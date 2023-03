El Al heeft naar verluidt geen vrijwilligers kunnen vinden om de vlucht van Benjamin Netanyahu naar Rome te bemannen te midden van protesten tegen de hervorming van het gerechtelijk apparaat.

De regering van Israël heeft naar verluidt gezocht naar een andere luchtvaartmaatschappij om premier Benjamin Netanyahu naar Rome te vliegen nadat de nationale luchtvaartmaatschappij van het land, El Al, geen piloten of stewardessen kon vinden om het staatsbezoek van deze week aan Italië te bemannen.

Minister van Transport Miri Regev is van plan biedingen open te stellen voor andere luchtvaartmaatschappijen, zoals Arkia en Israir, nadat El Al zondag om 14.00 uur de deadline miste om de vlucht van donderdag te bevestigen, aldus Israëlische media. De nationale luchtvaartmaatschappij kon geen piloten of cabinepersoneelsleden vinden om zich vrijwillig voor de missie aan te melden te midden van massale protesten in het land over de door de regerende coalitie voorgestelde gerechtelijke hervormingen, aldus de Jerusalem Post.

El Al wijt het personeelsprobleem aan een tekort aan piloten die gekwalificeerd zijn om een ​​Boeing 777 te besturen, het vliegtuig waarom de premier had gevraagd. “onder andere redenen.” Mediaberichten suggereerden dat werknemers van luchtvaartmaatschappijen niet bereid waren om vrijwilligerswerk te doen vanwege verzet tegen de geplande gerechtelijke revisie van de regering.









Het is de bedoeling dat Netanyahu donderdag naar Rome vliegt, waar hij de Italiaanse premier Giorgia Meloni zal ontmoeten, en zaterdag terugkeert naar Israël. Meloni was snel feliciteren Netanyahu won afgelopen november een meerderheid bij de Israëlische verkiezingen en keerde na 18 maanden afwezigheid weer aan de macht als premier. Naar verluidt is hij van plan zijn reis door Italië volgende week te vervolgen met een bezoek aan Duitsland.

Op drie na hebben alle van de 40 reservepiloten van het 69e jagersquadron van de Israëlische luchtmacht zondag aangekondigd dat ze een geplande trainingssessie op woensdag niet zullen bijwonen, uit protest tegen de voorgestelde gerechtelijke hervormingen.

Protesten tegen het plan hebben het hele jaar geduurd. Netanyahu zei zondag dat de organisator van de demonstratie een “gevaarlijke groep” dat wil alleen maar “brand het huis af en creëer chaos in het land.”

El Al, dat afhankelijk is van leningen en financieringsgaranties van de overheid, kan worden geconfronteerd met strafmaatregelen wegens het niet bemannen van Netanyahu’s reis, vertelde Regev aan de openbare omroep Kan. De luchtvaartmaatschappij zei later op zondag dat het “draagt ​​trots de Israëlische vlag” en zal Netanyahu’s vlucht afhandelen zoals gepland, maar de Jerusalem Post beweerde dat het nog steeds geen co-piloot of cabinepersoneel had gevonden.