WASHINGTON/BRUSSEL — De beelden vertellen het verhaal.

In de volgepakte vergaderzalen en gangen van Hotel Bayerischer Hof in München duwden bondgenoten die achterover leunden afgelopen weekend een agenda door met het soort toekomstgerichte vastberadenheid waar de NAVO al lang naar op zoek was, maar waar ze net zo vaak moeite mee had. Ze beloofden meer hulp voor Oekraïne. Ze vernieuwde plannen voor hun eigen collectieve verdediging.

Twee dagen later stond Vladimir Poetin in Moskou alleen, star door een andere toespraak vol wrok en eenzaam nationalisme tikkend, alleen pauzerend om zijn toehoorders van grimmige regeringsfunctionarissen in een koude rilling overeind te laten komen in een reeks verplichte ovaties. spelonkachtige zaal.

Nu de oorlog in Oekraïne een jaar oud is en er nog geen duidelijke weg naar vrede nabij is, staat een nieuw verenigde NAVO op het punt om vanaf deze zomer een reeks seismische beslissingen te nemen om de manier waarop het zichzelf verdedigt radicaal te veranderen en langzamere leden van het bondgenootschap te dwingen in actie.

De beslissingen in het bijzijn van de NAVO zullen het bondgenootschap – dat 1 miljard mensen beschermt – op weg helpen naar een van de meest ingrijpende transformaties in zijn 74-jarige geschiedenis. Plannen die deze zomer op een top in Litouwen zullen worden geconcretiseerd, beloven alles te vernieuwen, van de jaarlijkse begrotingen van de bondgenoten tot de inzet van nieuwe troepen tot de integratie van defensie-industrieën in heel Europa.

Het doel: een alliantie opbouwen die Poetin niet rechtstreeks zou durven aanvechten.

Maar het grootste obstakel zou de alliantie zelf kunnen zijn, een logge verzameling ruziënde naties met parochiale belangen en een bureaucratie die vaak veel meer heeft beloofd dan heeft opgeleverd. Nu moet het het momentum van het afgelopen jaar aangrijpen om de administratieve rompslomp te doorbreken en inkoopstrategieën in vredestijd op gang te brengen om het hoofd te bieden aan een onvoorspelbaar en waarschijnlijk steeds strijdlustiger Rusland.

Het is “een enorme onderneming”, zegt Benedetta Berti, hoofd beleidsplanning bij het kantoor van de secretaris-generaal van de NAVO. De groep heeft “tientallen jaren besteed aan het ergens anders op richten van onze aandacht”, zei ze. Terrorisme, immigratie – ze hadden allemaal voorrang op Rusland.

“Het is echt een vrij belangrijke historische verschuiving voor de alliantie,” zei ze.

Voor nu maken individuele naties de juiste geluiden. Maar het bewijs zal later dit jaar komen wanneer hen wordt gevraagd hun portemonnee te openen en defensiebedrijven worden benaderd met plannen om samen te werken met rivalen.

Als je alliantieleiders en staatshoofden het hoort vertellen, zijn ze er klaar voor.

“Oekraïne moet dit winnen”, zei Adm. Rob Bauer, het hoofd van het NAVO-militaire comité, aan de zijlijn van de Veiligheidsconferentie in München. “We kunnen niet toestaan ​​dat Rusland wint, en met een goede reden – omdat de ambities van Rusland veel groter zijn dan die van Oekraïne.”

Alle ogen gericht op Vilnius

De grote verandering komt in juli, wanneer de NAVO-bondgenoten in Vilnius, Litouwen, bijeenkomen voor hun grote jaarlijkse top.

Gen. Chris Cavoli zal onthullen hoe personeel binnen de alliantie op korte termijn zal worden opgeroepen om te helpen | Henrik Montgomery/TT News Agency/AFP via Getty Images

De hoogste militaire leider van de NAVO zal een nieuw plan opstellen voor hoe de alliantie meer troepen en uitrusting langs het oostfront zal plaatsen. En generaal Chris Cavoli, opperbevelhebber van de geallieerden voor Europa, zal ook onthullen hoe het personeel van de hele alliantie op korte termijn zal worden opgeroepen om te helpen.

De veranderingen zullen neerkomen op een “herontwerp” van de manier waarop Europa wordt verdedigd, zei een hoge NAVO-functionaris.

De plannen zullen gebaseerd zijn op geografische regio’s, waarbij de NAVO landen vraagt ​​verantwoordelijkheid te nemen voor verschillende veiligheidsgebieden, van ruimte- tot grond- en zeestrijdkrachten.

