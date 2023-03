De meerderheid van de Duitsers wil de verplichte militaire dienst, die in 2011 werd afgeschaft, herstellen, zo bleek donderdag uit een onderzoek, terwijl de oorlog op het Europese continent tussen Rusland en Oekraïne al meer dan een jaar aansleept.

Het onderzoek is uitgevoerd door de in Parijs gevestigde Ipsos MORI-groep , een multinationaal marktonderzoeks- en adviesbureau. Het ondervraagde 1.000 stemgerechtigde kiezers tussen 18 en 75 jaar in het hele land.

Uit de peiling bleek dat 61% van de respondenten voorstander was van herinvoering van de dienstplicht.

Bovendien was 43% van mening dat de dienstplicht voor alle geslachten zou moeten gelden, terwijl de overige 18% zei dat het alleen voor mannen zou moeten gelden, zoals het geval was onder de inmiddels ter ziele gegane wet.

Eerder dit jaar wakkerde de Duitse minister van Defensie Boris Pistorius het debat aan toen hij zei dat het naar zijn mening “een vergissing was om de verplichte militaire dienst op te schorten”.

Hoe spelen de cijfers bij verschillende leeftijden en geslachten?

Uit de peilingen bleek echter dat oudere mensen die niet langer in militaire dienst zouden gaan, het idee veel vaker steunden dan jongere mensen die dat nog wel zouden kunnen.

In de leeftijdscategorie 60-75 jaar was steun het meest uitgesproken, met 47% voor iedereen en nog eens 18% die zei dat het alleen voor mannen opnieuw zou moeten worden ingevoerd.

Van de respondenten tussen 18 en 39 jaar was ondertussen 39% voorstander van herintroductie voor iedereen en nog eens 21% voor alleen mannen.

In geen enkele leeftijdsgroep uitte meer dan een op de drie respondenten een sterke afkeer van het idee, wat misschien als een verrassing komt in een land dat bekend staat om zijn pacifistische inslag sinds de nederlaag in de Tweede Wereldoorlog, dat pas iets meer dan een decennium geleden de militaire dienst afschafte geleden.

Mannen waren ook vaker geneigd te zeggen dat militaire dienst voor beide geslachten in gelijke mate van toepassing zou moeten zijn, namelijk 49% van de respondenten, terwijl 36% van de vrouwen hier voor pleitte, met het idee daarom dat geen van beide groepen de steun van de meerderheid kreeg.

Strikt genomen heeft Duitsland zijn militaire dienstregels in 2011 niet afgeschaft. Het heeft ze voor onbepaalde tijd van kracht gemaakt tot een tijd van nationale noodtoestand of een aanval op Duitsland.

Het is ook vermeldenswaard dat er alternatieven voor militaire dienst beschikbaar waren voor jonge mannen die niet een paar maanden in een kazerne wilden doorbrengen, vaak met werk of een soort werkervaring bij een openbare instelling zoals een kerk of een school.

Roept op tot een sterker Duits leger

De kwestie van het versterken van het Duitse leger is een terugkerend probleem sinds Rusland Oekraïne binnenviel in februari 2022, wat leidde tot wat westerse leiders in Europa en daarbuiten beschreven als een aanzienlijke veiligheidsdreiging.

Kort na de invasie introduceerde de Duitse regering een speciaal eenmalig fonds van € 100 miljard dat zou moeten helpen bij het opwaarderen van het leger gedurende een periode van meerdere jaren.

Sindsdien heeft de Duitse bondskanselier Olaf Scholz in een aantal toespraken en verklaringen de invasie van Moskou door Moskou een keerpunt genoemd (of Zeitenwende) in de Europese geschiedenis, waarmee het belang wordt onderstreept van versterking van de Duitse strijdkrachten in de nieuwe situatie.

Waarom het Duitse leger in een slechte staat verkeert en wat er wordt gedaan om het te repareren

