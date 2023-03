Het was de krachtigste uitbarsting van de Merapi sinds 1930, toen ongeveer 1300 mensen om het leven kwamen. Bij een uitbarsting in 1994 kwamen ongeveer 60 mensen om het leven.

“Inwoners moeten anticiperen op de verstoring als gevolg van de vulkanische as van de uitbarsting van de berg Merapi en wees alsjeblieft alert op het gevaar van vulkanische modderstroom, vooral als het regent rond Merapi”, zei het vulkanologische bureau van het land zaterdag in een verklaring.

De vulkaan bleef hete as uitspugen en zaterdag was hete lava zichtbaar.

De Merapi-berg in Indonesië, een van ’s werelds meest actieve vulkanen, barstte vrijdag laat uit en bleef op zaterdag hete as en ander vulkanisch materiaal uitspuwen.

We leven in een wereld waar feiten en fictie door elkaar lopen

In tijden van onzekerheid heb je journalistiek nodig waarop je kunt vertrouwen. 14 gratis dagen lang heb je toegang tot een wereld van diepgaande analyses, onderzoeksjournalistiek, topopinies en tal van features. Journalistiek versterkt de democratie. Investeer vandaag nog in de toekomst. Daarna betaal je € 75,- per maand. U kunt op elk moment annuleren en als u binnen 14 dagen annuleert, worden er geen kosten in rekening gebracht.