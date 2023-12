De leider van de klimaattop zei dat er ‚geen wetenschap‘ zit achter de noodzaak om fossiele brandstoffen uit te faseren, wat wetenschappers alarmeert

CNN

De voorzitter van de klimaattop COP28, Sultan Al Jaber, onlangs beweerde dat er “geen wetenschap” is die zegt dat het uitfaseren van fossiele brandstoffen noodzakelijk is om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden Celsius boven het pre-industriële niveau, in opmerkingen die klimaatwetenschappers en -advocaten hebben gealarmeerd.

De toekomstige rol van fossiele brandstoffen is een van de meest controversiële kwesties waarmee landen worstelen tijdens de COP28-klimaattop. Terwijl sommigen aandringen op een ‘uitfasering’, pleiten anderen voor de zwakkere taal van een ‘uitfasering’. Wetenschappelijke rapporten hebben aangetoond dat er snel moet worden bezuinigd op fossiele brandstoffen om de opwarming van de aarde onder de 1,5 graden te houden – het doel van het klimaatakkoord van Parijs, en een drempel waarboven wetenschappers waarschuwen dat het voor mensen en ecosystemen moeilijker zal zijn om zich aan te passen.

Al Jaber maakte de opmerkingen tijdens het She Changes Climate panelevenement op 21 november, dat zondag aan het licht kwam in een verhaal gepubliceerd door The Guardian, en in een video die CNN heeft beoordeeld. Al Jaber werd door Mary Robinson, voormalig president van Ierland en huidig ​​voorzitter van de Elders Group, een onafhankelijke groep wereldleiders, gevraagd of hij het voortouw wilde nemen bij het uitfaseren van fossiele brandstoffen.

In zijn antwoord zei Al Jaber tegen Robinson: “Er bestaat geen wetenschap, of geen scenario, dat zegt dat de geleidelijke afschaffing van fossiele brandstoffen 1,5 zal opleveren.” Hij zei dat hij had verwacht dat hij naar de She Changes Climate-bijeenkomst zou komen voor een ‘nuchter en volwassen gesprek’ en dat hij zich niet ‘aanmeldde voor enige discussie die alarmerend is’.

Hij vervolgde dat het doel van 1,5 graden zijn ‘noordster’ was, en dat een uitfasering en uitfasering van fossiele brandstoffen ‘onvermijdelijk’ was, maar ‘we moeten er reëel, serieus en pragmatisch over zijn.’

In een steeds lastiger wordende reeks reacties op Robinson die hem op dit punt aandrong, vroeg Al Jaber haar: ‘Help me alsjeblieft, laat me een routekaart zien voor een geleidelijke afschaffing van fossiele brandstoffen die een duurzame sociaal-economische ontwikkeling mogelijk zal maken, tenzij je dat wilt. om de wereld terug in grotten te brengen.”

Het presidentschap van Al Jaber op de COP28-top is controversieel. De zakenman uit de Emiraten is klimaatgezant van de VAE en voorzitter van de raad van bestuur van het duurzame energiebedrijf, maar hij leidt ook de staatsbedrijf Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC).

Een woordvoerder van het COP28-team vertelde CNN in een verklaring: “Dit verhaal is gewoon weer een poging om de agenda van het presidentschap te ondermijnen, die duidelijk en transparant is geweest en wordt ondersteund door tastbare prestaties van de COP-president en zijn team.”

“De voorzitter van de COP is duidelijk dat het uitfaseren en afschaffen van fossiele brandstoffen onvermijdelijk is en dat we 1,5 graden Celsius binnen bereik moeten houden”, en voegt eraan toe: “We zijn enthousiast over de vooruitgang die we tot nu toe hebben geboekt en voor de verwezenlijking van een ambitieuze (mondiale) inventaris) besluit. Pogingen om dit te ondermijnen zullen onze vastberadenheid niet verzachten.”

Fossiele brandstoffen zijn de belangrijkste oorzaak van de klimaatcrisis en terwijl de wereld olie, steenkool en gas blijft verbranden, stijgen de mondiale temperaturen naar ongekende niveaus. Dit jaar is er sprake geweest van een recordwarmte op aarde, die tot dodelijke extreme weersomstandigheden heeft geleid.

De productie van fossiele brandstoffen zal in 2030 naar verwachting meer dan het dubbele bedragen van wat nodig zou zijn om de opwarming van de aarde onder de 1,5 graden te houden, zo blijkt uit een recent rapport van verschillende wetenschappelijke instellingen, waaronder het VN-Milieuprogramma. Dat rapport maakte gebruik van scenario’s van het Intergouvernementeel Panel voor Klimaatverandering (IPCC) en het Internationaal Energieagentschap (IEA) om tot zijn conclusie te komen.

“Als het IPCC en het IEA niet als wetenschap gelden, weet ik niet wat dat wel doet”, zegt Ploy Achakulwisut, klimaatonderzoeker bij het Stockholm Environment Institute en een van de auteurs van het rapport. Ze vertelde CNN dat ze concludeerde “dat alle fossiele brandstoffen moeten worden uitgefaseerd, vooral als de maatregelen voor het verwijderen van kooldioxide en het afvangen en opslaan van koolstof niet opschalen.”

Koolstofafvang verwijst naar een reeks technieken die erop gericht zijn koolstofvervuiling uit de lucht te verwijderen en op te vangen wat er wordt geproduceerd door energiecentrales en andere vervuilende faciliteiten. Terwijl sommigen beweren dat koolstofafvang een belangrijk instrument zal zijn om de vervuiling door de opwarming van de aarde terug te dringen, beweren anderen dat deze technologieën duur zijn, op grote schaal niet bewezen zijn en een afleiding vormen voor beleid om het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen.

Wetenschappers en klimaatgroepen hadden zware kritiek op de opmerkingen van Al Jaber.

Romain Ioualalen, mondiaal beleidsleider bij de non-profitorganisatie Oil Change International, zei in een verklaring dat de uitspraken van Al Jaber tijdens de paneldiscussie “alarmerend”, “wetenschap-ontkennend” waren en “diepe zorgen uiten over het vermogen van het voorzitterschap om leiding te geven aan de VN-klimaatbesprekingen. .”

Joeri Rogelj, klimaatprofessor aan het Imperial College London, zei dat hij Al Jaber ten zeerste aanbeveelde het laatste rapport van het Intergouvernementeel Panel over Klimaatverandering opnieuw te bekijken.

“Dat rapport, unaniem goedgekeurd door 195 landen, waaronder de VAE, toont een verscheidenheid aan manieren om de opwarming tot 1,5°C te beperken – die allemaal duiden op een de facto uitfasering van fossiele brandstoffen in de eerste helft van de eeuw. Zal dat de wereld terugbrengen naar de grotten? Absoluut niet”, zegt hij in een verklaring.

Mohamed Adow, directeur van de klimaatdenktank Power Shift Africa, zei dat de opmerkingen van Al Jaber een “wake-up call” waren voor de wereld en de COP28-onderhandelaars. “Ze zullen geen enkele hulp krijgen van het COP-voorzitterschap bij het bereiken van een sterk resultaat met betrekking tot de uitfasering van fossiele brandstoffen”, zei hij in een verklaring.

Deze COP-top zal de eerste mondiale inventarisatie afsluiten, waar landen hun voortgang op het gebied van klimaatactie zullen beoordelen en zullen uitwerken hoe ze de wereld op het goede spoor kunnen krijgen om de catastrofale opwarming van de aarde te beperken.

Angela Dewan en Rachel Ramirez van CNN droegen bij aan de berichtgeving