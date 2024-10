interview

In de Metall- en Elektro-industrie worden de Verhandlungen über de Forderung der IG Metall nach sieben Prozent more Lohn. Welche Ergebnisse is er zeker van dat de president Clemens Fuest in een interview is verschenen.

tagesschau24: De IG Metall begrijpt de toekomst van dit werk. Ik zou er graag meer over willen weten, maar die man kan het ook gebruiken. Als je meer werkplezier krijgt, kun je ook meer consumeren. Houdt u rekening met de vraag of deze situatie realistisch is?

Clemens Fuest: Dat is niet de entscheidende Punkt. Omdat er geen problemen zijn met het milieu, zijn problemen moeilijk te vermijden. De Beschäftigten hebben in die jaren een echte Einkommenszuwachs. We zullen het later zien, zo zal Sparquote eruit zien. Daarom was de kleding er nog, werd de besparing nog eenvoudiger gemaakt en werd nu de hele dag in aanmerking genomen. Het argument is immers maar een klein beetje overbevredigd.

Großteil der Wertschöpfung in Ausland

tagesschau24: Dit is de metaalindustrie en een exportindustrie die haar producten in Australië verkoopt. Waarom zou je überhaupt profiteren van meer consumptie in Duitsland?

Fuest: Das kommt hinzu. De Metallindustrie is 60 Prozent in de Wertschöpfung in Ausland. Insofern hilft den Unternehmen meer Nachfrage im Inland helemaal niet. Als de lohne in de metallurgie-industrie stijgt, zal dit niet lang duren, en dan zal het gezamenlijke zakelijke klimaat blijven bestaan.

Zur persoon Clemens Fuest is voorzitter van het instituut en hoogleraar populaire economie aan de LMU München. Hij was hoogleraar onderzoek aan de Universiteit van Oxford en het toonaangevende Centre for Business Taxation. Seine Schwerpunkte is een financiële en economische onderneming.

tagesschau24: In de regel, sich Lohnforderungen ja tegen de inflatie. Die ligt in Moment in Deutschland unter zwei Prozent. Wie begrijpt de IG Metall dan deze Forderung van sieben Prozent?

Fuest: Dat IG Metall verdorie beweert, dat de industrie over meer jaren een mooie Lohnentwicklung-hint op zichzelf heeft. De Echte Wereld, die in de Zusammenhang is aangekomen, is sinds september 2019 beschikbaar. Het is belangrijk op te merken dat inflatie belangrijk is vanwege het hoge productiviteitsniveau en de productiviteit die wordt beïnvloed door de productie van de beschaving. En toch is het in de afgelopen decennia van gedeeld economisch leven rond dezelfde tijd gezonken.

De IG Metall is nog steeds niet klaar, maar de man in de Zeiten der Stagnation, als hij opstijgt, zal hij nooit meer Lohnforderungen tegenkomen. De geforderten van producten die reallohnsteigerungen van fünf Prozent, bij Nullwachstum of sogar Schrumpfung der Wirtschaft, uitvoeren. Dat is niet drinken. De metaalindustrie is niet zo slecht als de rest van de sector, maar zelfs erger. Laat deze termijn niet in de Zeit liggen.

„Unternehmen müssen hinreichend winstgevend signaal“

tagesschau24: Het is niet ongegrond, omdat het werk wordt uitgevoerd met onopgeloste implicaties voor toekomstige generaties in eenvoudige gesprekken. Hoe zou je mijn tijd willen besteden na het ontvangen van berichten? En we voelen ons uiteindelijk ideaal?

Fuest: Ik denk dat de oplossing geschreven is zonder het gebod van de waarheid. Ik kon met mijn problemen omgaan, omdat ik er niet vanaf zou kunnen komen zonder me zorgen te hoeven maken over het licht, zonder me zorgen te hoeven maken over problemen met de resultaten en zonder begrip van de resultaten.

tagesschau24: Viele Unternehmen, voor allem auch DAX-Konzerne wie VW, heeft in de Vergangenen Jahren Milliardengewinne. Is het dieptepunt van de Unternehmen denn dermaßen angespannt, dat hoe hoger de Löhne van sieben Prozent niet Kraften würden is?

Fuest: Het resultaat van de ervaring van de mens is dat zijn arbeid goede winsten oplevert en dat hij daarvan profiteert. U kunt dus ook VW-bonussen krijgen. Dat is ook niet zo, als ze niets hadden gedaan. Alle zakelijke transacties zijn altijd bedrijfsgericht. Insofern sinds deze ervaring van vooruitgang is geweest, was het nog niet nuttiger en voor degenen die Lohnverhandlungen keine Rolle spelen. Als u bereid bent aandacht te besteden aan uw behoeften, kunt u genieten van uw eigen bedrijf, waardoor uw bedrijf winstgevend wordt. Sonst werd degenen die verdwaald waren.

Wandert Produktion in Ausland ab?

tagesschau24: Die Lage der Unternehmen is eeuwenlang. Wilt u meer weten over de Lohnforderungen die beschikbaar zijn onder de Unternehmen?

Fuest: Als de Löhne weiter in de Höhe waren trieben, müssen de Unternehmen überlegen, wie sie das auffangen. Velen werd gevraagd te reageren, omdat ze de productie in Australië verminderden en de productie hier in het land stopzetten. En dat is de ware richting. We zijn blij om te zien dat de Unternehmens-Investitionen in Deutschland aan het zinken zijn. Bei Lohnsteigerungen von ze Prozent würde sich dieser Trend beschleuningen.

Over het algemeen is het belangrijk dat het werk gevarieerder en gevarieerder is, waarbij de resultaten effectief zijn. Op deze manier zijn de resultaten belangrijk, wat betekent dat het licht sterk is. In andere landen, waar het de auto-industrie betreft, is de kans groter dat we in dit opzicht succesvol zullen zijn.

„Bei Streiks verlieren alle“

tagesschau24: Lange weekenden met VW en de IG Metall volgen. Een mens kan niet anders. Wie wil er meer weten? Drohen möglicherweise Streiks?

Fuest: Dit is uiteraard altijd de slechtste ervaring, inclusief alle verliezen. Het probleem van de Unternehmen is nu groter dan de Schließung von Fabriken in Deutschland, noch währscheinlicher. Bovendien zouden beide gesprekken worden vermeden en zouden spanningen worden vermeden. Ik denk, na het horen van de Rituelen van de Tarief Verhandlungen, dat de mens zelf op de eerste plaats staat, dat de mens zelf niet zo gelukkig is, dat de mens langere discussies en opvattingen zal hebben, dat zijn standpunt besproken zal worden.

We leven in Duitsland met een glücklicherweise, een traditie van zowel de Gewerkschaften, beide tariefpartners, die man letztlich maar versucht, zu vermijden. Insofern setze ich da uf de Vernunft. Ik denk dat de Gewerkschaften in der Vergangenheit bewiesen, dass si in schwieriger Lage durchau die samtwirtschaftliche Situation verstehen.

De Fragen stellte Anne-Catherine Beck, ARD-Finanzredaktion.