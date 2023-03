onderschrift wisselen Patrick Kovarik/AFP via Getty Images

Componist, saxofonist en vroom boeddhist Wayne Shorter overleed vorige week op 89-jarige leeftijd. Zijn visionaire compositie en improvisatie vormden niet alleen de 20e-eeuwse jazz, maar ook pop, wereldmuziek en klassieke muziek. Shorter was persoonlijk net zo geliefd vanwege zijn filosofische karakter en kleurrijke aforismen als vanwege zijn muzikale prestaties. Michelle Mercer is de auteur van Voetafdrukkeneen biografie uit 2005 van Shorter, en deelt dit persoonlijke essay over haar ervaringen met het ‘vertalen’ van de kunstenaar en zijn leven.

In herinneringen vorige week na het overlijden van de legendarische componist en jazzmuzikant Wayne Shorter, leek bijna iedereen een verhaal te hebben over een “Wayne-isme” – epigrammatische, poëtische of allegorische woorden die hij zou uitspreken om reflectie aan te sporen. “Ik ben niet in compositie. Ik ben in decompositie”, zei hij ooit tegen muzikant Jason Moran.

In de jaren dat ik met Wayne heb doorgebracht Voetafdrukken, de biografie die ik met zijn medewerking schreef, zag ik hoe hij deze parels aan iedereen uitdeelde: boekwinkelbedienden, hotelontbijtchefs, jonge muzikanten backstage, mede-boeddhisten thuis. De betekenis van Wayne’s ismen werd voor mij versterkt door jarenlang naar zijn muziek te luisteren, die zelf rijk was aan existentiële vragen en radicale aanwezigheid. Ik werd uiteindelijk bedreven in het vertalen van zijn koans, deels omdat mij zo vaak werd gevraagd: “Wat denk je dat hij bedoelde?” Ik heb genoten van de rol. Het was de droom van een schrijver om zo’n unieke en originele artiest te karakteriseren en het verhaal van zijn lange en gevarieerde muziekgeschiedenis te schrijven.

Halverwege 2004 deed ik onderzoek voor Voetafdrukken gedurende meer dan twee jaar, pratend met tientallen mensen die deel uitmaakten van Wayne’s leven en carrière, gravend in universiteits- en thuisarchieven die hij en zijn collega’s voor mij openden. Toch naderde de deadline van het boek, en wel sneller dan ik had gehoopt. Ik nam weer een van wat een bekende vlucht was geworden, naar Wayne’s huis buiten Miami, om hem en zijn vrouw, Carolina, de urgentie van het project uit te leggen. Wayne en ik gingen zitten; Ik vroeg hem iets over een latere Weather Report-periode.

“Oh, dat was ‘het-later-dan-je-denkt’-tijd… heb je die film gezien met…” en Wayne was vertrokken.

Maar Carolina kwam binnenvallen: ‘Wayne, Michelle heeft ons net verteld dat ze het boek binnen een paar weken moet afmaken’, zei ze.

“Weken?” vroeg Wayne.

‘Een harde, harde deadline,’ zei Carolina.

Hij keek naar me. “Wat wil je weten?”

Toen kwam er een grote verrassing: Wayne ging verder met het beantwoorden van elke vraag zo duidelijk en beknopt als een encyclopedie-item. Ik had geweten dat hij rechtstreeks sprak, in niet-Wayne-ismen, met zijn vrouw, zijn band en mij, maar wist tot dan toe niet dat hij de capaciteit had om paragrafen uit naslagwerken op commando uit te spoelen.

Wayne koos ervoor om onconventioneel en creatief te communiceren omdat die stijl het meest uniek voor hem was, het meest trouw aan zijn verbeelding. De meesten van ons groeien uit onze verbeelding, of brengen ze op zijn minst in gevaar met de leeftijd. Wayne deed het nooit en als boeddhist koesterde en koesterde hij ook een staat van verwondering bij anderen, waarbij hij probeerde de verbeelding te activeren bij iedereen die hij ontmoette.

