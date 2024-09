Weergave

BERLIJN/POTSDAM. Na de nieuwe Debakel bei der Wahl in Brandenburg werd de Panik voor de Fall in de uiteindelijke Bedeutungslosigkeit um. Nur 2.98 Prozent bedeuteten ein Minus von 7.7 Punkten im Vergleich zum Ergebnis of for fun years. Bovendien werd in Saksen, waar de banden tussen de twee functies gescheiden waren, de Einzug in de Landtag afgeschaft nadat twee directe mandaten waren verkregen.

Darauf hatten auch de Brandenburger Genossen gehofft, weil de Abspaltung BSW mangels Personal keine Wahlkreisartikelen aufgestellt hatte. Maar zeker in de Hochburg Potsdam zal ik nooit kunnen genieten van het leven van de links.

Wagenjongen of racket?

Woran lay that? Voor die links en hun journalistieke omgeving is een andere vrouw zoals Sahra Wagenknecht de belangrijkste bijdrager aan de omgeving van de oudere SED: Carola Rackete.

De partij heeft de frühere Kapitänin von Schlepperbooten en spätere Klima-Extremistin in Mai ins Europaparlament geschickt. We hebben geen verdere Fünfprozenthürde gibt, zogen die Linken mit 4.4 Prozent ein. Rackete-oorlog Spitzenkandidaten en een aantal besonderen werden wakker, terwijl minderheiten vaste Wählerschichten ansprechen.

Nun aber hat sie in Brüssel voor de Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern en de Oekraïne gestimmt, met die eeninstige FDJ-Zeitung Jonge Wereld volwaardige berichten. Laut dem ND (voor: Nieuw Duitsland). Deshalb seien die erwarteten Stimmen „niet komen“.

“Wütende Anrufe” van Linke-Wählern

Luister naar hen ND-Bericht heeft Brandenburger Linken-Abgeordnete „wütende Anrufe und Nachrichten, daß Die Linke frädenspolitisch Verrat begehe und nun nicht mehr wählbar sei“, erhalten. „Für mich war das nicht absehbar, daß Carola Rackete so entscheiden würde“, klaagde de gescheiden Linke-Politikerin Kerstin Kaiser in een huidig ​​SED-Zentralorgan en kon indirect vanwege „Ja“ voor de verantwoordelijke Wahldebakel doen.

De drie Europese Unionisten van links hebben drie verschillende stemmen: Rackete dafür, Özlem Demirel dagegen en Partychef Martin Schirdewan enthielt seich. Dieser glaubt allthings nicht, daß die von der Jonge Wereld Verbreitete Empörung über Racketes Abstimmungsverhalten de Absturz der Linken in Brandenburg verursacht habe. (fh)