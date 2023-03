De Republikein uit Kentucky is verre van de enige voormalige bondgenoot van Trump die uit de buurt van de voormalige president blijft, ondanks zijn voorsprong in elke grote peiling tot nu toe. Sommigen kijken serieuzer naar zijn potentiële rivalen zoals DeSantis of gouverneur Nikki Haley. Anderen blijven opzettelijk aan de zijlijn staan, maar hopen stiekem dat hij struikelt. Dat gevoel verdiept zich in de hele Republikeinse Partij – maar geen enkel deel van de partij illustreert de verschuiving zo levendig als de House GOP, wiens leden bijna universeel Trump steunden in beide voorgaande races.

Volgens een POLITICO-analyse hebben op 1 maart minder dan 20 Huisrepublikeinen Trump formeel gesteund in de vier maanden sinds hij zijn derde campagne heeft aangekondigd. Ongeveer nog een dozijn hebben Trump op de een of andere manier publiekelijk gesteund, hoewel er geen formele goedkeuring is. Slechts één lid van de leiding van het Huis, Rep. Elise Stefanik (RN.Y.), is opgenomen in die aantekeningen.

Voorlopig lijkt de campagne van Trump zich geen zorgen te maken over hun aantal steun van het congres. Leden van het team van Trump hebben regelmatig contact met wetgevers en verwachten binnenkort meer steunbetuigingen uit te rollen, aldus een adviseur van Trump.

“We hebben een reeks aan nationale en staatsbrede goedkeuringen die de ongeëvenaarde kracht van de campagne van president Trump zullen laten zien”, zei Steven Cheung, een woordvoerder van Trump, in een verklaring.

“Onze huidige lijst van krachtige onderschrijvers weegt veel zwaarder dan elke andere campagne of toekomstige campagne ter ondersteuning.”

De wijdverbreide aarzeling zou niet opmerkelijk zijn in een ander tijdperk – of als er niet al een voormalige president in de race was. Maar in dit geval is het gebrek aan publieke steun misschien wel het duidelijkste teken tot nu toe dat leden vinden dat de steun van Trump niet langer een voorwaarde is voor politiek overleven. De wraak van Trump wordt nu nauwelijks als een bedreiging geregistreerd, na jaren als een van de meest dominante krachten in de politiek.

“Ik ben de laatste persoon die zich daar zorgen over zou maken”, zei Massie over mogelijke vergelding voor het niet steunen van Trump. “Het werkt averechts. Je kunt niet teveel van je eigen partij aanvallen.”

Natuurlijk beginnen de presidentiële voorverkiezingen pas over een jaar en moet het veld nog volledig vorm krijgen. Tot nu toe is de voormalige gouverneur van South Carolina, Nikki Haley, de enige andere prominente verklaarde GOP-presidentskandidaat. DeSantis zal naar verwachting op zijn vroegst in het voorjaar een bod uitbrengen, terwijl Sen. Tim Schot (RS.C.) heeft gezegd dat hij nog steeds over de beslissing nadenkt. Virginia Gouverneur Glenn Youngkin, voormalig vice-president Mike Pence en voormalig minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo zijn andere mogelijke kandidaten.

In interviews met bijna 20 Huisrepublikeinen noemden velen de onzekerheid in het veld als reden om voorlopig stil te zijn.

“We weten niet hoe het er aan het eind van de dag uit zal zien”, zei Rep. Anne Wagner (R-Mo.), wiens voorstedelijke wijk St. Louis in het Trump-tijdperk een harde ruk naar links maakte. “Mensen moeten hun kruit droog houden.”

Sommigen gingen zelfs nog verder en suggereerden dat het misschien tijd zou zijn voor de partij om verder te gaan – zelfs toen ze ervan afzagen de naam van de voormalige president aan te roepen.

“Voorverkiezingen moeten echt worden betrokken bij een gesprek over de toekomst van de partij”, zei centrumvertegenwoordiger Dusty Johnson (RS.D.), toen hem werd gevraagd of hij van plan was de race te steunen. Hij waarschuwde voor een ‘kroning’.

“Ik ben voor generatiewisseling in beide partijen”, zei Rep. Franse heuvel (R-Ark.), een McCarthy-bondgenoot en eenmalig Trump-supporter die zei dat hij de race waarschijnlijk niet zou steunen.

“Nu het boek van gouverneur DeSantis deze week uitkomt – ik zie hem tegenwoordig veel”, zei Rep. Chip Roy (R-Texas), die ook de recente retraite van de gouverneur van Florida bijwoonde. “Ik kijk er naar uit om nog wat van hem te horen.”

Elk van hen steunde Trump in 2020.

Verminderde dreiging van een wraakzuchtige Trump

Weinig Republikeinen zijn bereid openlijk te speculeren of Trumps huidige lauwe steun op Capitol Hill een voorteken is voor de komende twee jaar. Wat wel duidelijk is, is dat het oversteken van Trump als veel minder bedreigend wordt beschouwd.

Trump voert sinds zijn verkiezing in 2016 een kruistocht om de Republikeinse Partij naar zijn beeld om te vormen en alle leden die zich verzetten te verdrijven. Alleen al in de afgelopen twee jaar heeft hij vergelding gezocht tegen GOP-leden die voor afzetting stemden (slechts twee van de 10 werden vorig jaar herkozen) en degenen die een tweeledig infrastructuurpakket steunden.

