ze nu wat meer “vereenvoudigd” zouden moeten zijn, met minder rommel en een paar verbeteringen en toevoegingen.

Toen ik over de update schreef toen deze in februari werd aangekondigd, merkte mijn collega Jay Peters op dat deze vergelijkbaar is met de nieuwe look van Gmail, wat logisch is gezien het feit dat Google zegt dat het probeert “de belangrijkste samenwerkingstrajecten in onze producten te stroomlijnen”.

Gemakkelijk toegankelijke filters zijn een leuke nieuwe functie die wordt geleverd met de ontwerpupdate. GIF: Google

Ik verwijs je naar Jay’s artikel voor wat meer informatie over het nieuwe ontwerp, maar het belangrijke nieuws voor vandaag is dat het in het wild zal verschijnen. Dus als je hebt gemerkt dat iets er een beetje anders uitziet terwijl je aan het schrijven bent of aan een spreadsheet werkt, kan dat de reden zijn.