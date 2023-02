Voormalig tweevoudig UFC licht-zwaargewicht kampioen Jon Jones hoopt dat Jake Paul dit weekend de grootste overwinning uit zijn korte bokscarrière behaalt.

‘The Problem Child’ neemt het op zondagavond op tegen de ongeslagen mede-prospect Tommy Fury in de Diriyah Arena in Saoedi-Arabië – live op talkSPORT.

Amusement met vaardigheidsuitdagingen Paul en Fury zullen morgenavond eindelijk vechten

Het is een wrokwedstrijd die beide vechters miljoenen zal opleveren na een rivaliteit van twee jaar met veel onzin, twee geannuleerde gevechten en één grote weddenschap.

Op zaterdag beantwoordde Jones vragen van zijn volgers op Twitter toen hem werd gevraagd een voorspelling te doen voor de langverwachte pay-per-view-kaskraker.

De 35-jarige stopte met het geven van zijn keuze voor het gevecht, maar onthulde wel dat hij voor Paul wroet, ondanks dat hij een enorme fan is van de broer van de WBC-zwaargewichtkampioen van zijn tegenstander, Tyson Fury.

Hij twitterde: “Ik ben een grote fan van Tyson, maar ik steun Jake in de situatie. De kinderen komen zo ver.”

Paul begon pas een paar jaar geleden met boksen nadat hij naam had gemaakt als YouTuber – nu is hij nog maar één overwinning verwijderd van een 7-0 als professionele bokser en gerangschikt door de WBC.

De 26-jarige begon zijn bokscarrière in augustus 2018 toen hij en zijn broer Logan Paul vochten tegen KSI en zijn jongere broer, Deji, in een paar witteboordengevechten.

Getty-afbeeldingen – Getty Jones is misschien wel de grootste MMA-vechter aller tijden

Hij heeft uitgelegd waarom hij zich dit weekend tegen de Furys verzet

Mayweather vs Chalmers LIVE: Geld draait 360 graden en danst met ringmeisjes in gevecht in Londen Paul v Fury LIVE: Alles wat u moet weten over de Saoedische botsing, inclusief talkSPORT-verslaggeving Farce op Floyd Mayweather undercard terwijl Tommie Lee van de stoel valt in een sjofel gevecht Britse fans vermijden de laatste Floyd Mayweather-overval met duizenden lege O2 Arena-stoelen Mayweather vs Chalmers vechtregels: rondes, tijd, gewicht en of sterren kunnen winnen via knock-out ‘Het is gemakkelijk geld’ – Bokswereld voorspelt resultaat Jake Paul vs Tommy Fury





Nadat hij Deji in de vijfde ronde van hun gevecht had gestopt, besloot Paul om professioneel te gaan boksen en scoorde een eerste ronde knock-out overwinning op mede-YouTuber AnEsonGib in zijn debuut in januari 2020.

Vervolgens testte de controversiële crossover-ster zichzelf tegen een echte atleet toen hij vocht tegen de gepensioneerde NBA-speler Nate Robinson op de undercard van Mike Tyson vs Roy Jones Jr.

Paul bracht Robinson op brute wijze in slaap in de tweede ronde en ging daarbij viraal.

Sindsdien heeft hij vier overwinningen behaald op voormalige UFC-vechters Ben Askren, Tyron Woodley (x2) en Anderson Silva, maar fans schreeuwen om hem om het op te nemen tegen een echte bokser.

Dat zal zondag gebeuren wanneer hij het opneemt tegen Fury, die voor het eerst bekend werd bij het grote publiek omdat hij de broer van ‘The Gypsy King’ was en op Love Island verscheen.

Nu is hij een 8-0-kandidaat en heeft hij het volste vertrouwen dat hij Paul snel zal uitschakelen, ondanks dat hij de underdog is op weg naar fight night.