CNN

—



Naaste familieleden van de voormalige Amerikaanse president Jimmy Carter blijven aan zijn zijde terwijl hij hospice-zorg krijgt in zijn huis in Georgia, vertelde een familielid vrijdag aan CNN.

“Het zijn zijn kinderen en kleinkinderen daarboven”, vertelde LeAnne Smith, een nicht van Carters vrouw, Rosalynn, aan CNN.

Carter, die vorig jaar 98 werd, werd de oudste nog levende Amerikaanse president in de geschiedenis na het overlijden van George HW Bush, die eind 2018 op 94-jarige leeftijd stierf.

De 39e president van het land bleef de afgelopen jaren laag bij het publiek vanwege de pandemie van het coronavirus, maar bleef zich uitspreken over de risico’s voor de democratie over de hele wereld, een langdurige oorzaak van hem.

Carter versloeg hersenkanker in 2015, maar kreeg in 2019 te maken met een reeks gezondheidsproblemen en onderging daarom een ​​operatie om de druk op zijn hersenen weg te nemen. Zijn gezondheidsproblemen dwongen hem zijn decennialange traditie van zondagsschoolonderwijs in de Maranatha Baptist Church in zijn geboorteplaats Plains, Georgia, op te geven.

Nu Carter de laatste fase van zijn leven ingaat, gelooft Smith dat deze periode troost kan bieden aan de familie om hem heen.

“Ik weet dat ik gesprekken met mijn vader had toen hij kanker had en in een hospice lag, en het is gewoon tijd van onschatbare waarde die je nooit genoeg kunt waarderen”, zei Smith.

Smith zei dat ze zondag het huis van Carter in Plains bezocht om met zijn familie te praten, maar de voormalige president was op dat moment aan het rusten. Smith heeft Carter een maand geleden voor het laatst gezien, zei ze, toen hij en Rosalynn met een golfkarretje naar het centrum van Plains reden.

De aankondiging van de zorg door de Carters van zijn hospice bracht een stortvloed aan media en weldoeners naar zijn kleine geboorteplaats, die volgens Smith ‘goed voor ons allemaal was in het genezingsproces’.

Ze voegde eraan toe dat anderen die “zijn nalatenschap zijn komen delen en er getuige van zijn, ik denk dat het een heel, heel goede zaak is geweest.”

Een pindaboer en luitenant van de Amerikaanse marine voordat hij de politiek inging, Carter, een democraat, diende uiteindelijk een termijn als gouverneur van Georgië en president van de Verenigde Staten van 1977 tot 1981.

De voormalige president wordt alom vereerd vanwege zijn opkomen voor de mensenrechten. Zijn bemiddeling bij de Camp David-akkoorden in 1978 met de Egyptische president Anwar Sadat en de Israëlische premier Menachem Begin blijft centraal staan ​​in zijn nalatenschap.

In zijn jaren na het presidentschap richtte Carter samen met zijn vrouw, Rosalynn, The Carter Center op in de hoop de wereldvrede en gezondheid te bevorderen. Het centrum heeft zich ingezet om de democratie te bevorderen door buitenlandse verkiezingen te volgen en door de jaren heen ziektes in ontwikkelingslanden terug te dringen.

“Na een reeks korte ziekenhuisopnames heeft de voormalige Amerikaanse president Jimmy Carter vandaag besloten om de resterende tijd thuis door te brengen met zijn gezin en hospicezorg te ontvangen in plaats van aanvullende medische interventie”, aldus een verklaring van The Carter Center die vorige week werd gepost. “Hij heeft de volledige steun van zijn familie en zijn medisch team.”