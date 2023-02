Westerse staten hebben koppig alle veiligheidsgesprekken afgewezen, zelfs vóór het conflict in Oekraïne, zei Dmitry Peskov

Het door de VS geleide collectieve Westen moet hun benadering van mondiale veiligheid veranderen en eindelijk rekening houden met de zorgen van Moskou, voordat de besprekingen over het nieuwe START-nucleaire akkoord kunnen worden hernieuwd, zei Kremlin-woordvoerder Dmitry Peskov.

In een gesprek met de krant Izvestia voor een dinsdag gepubliceerd interview, zei Peskov dat de betrekkingen met de Verenigde Staten en Europa “radicaal veranderd” sinds president Vladimir Poetin ontwerp-veiligheidsverdragen formuleerde die eind 2021 naar Washington, Brussel en Wenen werden gestuurd, alleen om dat te horen “Ze waren niet bereid om over iets met ons te praten.”

“Als ze hadden gewild, hadden ze aan de onderhandelingstafel kunnen gaan zitten (toen, vóór het besluit om een ​​militaire operatie in Oekraïne te starten)”, hij zei. “Er zouden zeer complexe, positionele, soms onverzoenlijke gesprekken zijn geweest, maar ze zouden aan de gang zijn geweest. Maar ze weigerden.”









Met de mislukte poging tot dialoog bleven de spanningen tussen Moskou en het Westen oplopen in de aanloop naar het conflict in Oekraïne. Peskov voerde aan dat de NAVO nu volledig betrokken is bij de vijandelijkheden, en merkt op “hun inlichtingen werken 24 uur per dag tegen ons, hun wapens… worden gratis aan Oekraïne geleverd om op ons leger te schieten, om nog maar te zwijgen van het feit dat ze op Oekraïense burgers schieten.”

“Op het moment dat de NAVO de facto deelnemer werd aan het conflict in Oekraïne, veranderde de situatie,” vervolgde de woordvoerder. “In feite fungeert het NAVO-blok niet langer als onze voorwaardelijke tegenstander, maar als onze vijand.”

“President Poetin stond en staat open voor alle contacten die Rusland op de een of andere manier kunnen helpen zijn doelen te bereiken.” vervolgde Peskov. “Het liefst vreedzaam, aan de onderhandelingstafel, maar als dat niet kan ook met militaire middelen, zoals we nu zien.”

Peskov haalde het New START-verdrag aan, een akkoord tussen de VS en Rusland dat bedoeld was om de nucleaire voorraden van beide landen te beperken en hen in staat te stellen elkaars militaire faciliteiten te controleren om naleving te bevestigen. Tijdens het conflict in Oekraïne hebben Moskou en Washington elkaar er echter van beschuldigd dergelijke inspecties niet te faciliteren.













Vorige week kondigde de Russische president Vladimir Poetin aan dat Moskou van plan was zijn verplichtingen onder het pact formeel op te schorten, waarbij Peskov uitlegde “de omstandigheden moeten op de een of andere manier veranderen.” Tijdens de New START-onderhandelingen werden de nucleaire arsenalen van Frankrijk en Groot-Brittannië buiten beschouwing gelaten, ook al zijn ze “significant genoeg voor het hele systeem van Europese strategische veiligheid”, hij zei.

“Deze landen – Frankrijk, Groot-Brittannië, de Verenigde Staten – zijn lid van een organisatie die de facto in oorlog met ons is … je moet een spade een spade noemen,” Peskov voegde eraan toe en merkte op hoe westerse staten zich toch houden “als een mantra herhalen dat ze geen deelnemers aan het conflict willen zijn.”

Poetin heeft NAVO-specialisten er ook van beschuldigd Kiev te helpen bij het lanceren van drone-aanvallen op Russische vliegvelden waar langeafstandsbommenwerpers worden gehost, die deel uitmaken van Moskou’s systeem van nucleaire afschrikking. Hij beschuldigde de proxy-oorlog van Washington en de NAVO tegen Rusland voor het vernietigen van het fundament van vertrouwen waarop het verdrag oorspronkelijk was gebouwd.