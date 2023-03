Houd ervan of haat het, het is moeilijk om naar de Lightship L1 elektrische caravan te kijken en niet te voelen iets. Deze glazen doos transformeert van een aerodynamische aanhanger terwijl hij wordt getrokken in een grote camper die plaats biedt aan maximaal zes personen terwijl hij stilstaat. Het kost meer dan $ 100.000 en lijkt in niets op de rest van de camperindustrie, gedomineerd door muren van saai wit plastic. Het is de eerste stap in de missie van Lightship om elektrificatie te brengen naar dieselminnende recreatieve voertuigen.

De Lightship L1 is een op batterijen werkende aanhangwagen die kan worden geconfigureerd met een eigen aandrijfmotor om de sleepvraag tot “bijna nul” te verminderen voor het voertuig dat hem trekt. Hoewel dat een efficiëntievoordeel is voor elke pick-up of SUV, is het vooral opmerkelijk voor EV-rijders die opgezadeld zijn met actieradius en een verlangen om ver van de grid af te gaan.

Als dit allemaal bekend klinkt, komt dat waarschijnlijk omdat Airstream begin 2022 een zelfrijdende eStream liet zien. Maar tot nu toe is dat slechts een concept – de Lightship L1 gaat volgend jaar in productie.

De L1 in zijn compactere rijmodus. (Klik hier voor een grotere afbeelding.) Afbeelding: Lichtschip

Het dak van de L1 gaat omhoog tot 3 meter hoog in de kampeermodus, vergeleken met 1,80 meter tijdens het rijden. De reisaanhangwagen is 27 voet lang en 2,45 meter breed en heeft een bruto voertuiggewicht van 7.500 pond volledig geladen. De elektrische lift heeft ook een handmatige bediening waarmee u de aanhanger omhoog en omlaag kunt brengen als u zonder stroom komt te zitten.

Het dak en de luifels kunnen ook worden afgedekt met maximaal 3 kW aan zonnepanelen om tot 80 kWh aan ingebouwde batterijcapaciteit op te laden. Lightship zegt dat zijn “compromisloze batterijsysteem” de volledig elektrische apparaten in het interieur (zoals een inductiekookplaat met meerdere branders) en aangesloten functies een week of langer kan laten werken zonder dat ze hoeven te worden aangesloten en zonder hun toevlucht te hoeven nemen tot propaan of diesel brandstoffen of een luidruchtige generator op gas. Je kunt de L1 ook gebruiken om je EV op te laden terwijl je niet op het elektriciteitsnet bent of om je huis van stroom te voorzien als een zonnegenerator wanneer deze op je oprit geparkeerd staat.

De L1 kan worden geconfigureerd met maximaal 3 kW aan zonnepanelen om de batterij van 80 kWh opgeladen te houden. (Klik hier voor een grotere afbeelding.) Afbeelding: Lichtschip

Lightship voorziet de L1 van twee accu’s: een hoogspanningsaccu die de voortstuwing en boordapparatuur van stroom voorziet, en een kleine laagspanningsaccu voor lichte ladingen. De zonnepanelen laden het hoogspanningsaccupakket op, dat op zijn beurt de kleinere accu opgeladen houdt. Maar het bedrijf wil niet dat eigenaren zich zorgen maken over batterijspecificaties of laadniveaus.

“Een van onze overkoepelende ontwerpdoelen is gebruiksgemak en de manier waarop dit zichtbaar wordt in het voedingssysteem is een naadloze stroomervaring voor onze gebruikers, waarbij ze hun laagspannings- en hoogspanningsaccu’s niet afzonderlijk hoeven te beheren”, aldus Lightship’s mede- oprichters Ben Parker (CEO) en Toby Kraus (president) in een e-mailinterview met De rand. “Alle apparaten en apparaten en stopcontacten zijn altijd aan en ‘werken gewoon’, en ons infotainmentsysteem biedt gebruikers een intuïtief, gebruiksvriendelijk beeld van het stroomsysteem voor gemakkelijke reisplanning en dus hoeven ze zich geen zorgen te maken of diepgaande kennis te hebben over hoe het energiesysteem werkt.”

Terwijl het zonnedak van de L1, openbare EV-opladers, stopcontacten in huis en stroomaansluitingen op kampeerterreinen de belangrijkste manieren zijn voor eigenaren om de aanhanger op te laden, vertellen de mede-oprichters van Lightship De rand dat het bedrijf aanvullende opties onderzoekt. Dit kan via een opgevoerde dynamo op uw trekvoertuig met verbrandingsmotor (ICE) of door de elektrische aandrijfmotor van de L1 als generator te gebruiken tijdens het reizen.

Het trekken van een gigantisch glazen huis met hoge snelheden roept enige veiligheidsrisico’s op. Het bedrijf zegt dat er steen- en spatborden aan de voorkant van de productie-L1 zullen worden geïnstalleerd en dat de ramen worden vervaardigd met dezelfde veiligheidstechnieken als auto’s. “We volgen een opwindende trend die gaande is in de ontwikkeling van de auto-industrie naar meer ramen die zijn geïntegreerd in het bovenlichaam van voertuigen en in de cabines, en houden ons daarbij aan strenge veiligheidsnormen voor auto’s”, aldus de medeoprichters.

“De beste douche die je ooit hebt genomen tijdens het kamperen”, zegt Lightship. Afbeelding: Lichtschip Een volledig elektrische kampeerkeuken schuift naar buiten. Afbeelding: Lichtschip De volledig elektrische keuken is voorzien van een vaatwasser en een inductiekookplaat. Afbeelding: Lichtschip Ja, er is een app. Afbeelding: Lichtschip

Lightship, gevestigd in San Francisco en Boulder, Colorado, prijst graag de Rivian-, Lucid- en Tesla-referenties van zijn team. Het is een stamboom die het bedrijf hielp afgelopen zomer een serie A-financieringsronde van $ 23 miljoen af ​​te sluiten, wat bijdroeg aan de $ 4 miljoen die sinds de oprichting in mei 2021 is opgehaald. Tony Fadell’s Build Collective is slechts een van de vele investeerders.

“L1 is de RV-revolutie die nodig is voor degenen die graag onze planeet verkennen en tegelijkertijd duurzame keuzes maken”, zegt Fadell, iPod-uitvinder en Nest-oprichter. “Het is geen oude camper die is ‘geëlektrificeerd’. De L1 is volledig opnieuw ontworpen voor kamperen en trekken – voor zowel EV’s als standaard ICE SUV’s en vrachtwagens. Lichtschip verandert de industrie voor altijd ten goede.”

Dat zullen we zien, Tony; dit ding zou pas “eind 2024” in productie moeten gaan en het bedrijf is niet klaar om te zeggen wanneer de eerste leveringen zullen plaatsvinden.

Prijzen voor de Lightship L1 begint voor $ 125.000, of $ 118.400 na een beschikbaar belastingkrediet, zegt het bedrijf. Eerlijk gezegd klinkt dat redelijk voor een premium caravan, hoewel het afhangt van wat je daadwerkelijk voor die prijs krijgt, en die details worden pas later verstrekt.

We weten wel dat de L1 wordt gelanceerd met twee modellen: de basis L1 Essential en een geüpgraded L1 Long Range-model met de aandrijfmotor en meer batterijcapaciteit voor een startprijs van $ 151.500 (of $ 139.600 na belastingvermindering). Mede-oprichters Parker en Kraus waren niet bereid om vragen van te beantwoorden De rand met betrekking tot batterijchemie, meegeleverde apparaten, optiepakketten of andere bijzonderheden. Die informatie zal op een later tijdstip worden verstrekt, zeiden ze.