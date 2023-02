We hebben de businesscase van Rovio Classics: Angry Birds bekeken en vanwege de impact van de game op ons bredere gamesportfolio hebben we besloten dat Rovio Classics: Angry Birds op donderdag 23 februari niet meer wordt vermeld in de Google Play Store. de game wordt in afwachting van verdere beoordeling hernoemd naar Red’s First Flight in de App Store. Rovio Classics: Angry Birds blijft speelbaar op apparaten waarop de game is gedownload, zelfs nadat deze niet meer op de lijst staat.

We begrijpen dat dit triest nieuws is voor veel fans, evenals voor het team dat hard heeft gewerkt om Rovio Classics: Angry Birds te realiseren. We zijn de Angry Birds-fans enorm dankbaar die vanaf het begin hun liefde voor het merk en deze game hebben getoond. We hopen dat die fans die passie kunnen blijven brengen in onze live Angry Birds katapultspellen zoals Angry Birds 2, Angry Birds Friends en Angry Birds Journey, waar het elke dag ons doel is om de best mogelijke ervaring voor spelers te creëren.