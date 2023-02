Wat doet uw mobiele provider om de klimaatcrisis te bestrijden? Het is misschien niet iets waar je veel over hebt nagedacht, maar met een toenemend aantal netwerken over de hele wereld die zich afstemmen op op wetenschap gebaseerde doelen, is het gemakkelijker dan ooit om te zien of de service waarvoor je betaalt, echte actie onderneemt om de impact op het milieu.

In een rapport dat dinsdag op het Mobile World Congress in Barcelona is vrijgegeven, zei GSMA, de instantie voor de mobiele industrie, dat bijna een kwart van de energie (24%) die door de mobiele sector wordt gebruikt, afkomstig is van hernieuwbare bronnen, tegen 14% in 2020. Bovendien zijn 62 providers hebben zich nu wereldwijd gecommitteerd om hun directe en indirecte emissies tegen 2030 snel te verminderen, wat neerkomt op 61% van de omzet van de industrie. Dit is een toename van 12 netwerken sinds het vorige rapport dat afgelopen april werd gepubliceerd.

De GSMA leidt een sectorbreed streven om ervoor te zorgen dat vervoerders tegen 2050 netto nulemissie bereiken. Een belangrijke maatstaf die het gebruikt om de ambitie van zijn leden te meten, is hun inzet om te voorkomen dat de opwarming van de aarde meer dan 1,5 graden Celsius bedraagt, het op wetenschap gebaseerde doel dat is vastgesteld uit in het Akkoord van Parijs.

Nu de gevolgen van de klimaatcrisis – van overstromingen tot bosbranden tot dodelijke hittegolven – steeds meer voelbaar worden in regio’s over de hele wereld, neemt de druk op alle industrieën toe om prioriteit te geven aan de overgang naar schone energie en ervoor te zorgen dat ze een actieve rol spelen in onze ecosystemen behouden in plaats van schaden. De mobiele industrie is geen uitzondering, en sommige netwerken doen meer dan andere om hun impact op het milieu te verminderen, wat een verschil kan maken voor waar u uw geld aan uitgeeft.

Wat de hardware betreft, investeren telefoonfabrikanten zwaar om telefoons een langere levensduur te geven en meer gerecyclede materialen in hun producten te gebruiken. Maar aan de netwerkkant investeren bedrijven steeds meer in het vinden van manieren om infrastructuur te bouwen en te exploiteren met behulp van zeer efficiënte methoden die minder energie-intensief zijn dan de methoden die in het verleden werden gebruikt.

De grootste uitdaging voor vervoerders, zegt John Giusti, hoofd regelgevend bureau van de GSMA, is toegang tot hernieuwbare energie. “Het goede nieuws is dat de industrie vooruitgaat, met exploitanten die nu 24% van hun elektriciteit rechtstreeks uit hernieuwbare bronnen kopen, tegen 18% in 2021 en 14% in 2020”, zei hij in het rapport. Maar nu de vraag van vervoerders het aanbod overtreft, moeten regeringen helpen de toegang tot hernieuwbare energie uit te breiden, voegde hij eraan toe.

Europa en Noord-Amerika, twee van de regio’s die het meest verantwoordelijk zijn voor historische emissies, lopen voorop als het gaat om ambitieuze duurzaamheidstoezeggingen en -acties. “Het is misschien alleen maar eerlijk omdat het delen van de wereld zijn waar ze qua klimaat het meest geavanceerd zijn, en daarom hebben ze het meeste vermogen om hun uitstoot daadwerkelijk te verminderen”, zei Steven Moore, hoofd klimaatactie voor de GSMA, in een interview met CNET de week voorafgaand aan MWC.

In het rapport van de GSMA werd gekeken naar acties van mobiele operators over de hele wereld, maar werd T-Mobile genoemd als een voorbeeld van een bedrijf dat grote stappen zet om zijn CO2-impact in de VS te verminderen. Het is het eerste bedrijf in de draadloze sector in de VS dat een netto-nuldoel heeft gesteld, gevalideerd door het Science Based Target Initiative, dat betrekking heeft op al zijn emissies, inclusief die van de hele toeleveringsketen en indirecte emissies van gekochte elektriciteit. Het is ook een van de weinige netwerken tot nu toe die een netto nuldoel hebben gesteld voor 2040, in plaats van 2050.

Ondertussen hebben zijn belangrijkste concurrenten, Verizon en AT&T, zich beide aangesloten bij het 1,5 graden-pad, en Verizon heeft zich ertoe verbonden om tegen 2050 over de hele linie netto nulemissie uit te oefenen. Moore zei dat het hem niet zou verbazen als netwerken op veel plaatsen uiteindelijk bereiken netto nul veel eerder dan 2050. “Als we eenmaal beginnen te investeren, is het ongelooflijk hoe snel dingen kunnen veranderen”, zei hij.