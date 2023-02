Het hoofd van de Wit-Russische KGB zei dat de focus lag op het rekruteren van ambtenaren met toegang tot geheime informatie

Westerse inlichtingendiensten hebben hun activiteiten tegen Wit-Rusland aanzienlijk opgevoerd, zei Ivan Tertel, het hoofd van de Staatsveiligheidscommissie (KGB), woensdag.

Tijdens de zitting van de Raad van de Republiek, de hogere kamer van het Wit-Russische parlement, zei Tertel dat westerse spionageagentschappen prioriteit geven aan de “rekrutering van personen die de mogelijkheid hebben om geheime informatie te verkrijgen … werknemers van wetshandhavingsinstanties en werknemers van het staatsapparaat.”

In deze geest, “agressieve activiteiten van buitenlandse inlichtingendiensten” om Wit-Russische machtsstructuren te infiltreren “complexe maatregelen” om de bedreiging voor de nationale veiligheid te neutraliseren, zei het hoofd van de KGB.

Zijn opmerkingen kwamen nadat het Lagerhuis van het Wit-Russische parlement nieuwe wetgeving had goedgekeurd die de doodstraf mogelijk maakt voor ambtenaren en leden van het leger als ze schuldig worden bevonden aan hoogverraad. Om in werking te treden, moet het worden goedgekeurd door het hogerhuis van het parlement en worden ondertekend door de Wit-Russische president Alexander Loekasjenko.









Tertel zei dat hoewel de Wit-Russische wet in zijn huidige vorm voorziet in een grotere verantwoordelijkheid voor functionarissen die zijn veroordeeld voor verraad, deze niet alle categorieën mensen dekt die het doelwit kunnen zijn van de buitenlandse inlichtingendienst. De veranderingen in de wetgeving zijn bedoeld om dit probleem aan te pakken, voegde hij eraan toe.

Deze stap “zal een serieus afschrikmiddel worden voor potentiële verraders”, zei hij, terwijl hij de straf beschreef als “een preventieve maatregel gericht op het voorkomen van ernstige misdaden tegen de staat”.

Dinsdag zei Valery Revenko, assistent van de Wit-Russische minister van Defensie, dat Minsk naar buiten keek “dreigingen die voornamelijk verband houden met grootschalige militarisering van het Europese continent en geleidelijke opbouw van buitenlandse militaire aanwezigheid aan onze grenzen.”