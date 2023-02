CNN

—



De drie liberale rechters van het Hooggerechtshof leken dinsdag een nieuwe strategie te hanteren toen ze een gedisciplineerde en aanhoudende poging lanceerden om de argumenten van uitdagers van het vergevingsprogramma voor studentenleningen van president Joe Biden aan te vallen.

De vraag is of de een-twee-drie-uitslag van de liberalen de conservatieve rechter Amy Coney Barrett aantrok en op zijn minst één meer conservatieve rechter.

Als eerste kwam rechter Elena Kagan aan de beurt, die zich bezighield met de vraag of het programma voor schuldverlichting door de wet komt. Justic Ketanji Brown Jackson concentreerde veel van haar vragen op een kritieke procedurele kwestie die de uitdaging zou kunnen laten ontsporen. Terwijl rechter Sonia Sotomayor de boel opruimde en haar collega’s herinnerde aan de gevolgen die op het spel staan ​​als het programma dat verlichting biedt aan miljoenen leners van studieleningen uiteindelijk ongeldig wordt verklaard.

De argumenten, en een mogelijke nieuwe aanpak, komen omdat de linkerkant van de bank afgelopen termijn ernstige verliezen heeft geleden in zaken die braken langs bekende ideologische lijnen. Het leek erop dat de liberalen hadden besloten een ‘verdeel en heers’-spelplan te volgen – waarbij ze zichzelf soms bepaalde aspecten van het geschil toewezen om te proberen hun collega’s te beïnvloeden in wat een zware strijd zou kunnen zijn. Het zou ook kunnen benadrukken hoe de liberalen op korte en lange termijn vooruitgang zullen boeken in andere ideologisch verdeelde geschillen.

Maar de opdoemende vraag na zo’n 3 en een half uur discussie is of de liberalen in staat zijn om niet één, maar twee stemmen te pakken om een ​​meerderheid te krijgen. Barrett leek zich soms te hechten aan enkele van de argumenten die de liberalen naar voren brachten, maar mondelinge argumenten kunnen notoir misleidend zijn. De kansen van Biden leken klein.

Vroeg en vaak prikte Kagan naar de advocaat-generaal van Nebraska, James Campbell, die de zes rode staten vertegenwoordigde die het plan aanvechten. Centraal in zijn argument staat dat een plan met zulke politieke en economische gevolgen toestemming van het congres moet hebben.

Kagan benadrukte de argumenten van advocaat-generaal Elizabeth Prelogar en bleef terugkomen op de Higher Education Relief Opportunities for Students Act van 2003. Het heet de HEROES Act en werd aangenomen in de nasleep van de terroristische aanslagen van 11 september 2001. De regering-Biden stelt dat de minister van Onderwijs volgens de wet bevoegd was om vrijstelling voor studieleningen aan te bieden om ervoor te zorgen dat leners niet slechter af zijn met betrekking tot hun leningen dan vóór de Covid-noodsituatie.

“Het congres gebruikte zijn stem”, zei Kagan.

‘Ik bedoel, we maken ons zorgen over uitvoerende macht als het Congres het gebruik van uitvoerende macht niet heeft goedgekeurd’, voegde ze eraan toe. “Hier heeft het Congres toestemming gegeven voor het gebruik van uitvoerende macht in een noodsituatie.”

Hoewel het grootste deel van de zaak gericht is op de wettigheid van het plan, speelt er een enorm belangrijke drempelkwestie die de uitdagingen zou kunnen doen ontsporen en ervoor zou kunnen zorgen dat het plan van kracht wordt.

Het gaat erom of de uitdagers (de zes rode staten en twee individuele leners) het wettelijke recht of “standing” hadden om voor de rechtbank te verschijnen. Het klinkt als droge legalese, maar het is een essentiële doctrine die ervoor zorgt dat rechtbanken alleen echte zaken en controverses horen. De staten hebben verschillende claims van status aangevoerd op basis van een juridische schade van mogelijk verloren belastinginkomsten.

Tijdens de pleidooien was er veel discussie – aanvankelijk ingegeven door Jacksons vragen – over een beslissing van het federale hof van beroep in de zaak waarin werd geoordeeld dat Missouri de nodige procesbevoegdheid had.

De rechtbank wees op een entiteit genaamd de Missouri Higher Education Loan Authority (MOHELA). MOHELA heeft een contract gesloten met het federale ministerie van Onderwijs om studieleningen af ​​te lossen. De rechtbank zei dat, omdat MOHELA stopt met het ontvangen van onderhoudsvergoedingen voor leningen die onder het nieuwe plan zijn geloosd, MOHELA niet in staat zal zijn om aan haar verplichting te voldoen om een ​​bepaald bedrag aan de staatskas bij te dragen. Cruciaal was dat het hof van beroep zei dat MOHELA verwant is aan een staatsentiteit en daarom zei dat het voldeed aan het staande argument.

Jacksons vragen over MOHELA leken Barrett te interesseren. De conservatieve justitie leek te suggereren dat MOHELA niet verwant is aan een staatsentiteit en vroeg zich af waarom MOHELA zijn eigen claim niet had ingediend en waarom het niet voor de rechtbank was gekomen.

“Waarom heeft de staat MOHELA dan niet gewoon laten komen?” vroeg Barrett aan Campbell.

“Als MOHELA een arm van de staat is, waarom heb je MOHELA dan niet gewoon sterk bewapend en gezegd dat je deze rechtszaak moet voortzetten”, voegde ze eraan toe.

Campbell reageerde niet direct. “Dat is een kwestie van staatspolitiek”, zei hij.

Op een ander moment uitte Jackson enige consternatie dat de rechtbank het staten te gemakkelijk zou maken – met minimale verwondingen – om naar voren te komen en het beleid van een president van een andere partij aan te vechten.

Ze sprak haar vrees uit over de “werking van de federale regering en haar vermogen om te regeren” als staten met het meest “kleine” belang erin zouden slagen een beleid tot stilstand te brengen.

“Ik heb het gevoel dat we ons echt zorgen moeten maken om in de politieke strijd te springen, tenzij we daartoe worden aangezet door een rechtszaak die is aangespannen door iemand die er een reëel belang bij heeft”, zei Jackson.

Wat Sotomayor betreft, benadrukte ze wat er vanuit haar perspectief op het spel staat.

“Er zijn 50 miljoen studenten die hiervan zullen profiteren die vandaag zullen worstelen”, zei ze.

“Velen van hen hebben niet voldoende activa om ze na de pandemie te redden”, voegde Sotomayor eraan toe. “Het bewijs is duidelijk dat velen van hen in gebreke zullen moeten blijven”