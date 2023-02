We hebben Haylie Duff geïnterviewd omdat we denken dat je haar keuzes leuk zult vinden. E! heeft gelieerde relaties, dus we kunnen een commissie krijgen als u iets koopt via onze links. Items worden verkocht door de detailhandelaar, niet door E!. Prijzen zijn correct op het moment van publicatie.

Het leven draait om genieten van de kleine dingen Haylie Duffdie tegen E! zei: “Ik voel me het gelukkigst als ik omringd ben door mensen die me aan het lachen maken, of als ik me creatief geïnspireerd voel. Ik kan geluk vinden in veel kleine dingen, zoals (echtgenoot) Matt (Rosenberg) die me een goede kop koffie in de ochtend. Of mijn meiden die iets speciaals voor me maken op school!”

De liefde voor de simpele geneugten van het leven wordt gedeeld door Kate Davies, het personage van Haylie in de aanstaande UPtv-film Lief voor jou. De tv-film draait om een ​​vrouw die een taartenwinkel runt te midden van grote veranderingen in een kleine stad. En het is ook een liefdesverhaal met voor elk wat wils.

De film Lief voor jou gaat in première op 26 februari 2023 op UPtv. Als je in de tussentijd meer Haylie-inhoud wilt, heeft ze de musthaves gedeeld waar ze niet zonder kan. Haylie’s keuzes omvatten een internet-beroemde tuimelaar, een iconisch mode-nietje en een Amazon-favoriet met meer dan 76.400 5-sterrenrecensies.