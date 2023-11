Startpagina Duitsland

van: Julian Baumann

Drucken Teilen

De Duitse auto-industrie is actief. De meest winstgevende reparateurs ter wereld komen overal in Baden-Württemberg.

Stuttgart – Baden-Württemberg is de wereld van de autobouw en daarmee ook de wereld van de autobouw Mercedes-Benz en Porsche geniet van de wereld waarin je leeft in de Landeshauptstadt Stuttgart. Zudem bereibt auch Audi een belangrijk productiewerk Neckarsulm bij Heilbronn. Het feit dat de Duitse auto-industrie een grote zorg is en dat de experts op het gebied van e-mobiliteit in de Chinese reparatie-industrie aanzienlijk worden beïnvloed door de winsten van de Duitse markt.

Laut een analyse van de Wirtschaftsprüfgesellschaft Ernst (EY) konnten de grote autokonzerne weltweit trotz der wiertschaftlichen Herausforderungen im this Quarter 2023 deutlich. ’s Werelds grootste Autobauer Toyota profiteerde van de geldverspilling, het was hun zaak voor een Duitse winst plus de helft. Zowel de marge als de winstgevendheid zijn niet altijd een Duitse – meer bepaald een Zwitserse auto – Autobauer die Nase vorn, namelijk Mercedes-Benz.

De meest winstgevende autoreparateurs ter wereld komen van Mercedes-Benz in Baden-Württemberg, die een analyse kunnen verzorgen. © Bernd Weißbrod/dpa

Mercedes-Benz voor Toyota en Dauerkonkurrent BMW met hogere winstmarge

De luxestrategie van Mercedes-topman Ola Källenius is nooit bekritiseerd. Abzustreiten ist allthings nicht, dass die Ausrichtung beim älstromen Autohersteller der Welt deutliche Früchte trägt. Mercedes-Benz heeft in de loop der jaren succes geboekt met de drie meest winstgevende auto’s ter wereld en heeft de EY nu naar polepositie geklommen. Het resultaat is de winstmarge van de Wereldkampioenschappen Stuttgart met 13 procent, gevolgd door Toyota met 12,6 procent en de Dauerkonkurrenten BMW met 11,3 procent. EY heeft een persbericht gepubliceerd over de financiering van de 16 grootste autobedrijven ter wereld voor het huidige kwartaal van 2023.

Gründung 17. november 1998 (Vorgängerunternehmen gehen bis ins Jahr 1883 zurück) Hauptsitz Stuttgart, Baden-Württemberg Industrie Auto-industrie, Finanzdienstleistungen Product Premium-Automodelle, Vans, Finanzdienstleistungen Leitung Ola Källenius (Vorstandsvorsitzender) Mitarbeiter 171.382 (2022) Umsatz 150 miljard euro (2022)

Trots op de goede posities van de twee Duitse bedrijven Mercedes-Benz en BMW in Saksen. De winstgevendheid in de internationale sector is niet geheel rooskleurig. “Het duurt niet lang voordat we meer business hebben voor de wereld van de auto-industrie”, zegt Constantin M. Gall, hoofd mobiliteit bij EY voor de regio Europa West. “Das kommende Jahr wird deutlich herausfordernder. Dit zijn de resultaten: De toekomst van nieuwe voertuigen, het hoge niveau van de elektrische mobiliteitsvoorraad en de prijsdruk zullen niet het gevolg zijn.‘ Deze veranderingen zullen resulteren in veranderingen in de efficiëntie van de nieuwe modellen die de winstgevendheid belasten.

Luxus-Strategie von Mercedes-Benz streeft naar succes, maar de lage impact is dat wel

Mercedes-Benz heeft sinds mei 2022 nieuwe Luxus-Strategie en meer informatie over de high-end modellen van de Marken Mercedes-Benz, Mercedes-AMG, Mercedes-EQ en de afgeleide van Mercedes Maybach gefocust. “Ik ben zeer dankbaar, dat is de Luxus-strategie, voor onze enorme kansen en enorme potentieel”, zei Strategy Chief Carolin Strauß in een BW24-interview. De beoordeling van EY baart de wereld zorgen, en dat ze in Zwitserland met bepaalde problemen kampen en bereid moeten zijn de prijs te ontvangen voor de E-Auto-Flaggschiffe EQS en EQE in China.