Begin 2005, aan het einde van een aantal veeleisende dagen van boekpromotie, zorgde een vervoersverwisseling ervoor dat Wayne te laat kwam voor een gezamenlijk interview met mij. Hij was nog nooit eerder te laat geweest – zijn medeleider van het Weather Report, Joe Zawinul, vertelde me eens dat een blijvend beeld van het tourleven in de hotellobby arriveerde op het moment van afroep om Wayne te vinden “die daar altijd al stond met zijn kleine saxofoon, netjes en klaar om te gaan.” Decennia lang touren maakt de meeste professionele muzikanten punctueel – stel je voor wat stoere bandleiders als Art Blakey en Miles Davis zeiden of deden tegen een sideman die hun groepen te laat maakte voor een vlucht.

We gingen door en begonnen het interview zonder Wayne, maar even voordat we in de uitzending gingen, boog de interviewer zich voorover en mompelde wat cynische terzijdes tegen me, over Wayne en de neiging van andere jazzmuzikanten om te laat te komen en onverantwoordelijk te zijn. De opmerkingen waren verbluffend onprofessioneel, stereotiep en gedateerd. We gingen live naar miljoenen voordat ik kon reageren.

Wayne arriveerde en ging de studio binnen bij de eerste pauze. Ik wierp hem een ​​blik toe die waarschuwde: “Deze interviewer is niet te vertrouwen. Laten we er gewoon doorheen komen.” Hij wierp een blik terug die antwoordde “al vastgesteld – en geloof me, ik heb het allemaal al eerder gezien. Blijf kalm.”

We hebben het verder standaard interview doorlopen en zijn met Carolina naar de lift gegaan. Toen de deuren dichtgingen, merkte ik tot mijn verbazing dat ik uit elkaar viel. Jarenlang was ik alleen maar beheerst en beheerst geweest in Wayne’s aanwezigheid. Nu vielen de tranen voordat ik ze kon tegenhouden; Ik zakte in de hoek van de lift. De minachtende interviewer had me niet ongedaan gemaakt. Niet alleen. Ik had jarenlang de lineaire en operationele werelden naar Wayne’s enorme creatieve universum overbrugd, eerst met een boekverhaal en daarna met de publiciteit van dat boek. Dit werk was een voorrecht geweest en bovendien erg leuk, maar het was in de lift dat de uitputting uiteindelijk tot hem doordrong. Wayne’s enorme creatieve universum was veel te overbruggen.

Carolina omhelsde me en sprak enkele kalmerende woorden in haar Braziliaans-Portugees. ‘Je hebt zoveel voor het boek gedaan,’ zei ze. “Ik begrijp.” Natuurlijk deed ze dat. Ze was Wayne’s belangrijkste brug in het leven, een rol die ze vervulde met engelachtige standvastigheid.

‘Hé,’ zei Wayne, zo teder als iemand ooit tegen me had gesproken. Hij legde een hand op mijn schouder. “Dit alles, op dit moment?” zei hij, gebarend naar mijn betraande gezicht en verslagen houding. “Ik ga het gebruiken in een compositie. Het zal worden getransformeerd.”

Mijn verdriet verdween en maakte plaats voor het gebruikelijke plezier in Wayne. Uitdagende emoties transformeren, gif in medicijn veranderen, weerstand gebruiken om te vliegen. Dit waren de grote thema’s van Wayne’s missie in kunst en leven. Voor de 600ste keer verwonderde ik me over de onwrikbare overtuiging van zijn boeddhistische beoefening en lachte ik om de slimme inschatting van wat hij uit een situatie kon creëren. Ik vond troost in de grootste levende jazzcomponist en daarbuiten die iets maakte van mijn kleine liftpech, zoals hij deed met van alles en nog wat. Ik vond een nog diepere geruststelling in de wetenschap dat Wayne mijn emotie zou omzetten in een element van een dichte en epische muzikale droom. Hij zou me goed kalmeren.

Nadat ik Carolina en Wayne had weggestuurd, liep ik door Manhattan en over de lange, stevige Brooklyn Bridge in de ochtendzon. Wayne’s karakterisering van zijn eerste keer dat hij op het podium speelde met Miles kwam in me op: “Ik voelde me een cello, ik voelde de altviool, ik voelde vloeistof, puntstreepjes, en de kleuren begonnen echt te komen.” Het improviseren van mijn eigen ervaring in het moment voelde helderder met Wayne daar, die zelfs maar een klein deel van mijn verhaal componeerde.