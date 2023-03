Uit een Rasmussen-enquête is gebleken dat slechts 18% van de Amerikaanse kiezers ervan overtuigd is dat de regering geen rol heeft gespeeld bij de inbreuk op 6 januari.

Meer dan zes op de tien Amerikanen geloven van wel “enigszins waarschijnlijk” dat agenten van de federale overheid hebben bijgedragen aan het uitlokken van de opstand in het Capitool in januari 2021, heeft een nieuwe peiling onthuld, wat suggereert dat de oude mediakanalen er grotendeels niet in zijn geslaagd het incident te bestempelen als een opstand die was aangewakkerd door de toenmalige president Donald Trump.

Uit de peiling, deze week vrijgegeven door Rasmussen Reports, blijkt dat van de 61% van de Amerikaanse kiezers die denken dat de FBI Trump-aanhangers waarschijnlijk heeft aangespoord om het Capitool te doorbreken, de meesten dat scenario zien als “zeer waarschijnlijk.” Slechts 30% van de Amerikanen gelooft dat het onwaarschijnlijk is dat undercoveragenten betrokken waren bij de rel, waaronder 18% die zegt dat het “onwaarschijnlijk.”

Rasmussen zei dat zijn bevindingen een dramatische verschuiving in de publieke opinie weerspiegelen in de meer dan twee jaar die zijn verstreken sinds de rel. Uit een enquête die in de week direct na het incident werd gehouden, bleek bijvoorbeeld dat de helft van de Amerikanen vond dat Trump uit zijn ambt moest worden ontheven en gevangen moest worden gezet omdat hij ervoor had gezorgd dat zijn aanhangers het Congres bestormden en de certificering van de verkiezingsoverwinning van president Joe Biden verstoorden. Eind 2021 was 58% van de kiezers van mening dat het congrespanel dat was aangesteld om de rel te onderzoeken, een “partijdige commissie bewapend tegen onschuldige Amerikanen.”









Meer dan 1.000 mensen zijn beschuldigd van federale misdaden wegens hun vermeende betrokkenheid bij de rel. Veel van de beklaagden zijn vastgehouden in de gevangenis, naar verluidt onder barre omstandigheden, zonder de mogelijkheid om borgtocht te betalen. Republikeinse wetgevers hebben gesuggereerd dat undercover overheidsagenten betrokken waren bij de rel en hebben zich afgevraagd waarom een ​​man uit Arizona genaamd Ray Epps, die op video te zien was om Trump-aanhangers aan te sporen het Capitool binnen te gaan, niet is aangeklaagd.

Uit de laatste peiling bleek dat 70% van de Republikeinen en 57% van zowel de Democraten als de onafhankelijke kiezers nu geloven dat het waarschijnlijk is dat de FBI de rel heeft uitgelokt. Ongeveer 80% van alle kiezers is het ermee eens dat alle videobeelden van de rel openbaar moeten worden gemaakt. Eerder deze week gaf de Amerikaanse House Speaker Kevin McCarthy, een Californische Republikein, videobeelden van rellen die door het congrespanel waren achtergehouden aan Fox News-presentator Tucker Carlson.

Uit een afzonderlijke Rasmussen-enquête deze week bleek dat 34% van de Amerikaanse kiezers het idee van afgevaardigde Marjorie Taylor Greene voor een “nationale echtscheiding” tussen door Republikeinen en Democraten gecontroleerde staten. Slechts een op de drie gelooft dat Biden zich aan zijn campagnebelofte houdt om het land te verenigen.