“De bondgenoten zullen nog duidelijker weten wat hun taak zal zijn in de verdediging van Europa”, zei de functionaris.

De NAVO-leiders hebben ook beloofd de oostelijke verdediging van het bondgenootschap te versterken en 300.000 troepen gereed te maken om bondgenoten op korte termijn te helpen, mocht dat nodig zijn. Onder de huidige NAVO-Reactiemacht kan het bondgenootschap in minder dan 15 dagen 40.000 troepen ter beschikking stellen. Onder het nieuwe strijdkrachtmodel zouden 100.000 troepen in maximaal 10 dagen kunnen worden geactiveerd, met nog eens 200.000 klaar om binnen maximaal 30 dagen te vertrekken.

Maar een goed plan kan bondgenoten alleen zo ver krijgen.

De aspiraties van de NAVO wijken af ​​van de eerdere focus van het bondgenootschap op crisisbeheersing op korte termijn. In wezen gaat het bondgenootschap “de andere kant op en richt het zich meer op collectieve veiligheid en afschrikking en verdediging”, zei een tweede NAVO-functionaris, die net als de eerste om anonimiteit vroeg om de lopende planning te bespreken.

Belangrijkste van de NAVO-uitdagingen: alle strijdkrachten laten samenwerken. Landen als Duitsland, dat zijn militaire moderniseringsprogramma’s jarenlang heeft ondergefinancierd, zullen waarschijnlijk moeite hebben om op gang te komen. En Zweden en Finland – die op het punt staan ​​toe te treden tot de NAVO – werken eraan om hun strijdkrachten in het bondgenootschap te integreren.

Anderen moeten gewoon hun gelederen uitbreiden om de NAVO te laten voldoen aan de vastgestelde quota.

“De NAVO heeft de mogelijkheid nodig om snelheid toe te voegen, grote formaties in het veld te plaatsen – veel groter dan vroeger”, zegt Bastian Giegerich, directeur defensie en militaire analyse en het International Institute for Strategic Studies.

Oost versus West

Ook binnen de NAVO broeit een ideologische kloof tussen oost en west.

Landen aan het oostfront van de alliantie zijn lange tijd gefrustreerd geweest, soms publiekelijk, door het langzamere tempo van verandering waar velen in West-Europa en de Verenigde Staten voor pleiten – zelfs na de invasie van Rusland.

Joe Biden reisde vorige week naar Warschau voor een belangrijke toespraak die een deel van de spanningen en vermeende minachtingen hielp verlichten | Mandel Ngan/AFP via Getty Images

“We begonnen te veranderen en voor westerse partners was het een soort vertraging”, zei de Poolse strijdkrachten generaal Rajmund Andrzejczak tijdens een bezoek aan Washington deze maand.

Die zorgen aan het oostfront worden voorzichtig gehoord.

Afgelopen zomer bestempelde de NAVO Rusland als haar meest directe bedreiging – een belangrijke verschuiving van de inspanningen van na de Koude Oorlog om een ​​partnerschap met Moskou op te bouwen. De Amerikaanse president Joe Biden heeft ook zijn eigen charmeoffensief gevoerd en reisde vorige week naar Warschau voor een belangrijke toespraak die een deel van de spanningen en vermeende minachting hielp verlichten.

Toch smeekt het oostfront van de NAVO, dat zich op zeer korte afstand van Rusland bevindt, haar westelijke buren om sneller op te treden om de gaten langs de randen van het bondgenootschap te helpen dichten en om versterkingsplannen te ondersteunen.

Het is belangrijk om “de slots vast te stellen – welke landen welke eenheden gaan leveren”, zei de Estse minister van Buitenlandse Zaken Urmas Reinsalu, eraan toevoegend dat hij hoopt dat de VS “een aanzienlijk aandeel zullen hebben”.

Ambtenaren en experts zijn het erover eens dat deze veranderingen nodig zijn voor de lange termijn.

“Als Oekraïne erin slaagt te winnen, dan zullen Oekraïne en Europa en de NAVO een zeer ontevreden Rusland voor de deur hebben staan, zich herbewapenen, mobiliseren, klaar om weer te gaan”, zei Sean Monaghan, een bezoekende fellow bij het Centrum voor Strategische en Internationale Studies. .