En als Trump niet zelf de wraaktrein bestuurde, waadden zijn aanhangers namens hem binnen. De Huisrepublikeinen die stemden voor de oprichting van een commissie om de aanslagen van 6 januari te onderzoeken, zagen een golf van primaire uitdagers, en velen die wonnen zagen hun primaire marges gevaarlijk duiken, ook al werden ze geconfronteerd met ondergefinancierde tegenstanders.

Maar het spookbeeld van die harde rassen lijkt de leden niet naar Trump te hebben gedreven voor politieke inenting.

“Ik ben niet van plan iemand te steunen”, zei Rep. Michaël Gast (R-Miss.), die in 2022 gedwongen werd tot een verrassende primaire tweede ronde nadat een uitdager zijn stem voor de commissie van 6 januari had bewapend. “Op dit moment is het nog te vroeg.”

En hoewel Trump het veld tot nu toe grotendeels voor zichzelf heeft, zeiden maar weinig van de geïnterviewde GOP-wetgevers dat ze rechtstreeks van hem of zijn team hebben gehoord. Een opmerkelijke uitzondering: Rep. Willem Timmons (RS.C.) zei dat hij een telefoontje kreeg van senator Lindsay Graham, een topbondgenoot van Trump.

Timmons zei dat de beslissing gemakkelijk voor hem was, ondanks de andere South Carolinans die waarschijnlijk in de race zullen stappen. “Trumps Trump. Steek hem over op eigen risico.

Maar niet al zijn collega’s beoordeelden de situatie op dezelfde manier. Een andere Republikein uit South Carolina, Rep. Ralph Norman, steunde Haley toen ze vorige maand haar bod uitbracht. Norman diende met haar in het South Carolina State House, maar was voorheen een toegewijde bondgenoot van Trump.

Als teken van respect zei Norman dat hij de voormalige president had gebeld voordat hij het goedkeurde, maar niet bang was voor politieke repercussies: “Donald Trump was grootmoedig en hij begreep het, en ik zal nooit een negatief woord over Donald Trump hebben.”

Hij is verre van de enige Huisrepublikein die het gevoel heeft dat ze partij moeten kiezen tussen oude vrienden en collega’s.

“Ik beschouw Tim Scott als een vriend”, zei Rep. David Schweikert, die nog niet zeker weet of hij deze cyclus zal onderschrijven. De Republikein uit Arizona diende met zowel Scott als DeSantis in het Huis. “Ron is iemand met wie we vroeger ook omgingen. Ik heb veel respect voor hem.

Meerdere GOP-leden zeiden dat Trump en zijn team nog geen uitgebreide reikwijdte van het congres hadden uitgevoerd. Sommige leden zeiden dat ze e-mails ontvingen van de politieke operatie van Trump, maar geen specifieke goedkeuringsverzoeken.

“Ik heb geen telefoontje gekregen van hem, of Nikki Haley, of gouverneur DeSantis of Mike Pompeo of Tim Scott of een van de andere mensen”, zei Rep. Brian Mast (R-fla.). Dat lijkt waar te zijn tijdens de GOP-conferentie. vertegenwoordiger Chuck Fleischman (R-Tenn.), die tot nu toe ook heeft afgezien van een goedkeuring, zei dat hij niemand in zijn delegatie kende die al over het onderwerp was gebeld: “Die beslissing zal waarschijnlijk gemakkelijker voor mij worden gemaakt als de vragen zijn gemaakt.”

Trump’s House-loyalisten

Tot nu toe lijken Trump en zijn binnenste kring niet te zweten door het gebrek aan steun van Hill. vertegenwoordiger Jef Van Drew (RN.J.), die Trump steunde nog voordat zijn derde campagne officieel werd, zei dat hem niet is gevraagd om een ​​van zijn aanwezige collega’s op te bellen, maar bereid is om desgevraagd te zeggen: “Ik heb nooit verborgen het, en ik ga het nu niet verbergen.

En het zou moeilijk zijn om een ​​huisrepublikein te vinden die loyaler is aan Trump dan Van Drew: de wetgever uit New Jersey wisselde van partij in zijn eerste ambtstermijn als democraat nadat hij een week voor zijn eerste impeachment-stem persoonlijk het hof had gemaakt door Trump.

“Toen ik een heel moeilijke tijd doormaakte, enkele echte uitdagingen, was hij daar”, zei Van Drew. “Ondanks wat mensen over hem zeggen, elke keer dat die man me in de ogen keek – hoe ruw hij ook mag zijn – heeft hij me altijd de waarheid verteld.”

vertegenwoordiger Wesley Hunt (R-Texas), is een andere GOP-wetgever die snel het comeback-bod van Trump onderschreef, deels vanwege de steun van de voormalige president in zijn eigen politieke carrière.

“Hij is heel goed voor me geweest. Loyaliteit is belangrijk voor hem, loyaliteit is belangrijk voor mij, ‘zei Hunt. Nadat hij zijn eerste race in 2020 verloor, bleef Trump bij hem en was cruciaal om Hunt twee jaar later te helpen een 10-koppige voorverkiezing te overleven. “Het maakte een enorm verschil in mijn race.”

Olivia Beavers, Meridith McGraw, Anthony Adragna en Daniella Diaz hebben bijgedragen aan dit rapport.