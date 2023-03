Natuurbeschermers vierden deze week de eerste waarnemingen in 24 jaar van een zangvogel afkomstig uit Madagaskar.

De laatste gedocumenteerde waarneming van de schemerige tetraka was in 1999, in de regenwouden van het noordoosten van Madagaskar.

Er is een gebrek aan gegevens over de vogel, dus het is moeilijk te bepalen of hij in gevaar is.

Natuurbeschermers vierden woensdag de eerste waarnemingen in 24 jaar van de schemerige tetraka, een geelkeelzangvogel afkomstig uit Madagaskar waarvoor ornithologen het ergste hadden gevreesd.

Een expeditie naar afgelegen gebieden van de eilandnatie bevestigde twee recente waarnemingen van de vogel.

Wetenschappers hebben ook iets geleerd over het gedrag van de kleine vogel dat zou kunnen helpen verklaren hoe het zo lang aan de aandacht is ontsnapt, ook al blijft het uiterst zeldzaam.

De laatste gedocumenteerde waarneming van schemerige tetraka, in 1999, was in de regenwouden van het noordoosten van Madagaskar, een van ’s werelds meest diverse hotspots op het gebied van biodiversiteit met honderden unieke gewervelde soorten.

In december reed een internationaal team van onderzoekers onder leiding van het in de VS gevestigde Peregrine Fund 40 uur en wandelde een halve dag naar de laatste plek waar de grasmusachtige vogel was gezien.

Een groot deel van het bos, ontdekten ze, was vernietigd en omgebouwd tot boerderijen voor de productie van vanille, ook al is het gebied officieel beschermd.

Na acht dagen zag teamlid John Mittermeier, directeur van het verloren vogels-programma bij American Bird Conservancy, er eindelijk een die door dicht kreupelhout op de grond bij een rotsachtige rivier huppelde en maakte een foto.

“Als schemerige tetraka’s altijd de voorkeur geven aan gebieden in de buurt van rivieren, zou dit kunnen helpen verklaren waarom de soort zo lang over het hoofd is gezien”, zei hij.

‘Gegevens onvoldoende’

“Vogelen in tropische bossen gaat helemaal over het luisteren naar vogelgeluiden, en daarom heb je natuurlijk de neiging om geen tijd door te brengen naast snelstromende rivieren waar je niets kunt horen.”

Een andere schemerige tetraka die door een tweede team werd gelokaliseerd, bracht ook het grootste deel van zijn tijd door in dichte begroeiing dicht bij een rivier, vermoedelijk op zoek naar insecten en andere prooien in het vochtige kreupelhout.

“Nu we de schemerige tetraka hebben gevonden en de habitat waarin hij leeft beter begrijpen, kunnen we ernaar zoeken in andere delen van Madagaskar”, zegt Lily-Arison Rene de Roland, programmadirecteur Madagaskar voor The Peregrine Fund.

De vogel staat op de Top Ten Most Wanted Lost Birds-lijst, een samenwerking tussen Re:wild, American Bird Conservancy en BirdLife International, alle partners van de expeditie.

Meer dan de helft van de vogels op Madagaskar – zo’n 115 soorten – is endemisch, wat betekent dat ze nergens anders voorkomen.

Meer dan 40 vogelsoorten op het eiland staan ​​op de Rode Lijst van de Internationale Unie voor het behoud van de natuur (IUCN) als met uitsterven bedreigd.

De stoffige tetraka – ook bekend als Crossleyia tenebrosa – is niet geclassificeerd wegens gebrek aan gegevens.

De belangrijkste oorzaken van het verlies aan biodiversiteit op Madagaskar zijn bosvernietiging om plaats te maken voor landbouw, aantasting van habitats, invasieve soorten, klimaatverandering en jacht.

Volgens eerder onderzoek is ongeveer 40% van het oorspronkelijke bosareaal van het eiland tussen 1950 en 2000 verloren gegaan.