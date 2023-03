De kosten van het Trans Mountain-uitbreidingsproject zijn gestegen tot $ 30,9 miljard, volgens de Crown Corporation achter het pijplijnproject.

Trans Mountain Corporation wees op verschillende factoren voor de kostenstijging, waaronder wereldwijde inflatie en problemen met de toeleveringsketen, en ernstige overstromingen in British Columbia.

Het wees verder op onverwachte archeologische ontdekkingen, uitdagend terrein en “onverwachte” waterafvoerkosten in de Sumas Prairie.

Het nieuwe prijskaartje van het project is hoger dan de eerdere schatting van $ 21,4 miljard begin 2022. Een eerdere schatting had de prijs gekoppeld aan $ 12,6 miljard.

“Canada heeft een van ’s werelds hoogste normen voor de bescherming van mensen, het milieu en inheemse participatie bij het bouwen van grote infrastructuurprojecten”, zei Dawn Farrell, CEO van Trans Mountain Corp., vrijdag in een persbericht.

“Door deze toezeggingen vanaf het begin op te nemen in het ontwerp en de ontwikkeling van het project, hebben we ervoor gezorgd dat het project tot ver in de toekomst economische voordelen zal opleveren voor de Canadezen.”

Trans Mountain werd in 2018 door de federale overheid gekocht voor $ 4,5 miljard, nadat de vorige eigenaar Kinder Morgan Canada Inc. had gedreigd het geplande uitbreidingsproject van de pijpleiding te schrappen vanwege de oppositie van milieuactivisten en politieke onzekerheid.

De Trans Mountain-pijpleiding, die 1.150 kilometer lang is, vervoert 300.000 vaten olie per dag, is het enige pijpleidingsysteem van Canada dat olie transporteert van Alberta naar de westkust.

De uitbreiding, waarvoor de bouw aan de gang is, zal in wezen de bestaande pijpleiding verdubbelen, waardoor de dagelijkse productie wordt verhoogd tot 890.000 vaten om de groei van de Canadese ruwe olieproductie te ondersteunen en de toegang tot de wereldwijde energiemarkten te verzekeren.

Voor Trans Mountain Corp. is een belangrijke reden waarom stijgende kosten zo problematisch zijn, dat er geen manier is om ze terug te verdienen.

Vanwege bestaande contractuele afspraken met verladers kan slechts 20 procent van de gestegen kapitaalkosten worden doorberekend aan oliemaatschappijen in de vorm van verhoogde tolgelden. (Tolgelden zijn de tarieven die oliemaatschappijen betalen om producten op een pijpleiding te verplaatsen, en ze zijn hoe het pijpleidingbedrijf geld verdient).

Uit een rapport van de parlementaire begrotingsfunctionaris van afgelopen juni bleek dat de federale regering geld dreigt te verliezen door haar investering in de pijplijn, en suggereerde dat als het project op dat moment zou worden geannuleerd, de regering meer dan $ 14 miljard aan activa zou moeten afschrijven.

De federale regering heeft aangegeven dat zij niet de langetermijneigenaar van Trans Mountain wil zijn en is van plan een desinvesteringsproces te starten nadat het uitbreidingsproject “verdere risico’s heeft genomen”.

Verschillende door inheemse volkeren geleide initiatieven hebben eerder aangegeven van plan te zijn eigenaar te worden van de pijpleiding.

Trans Mountain Corporation zei vrijdag dat de bouw van het project voor bijna 80 procent voltooid is. Het verwacht dat de pijpleiding in het eerste kwartaal van 2024 in gebruik zal worden genomen.

Richard Masson, een executive fellow aan de School of Public Policy van de Universiteit van Calgary, zei dat de sprong in het nieuwe prijskaartje van het project verrassend is.

“We wisten dat het niet gemakkelijk zou worden na de overstromingen in BC,” zei Masson.

“Deze dingen zijn soms onverwacht, maar de omvang van deze toename is erg groot en ik denk niet dat iemand het had verwacht.”

Masson verwacht dat de federale overheid een grote afschrijving zal moeten doen op de waarde van zijn investering, en voegt eraan toe dat hij niet gelooft dat Ottawa alle extra kosten kan recupereren.

“Uiteindelijk zal het de belastingbetaler erg duur komen te staan”, zei hij.

Het heeft echter geen zin om te stoppen met de bouw van het project nu er zoveel geld is uitgegeven, zegt Masson, die ook voorzitter is van de World Petroleum Council in Canada.

“Het was altijd strategisch voor het land om meer olie naar een haven te krijgen zodat we naar de wereld kunnen verschepen, om de volledige marktprijs voor de olie te krijgen”, zei hij.