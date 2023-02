Mijn 7-jarige kwam luidruchtig het huis binnen. Hij doet alles luidruchtig. Ik hou van hem ervoor.

Hij liet zijn schooltas vallen waar hij niet hoort te zijn en liep toen naar ons Alexa Studio-smartapparaat, naast de familie-tv. Meteen begon hij te brabbelen.

“ALEXA…” zei hij, met de spraakpatronen van een dronken heldwerg. “SPEEL RICK ROLL… OP SOUNDTRACK.”

Hij vraagt ​​Alexa altijd om liedjes te spelen “OP SOUNDTRACK.”

Toen gebeurde het. Vijfendertig jaar na de eerste release van het nummer (en 16 jaar nadat “Rickrolling” voor het eerst online werd gepopulariseerd) rockte mijn huis op de zoete, zoete klanken van Never Gonna Give You Up van Rick Astley.

Hoe is dit gebeurd? Hoe kwam deze 7-jarige jongen op de hoogte van Rick Astley en dit lied? De redenen waren onduidelijk.

Dus ik vroeg het hem. Waarom? Waarom liep hij nonchalant ons huis binnen en vroeg Alexa om Never Gonna Give You Up te spelen?

Ik werd prompt ontdaan.

“PA. Weet je niet eens wat een Rickroll is?”

Zoals directeur Skinner ooit vroeg: heb ik geen contact meer? Of zijn het de kinderen die ongelijk hebben?

WHASSSSSUUUUUUP

Ouderschapsboeken zullen je niet helpen. Niets dat in onze huidige tijd is geschreven of gepubliceerd, kan je voorbereiden op de hel van het ouderschap op het snijvlak van technologie. Ze kunnen je niet leren omgaan met Roblox of Fortnite of de tijd dat je zoon/dochter “per ongeluk” je creditcard gebruikte om $100 aan Minecoins uit te geven.

Ze zullen je vooral niets vertellen over memes. Maar ik weet één ding: kinderen Liefde memes.

Ik heb twee jongens. Een 7-jarige en een van 10. Kinderen van deze leeftijd houden om de een of andere reden van memes.

Maar niet zoals jij of ik van memes houden. Nee. Ze consumeren geen memes zoals wij, ze praten niet over memes zoals wij. Ze denken er niet eens op dezelfde manier over na. Het is raar.

In tegenstelling tot het verhaal ‘kinderen krijgen te veel schermtijd’, zijn de meeste jonge kinderen niet gebonden aan de online cultuur zoals wij volwassenen. Als gevolg van schermtijdlimieten en intermitterende toegang tot online apparaten, scrollen ze niet door Instagram Stories of bladeren ze gedachteloos door TikToks zoals tieners.

Nee, ze worden op de ouderwetse manier blootgesteld aan memes — op de speelplaats.

Net als vroeger, waar stedelijke legendes zich verspreidden van oudere broers en zussen tot slimme jongere broers en verder, verspreiden kinderen voortdurend reeds bestaande memes die gescheiden zijn van de context van hun oorsprong. Ze worden geconsumeerd door osmose, via een familielid of YouTube-streamer, en vervolgens snel gecoöpteerd. Al snel worden ze onderdeel van een bizarre gedeelde taal. Onzinnige woorden die gewoon op de speelplaats worden geroepen maar geen letterlijke betekenis hebben.

Dit is de reden waarom mijn oudste “SUCCULENT CHINESE MAALTIJD” roept op volkomen ongepaste momenten. Waarom mijn jongste elk woord van Never Gonna Give You Up kent en het hilarisch vindt, ondanks dat hij niet echt begrijpt waarom dat nummer zo’n enorme impact had op generaties van altijd online mensen.

Ik herinner me duidelijk dat ik mijn oudste zoon en een van zijn vrienden naar een indoor trampolinecentrum reed. Ongevraagd rolde een kind mijn autoraam naar beneden, voordat hij “MAH NAAM JEFF” riep naar willekeurige voorbijgangers op straat. Alle kinderen lagen in elkaar van het lachen. Ik was in shock.

Ik garandeer dat geen van deze kinderen 22 Jump Street heeft gezien en ik garandeer ook dat geen van hen Channing Tatum uit een line-up kan kiezen. Dus wat gebeurde er? Mijn gok: op een dag zei een cool kind “MAH NAME JEFF” in de speeltuin en iedereen lachte. Dus iedereen bleef het zeggen. Opnieuw en opnieuw. Zoals een gekookte Budweiser-reclame.

WASSUUPPPPPPP.

In sommige opzichten is dat normaal. Memes zijn zo doorgedrongen in onze bredere cultuur dat je hun geschiedenis niet hoeft te begrijpen om ze grappig te vinden. Er is een collectief, gedeeld begrip dat “dit grappig is”. Memes evolueren. We passen hun concepten toe op nieuwe, steeds complexere situaties en impliciet rechtvaardig krijgen Het. We lachen collectief omdat dat normaal is. Op de een of andere manier maakt het ons harder aan het lachen.

Maar kinderen brengen het naar een hoger niveau. Nu hoeft deze shit niet eens te maken gevoel.

Op een dag was ik aan het eten met mijn kinderen. We lachten en maakten grapjes en ik begon met een dwaze stem te praten. Ik kan me niets herinneren van wat ik zei of zelfs maar hoe de stem klonk, maar mijn kinderen raakten het kwijt, dus ik ging gewoon door. Na een tijdje werd het oud. Het gelach verstomde. Toen stopte mijn oudste kind en vroeg het me heel serieus.

“Van welke meme was dat?”

Dubbele regenboog

Het houdt nooit op relevant te zijn. Vos

Als het gaat om meme-consumptie, zijn kinderen losgekoppeld van tijd en ruimte. Het kan ze gewoon geen reet schelen. Oude memes, nieuwe memes… er is geen onderscheid tussen de twee. Hun wereld is de speeltuin. Wat daar relevant is, is relevant voor hen als individu en collectief. Dat is het. Niets anders doet ertoe.

Mijn 10-jarige komt regelmatig thuis en zegt: “Hé pap, zie je deze coole nieuwe meme?” Vraag me dan, zonder een greintje ironie, om te Googlen “Dubbele regenboog.”

Maar terwijl kinderen afgedreven zijn van trends, lopen ze in sommige opzichten voorop. Hun memeconsumptie is een andere, bijna verheven ervaring. We hebben alleen de meme overgenomen, ze zijn erin geboren. Kinderen bevinden zich op een ander vlak, los van betekenis. Ze schreeuwen gewoon een woord of zin als een verwrongen bezwering en het gewenste effect wordt als bij toverslag op hen uitgeoefend. EXPELLIARMUS! Het is bijna bewonderenswaardig. Geheel zonder pretentie.

Hoe zal dit evolueren? Hoe zal dit zich vertalen als deze vervloekte generatie kinderen directe, ongebonden toegang tot internet heeft via hun eigen mobiele telefoons en laptops? Het is onmogelijk te zeggen. Alle weddenschappen zijn uitgeschakeld. Slechts één ding is zeker: we zullen achterblijven. We zullen worden uitgelachen, belachelijk gemaakt in groepschats of TikToks of wat dan ook hun voorkeursplatform wordt. Dit is de aard der dingen.

Wat de volwassenen nu ook doen, het is verkeerd. Sorry directeur Skinner, dat zijn gewoon feiten. Wat kinderen ook zijn over doen is de enige weg vooruit. Kan er net zo goed aan wennen. Ik kan net zo goed aan boord springen nu er nog tijd is.

MAH NAAM JEFF.