De iQOO Z7 waar we nu al meer dan een week over horen, wordt op 21 maart gelanceerd in India. Deze onthulling is afkomstig van de CEO van iQOO India, de heer Nipun Marya, die in een interview met gadgets360onthulde ook enkele specificaties van de aankomende smartphone uit de Z-serie.

Marya zei dat de iQOO Z7 “exclusief ontworpen is voor de Indiase markt” en een “ultrahelder AMOLED-scherm” zal bevatten met een vingerafdrukscanner eronder. Een videoteaser die onlangs door iQOO werd gedeeld, onthulde dat het scherm van de Z7 een U-vormige inkeping zal hebben. De diagonaal en resolutie moeten echter nog officieel worden bevestigd.

De iQOO Z7 wordt aangedreven door de Dimensity 920 SoC en heeft een 64MP primaire camera met OIS. De smartphone zal Funtouch OS 13 uit de doos gebruiken en het hele pakket zal worden gevoed door een 5.000 mAh-batterij met 44 W opladen, waarvan Marya beweert dat deze in 25 minuten van 1% naar 50% gaat.

De Z7 wordt verkocht via Amazon.in en heeft een basisprijs van minder dan INR 20.000 ($ 245/€ 230) in India. Een teaservideo die door iQOO op Twitter is geplaatst, onthulde dat de iQOO Z7 zal binnenkomen blauw en zwarte kleuren, maar we hebben nog geen bevestiging van de geheugenopties.

