CNN

—



Een lang verloren gewaande brief van George Washington verwijst naar de financiële problemen van de eerste president en zal naar verwachting $ 50.000 opbrengen op een veiling.

The Raab Collection, een veilinghuis gespecialiseerd in historische documenten, maakte de ontdekking van de brief zondag bekend in een persbericht.

De brief was voorheen “onbekend bij geleerden” en werd volgens het persbericht bewaard in een kleine privécollectie op het platteland van West Virginia.

In de brief uit 1787 schrijft de vroege politicus over zijn behoefte om land te verkopen en geld in te zamelen. Hij begon te corresponderen met Israel Shreve, een gepensioneerde kolonel, die een vorm van krediet wilde gebruiken om een ​​stuk land van 1.644 hectare aan de Youghiogheny-rivier in het westen van Pennsylvania te kopen, volgens de Raab-collectie. Maar Washington stond erop het land voor contant geld te verkopen.

‘Het land dat u noemt, staat te koop, & ik wou dat het mij uitkwam u ermee te huisvesten voor militaire certificaten; maar geld inzamelen is de enige stimulans die ik heb om het te verkopen’, schreef Washington.

“Een vierde van het geld moet worden afbetaald – de andere driekwart in drie jaarlijkse betalingen, met rente”, voegde hij eraan toe.

Washington schreef de brief slechts enkele maanden voordat hij in Philadelphia zou aankomen als voorzitter van de Constitutionele Conventie, die resulteerde in de totstandkoming van de Amerikaanse grondwet. Hij werd twee jaar later, in 1789, ingehuldigd als de eerste president van het land.

“Deze krachtige brief, die op de drempel van een van de grote momenten van Washington komt, geeft ons een glimp van de financiële stress en zorgen van Washington, een man aan wie we in mythische termen denken, maar die echt veel van onze eigen, zeer menselijke problemen”, zegt Nathan Raab, directeur van The Raab Collection, in het persbericht.

Volgens het persbericht bezat Washington ooit maar liefst 70.000 hectare land in wat nu zeven staten zijn. Volgens het Nationaal Archief waren zijn eigendommen afhankelijk van het werk van honderden tot slaaf gemaakte mensen.