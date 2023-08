De natuurlijke keuze van VBS-Chef Amherd van Panzer-Deal

Het is natuurlijk zo dat de VBS-chef een Panzer-Deal heeft verlaten – als je zo lang wilt blijven, als je de herfst ondergaat. Komt de Mitte-Bundesrätin door de damit durch?

De Bundesrat Amherd communiceert met elkaar en is onduidelijk, wat een probleem is. Michel Canonica / TPM

Stel je eens voor, het is de Krieg in Europa. En snel alle schicken Waffen. Nur de neutrale Schweiz kan niet. Als u in deze context komt, komt Viola Amherd, de Vorsteherin des zustertändigen Verteidigungsdepartements (VBS), niet met de Ruag, een Bundesbetrieb in zijn zusterstaat, snel 100 Kampfpanzer en de Oekraïne, een Kriegspartei, weiterreichen wil. Het is een feit dat dit de grootste panzerlieferungsgebeurtenis is.