“Als Oekraïne verliest en Rusland wint”, merkte hij op, zou het Westen “een aangemoedigd Rusland voor onze deur hebben staan ​​- dus hoe dan ook, de NAVO heeft een groot Rusland-probleem.”

Wake-up call uit Rusland

De stormloop over het continent om zich te herbewapenen terwijl wapens en uitrusting uit lang sluimerende voorraden Oekraïne binnenstromen, is net zo plotseling geweest als de invasie zelf.

Na jaren van lage defensiebudgetten en uitrusting uit het Sovjettijdperk die in de motorpools aan het oostfront blijft hangen, dreigt de roep om meer geld en meer westerse uitrusting defensiebedrijven te overweldigen die niet in staat zijn om die orders op korte termijn uit te voeren. Dat zou een paraatheidscrisis kunnen veroorzaken in munitie, tanks, infanteriegevechtsvoertuigen en antipantserwapens.

Een beschadigde Russische tank nabij Kiev op 14 februari 2023 | Sergei Dolzhenko/EPA-EFE

De NAVO erkende dit probleem tien jaar geleden al, maar miste het vermogen om er veel aan te doen. De eerste poging om de lidstaten ertoe aan te zetten het slop van na de Koude Oorlog van zich af te schudden, begon langzaam in de jaren vóór de grootschalige Russische invasie van Oekraïne vorig jaar.

Nadat Moskou in 2014 de Krim en delen van de Donbas had ingenomen, ondertekende de alliantie de “Wales-belofte” om tegen 2024 2 procent van de economische output aan defensie te besteden.

De overgrote meerderheid van de landen negeerde beleefd de gelofte, waardoor de toenmalige president Donald Trump een belangrijk gespreksonderwerp kreeg toen hij eiste dat Europa zou optreden en niet langer afhankelijk zou zijn van Washington om een ​​veiligheidsparaplu te bieden.

Maar niets trekt zo de aandacht als gevaar, en de aanblik van Russische tanks die op Kiev afstormen terwijl Poetin tekeer ging over de westerse verdorvenheid en het Russische lot bracht Europa met een schok in actie. Een jaar later komen de rekeningen van die vroege beloften om meer te doen.

“We zitten hier voor de lange termijn in”, zei Bauer, het hoofd van het Militair Comité van de NAVO, een orgaan bestaande uit de geüniformeerde defensiechefs van de bondgenoten. Maar het in stand houden van de pijplijn die wapens en munitie naar Oekraïne leidt, vereist niet alleen de wil van individuele regeringen, maar ook een diepgaande samenwerking tussen de defensie-industrieën in Europa en Noord-Amerika. Die toezeggingen zijn nog werk in uitvoering.

Een deel van die inspanning, zei Bauer, is om landen ertoe te brengen samen te werken aan het bouwen van apparatuur die partners kunnen gebruiken. Het is een taak waarvan hij denkt dat de landen van de Europese Unie zeer geschikt zijn om te leiden.

Dat is een gevoelig onderwerp voor de EU, een zelfverklaard vredesproject dat per definitie haar budget niet kan gebruiken om wapens te kopen. Maar het kan dienen als een convenant. En het kwam vorige week overeen om precies dat te doen, waarbij het met de NAVO en Oekraïne beloofde om samen een effectiever wapenaankoopsysteem voor Kiev op te zetten.

Praten is natuurlijk één ding. Van oudsher zijn de NAVO en de EU goed in het beloven van verandering en het vormen van comités en werkgroepen om die verandering door te voeren, alleen om te zien hoe het vastloopt in de binnenlandse politiek en de strijd tussen grote allianties. En veel landen maken zich al lang zorgen over het feit dat de EU inbreuk maakt op het militaire terrein van de NAVO.

Maar deze keer is er een gevoel dat er iets moet gebeuren, dat westerse landen Poetin zijn grote weddenschap niet kunnen laten winnen – dat de geschiedenis zich zou herhalen en dat Europa en de VS bevroren zouden zijn door het onvermogen om het eens te worden.

“Mensen moeten beseffen dat dit een lang gevecht is. Ze moeten zich er ook brutaal van bewust zijn dat dit een oorlog is”, zei de tweede NAVO-functionaris. “Dit is geen crisis. Dit is niet een of ander klein incident dat ergens kan worden beheerd. Dit is een totale oorlog. En zo wordt het nu behandeld door politici in heel Europa en in de hele alliantie, en dat is absoluut gepast.”

Paul McLeary en Lili Bayer droegen ook rapportages bij vanuit München.