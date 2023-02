Deze cream bronzer is een favoriet onder Rare Beauty shoppers. Bekijk deze lovende recensies trouwe fans.

Rare Beauty van Selena Gomez Warm Wishes Effortless Bronzer Stick Reviews

Een klant gutste: “Nieuwe heilige graal. Dit is letterlijk mijn nieuwe favoriet. Dit is letterlijk idiootbestendig, ik ben nooit goed geweest in contouren, maar hierdoor lijk ik een expert. De formule is zo romig en mengt als een droom. Ik zou dit aanraden voor dagelijkse make-up of voor iemand die net begint.”

Een ander was opgetogen: “Als ik je vertel dat ik geobsedeerd ben door dit product… omg. Happy sol is de perfecte schaduw, niet te koel en niet te warm. Het mengt NAADLOOS. Het ziet er zo natuurlijk uit op mijn gezicht, tegelijkertijd tijd dat het me die weggerukte contour bronzer-look geeft waar ik van hou. Ga dit NU NU kopen! “

Iemand verklaarde: “Dit is de perfecte bronzer voor beginners. De tube maakt het aanbrengen gemakkelijk en de blend is fenomenaal. Deze tint is diep en kan worden opgebouwd voor meer intensiteit. Ik raad ten zeerste aan voor beginners die net beginnen met make-up.”

Een fan van het product beoordeelde: “Heilige graal. Liefde. Liefde. Liefde. Ik ben altijd een poedermeisje geweest, maar ik hield van deze crèmekleurige bronzingstick. Het mengt zo mooi en ziet er zo natuurlijk uit en de schaduw is perfect voor mij!”

“Ik vind dit geweldig! Ik gebruikte altijd poeder bronzer en wilde een stick. Ik ben zo blij dat ik deze een kans heb gegeven. Het is zo mengbaar”, recenseerde een klant.

“Beste bronzer ooit. Zo romig en gemakkelijk te blenden. Geeft zo’n warme uitstraling. Letterlijk de beste waar ik zo verliefd op ben. Heilige graal bronzer,” schreef iemand.

