SALT LAKE CITY (AP) – Kinderbeschermingsdiensten hadden een onderzoek geopend naar een man uit Utah wegens vermeend kindermisbruik en bedreigingen van zijn familie, slechts enkele weken voordat hij zeven van zijn familieleden vermoordde en vervolgens zichzelf, onthullen nieuwe documenten.

Dossiers waren op 19 december in het Haight-huis in het kleine stadje Enoch, twee weken voordat Michael Haight zijn vrouw, hun vijf kinderen en de moeder van zijn vrouw doodschoot voordat hij zelfmoord pleegde, blijkt uit verkregen documenten van de Utah Division of Child and Family Services door Deseret News via een verzoek om openbare registers.

Het bureau had het onderzoek 11 dagen eerder geopend op basis van misbruik van de oudste dochter van het stel in voorgaande jaren.

Het laatste vermeende misbruik vond enkele dagen voor het bezoek plaats toen Haight ervan werd beschuldigd zijn 7-jarige zoon op de grond te hebben gegooid nadat hij boos op hem was geworden. Zijn vrouw, Tausha Haight, vertelde een maatschappelijk werker dat ze zich zorgen maakte over de toon die haar man had gebruikt en “hoe hij eruitziet als hij boos is”, onthulde het rapport.

Ze vroeg de maatschappelijk werkers om haar man pas te interviewen nadat ze de scheiding had aangevraagd, wat op 21 december gebeurde. Ze vertelde de maatschappelijk werkers dat haar man had gedreigd zelfmoord te plegen of “haar leven tot een hel te maken” als ze hem verliet.

Caseworkers hebben Michael Haight nooit geïnterviewd.

Ze wachtten niet op de goedkeuring van de vrouw om het interview te doen, maar peilden eerder naar de volgende stappen in het onderzoek, zei Miranda Fisher, woordvoerder van het Department of Child and Family Services in een verklaring aan Deseret News.

“Helaas vond dit tragische incident plaats voorafgaand aan verdere interventie”, aldus het samenvattende rapport van de dienst.

Uit eerder vrijgegeven documenten bleek dat de autoriteiten Haight in 2020 hadden onderzocht wegens kindermishandeling, maar dat politie en aanklagers besloten hem niet aan te klagen.

De onlangs vrijgegeven rapportdocumenten beschrijven verschillende meldingen van misbruik, waaronder een incident in 2021 toen Haight plotseling op de rem trapte op de snelweg. Het maakte de familie bang en liet rode vlekken van de veiligheidsgordels op hun lichaam achter. Bij een ander incident greep Haight het hoofd van zijn oudste dochter en gooide haar op het harde gedeelte van de bank.

De dochter, Macie, vertelde maatschappelijk werkers dat haar vader boven haar en haar broers en zussen uit zou torenen en dichtbij zou komen om hen geïntimideerd te laten voelen.

“Papa springt op om te reageren op alles wat hem niet aanstaat”, zegt Macie, zo blijkt uit de gegevens. “Hij schreeuwt veel en wil ervoor zorgen dat ze weten dat hij gelijk heeft.”

Een eerder vrijgegeven huiszoekingsbevel van de politie onthulde dat uit een doorzoeking van de telefoon van Michael Haight bleek dat hij op Google had gezocht met de vraag: “hoor je een schot in een huis.” Hij onderzocht ook hoe luid 9 mm en 40 mm kanonnen waren. Familieleden hebben ook gezegd dat Haight, 42, eerder wapens uit het huis had meegenomen, waardoor zijn vrouw en schoonmoeder zichzelf niet konden verdedigen.

