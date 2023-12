De kiezers in Venezuela keuren de claim op het olierijke deel van Guyana goed

Venezolanen hebben zondag in een referendum gestemd voor het steunen van de claim van hun land op een olie- en mineraalrijk deel van buurland Guyana.

Het referendum, dat Guyana heeft omschreven als een voorwendsel voor ‘annexatie’, markeert een nieuwe fase in een geschil over de regio Essequibo dat is geëscaleerd sinds ExxonMobil in 2015 olie vond in het Stabroek-blok voor de kust.

“We moeten een staande ovatie geven aan het Venezolaanse volk”, zei Nicolás Maduro, de sterke socialistische president van Venezuela, in een toespraak in Caracas nadat de verkiezingsautoriteit de resultaten bekendmaakte.

“(Wij) hebben de eerste stappen gezet van een nieuwe historische fase van vechten voor wat van ons is, en om te herstellen wat de bevrijders ons hebben nagelaten: Guayana Esequiba”, zoals de betwiste regio in Venezuela bekend staat.

Maduro vermeldde niet welke stappen Caracas vervolgens zou kunnen nemen met betrekking tot Essequibo, maar hij vierde wel de sterke opkomst. Aan het begin van zijn toespraak noemde hij het referendum “consultatief”.

De stemming vond plaats ondanks het bevel van het Internationale Gerechtshof aan Venezuela van vrijdag om zich te onthouden van “het ondernemen van enige actie” die de status quo van de regio Essequibo, die Guyana “bestuurt en waarover controle uitoefent”, zou veranderen.

Alle vijf vragen over de regio Essequibo op het stembiljet werden goedgekeurd door de kiezers, waaronder één die de jurisdictie van het ICJ om over de kwestie te beslissen verwierp. Een ander vroeg de kiezers of zij vonden dat het gebied een Venezolaanse staat zou moeten worden en dat de inwoners het staatsburgerschap zouden moeten krijgen.

Het hoofd van de nationale kiesraad van Venezuela – waarop de regering invloed uitoefent – ​​zei dat meer dan 10 miljoen mensen voor het referendum hebben gestemd, waarbij alle vragen werden goedgekeurd met ten minste 95,4 procent voor.

Op het 160.000 vierkante kilometer grote land wonen ongeveer 200.000 Guyanezen, die voornamelijk Engels en inheemse talen spreken.

De spanningen laaiden op voorafgaand aan de stemming, waarbij Guyana beweerde dat Caracas een militaire opbouw voorbereidde als het de uitkomst van het referendum wilde afdwingen. Venezolaanse regeringsfunctionarissen zeiden dat hun troepen werden ingezet om operaties uit te voeren tegen illegale mijnbouw.

Brazilië, dat aan beide landen grenst, zei dat het voorafgaand aan de stemming de defensiemaatregelen in de buurt van het gebied had ‘geïntensiveerd’, ‘ter bevordering van een grotere militaire aanwezigheid’.

Waarnemers en oppositiepolitici in Venezuela hebben het referendum gekarakteriseerd als een poging voor Maduro om binnenlandse steun te verwerven terwijl het land zich voorbereidt op de verkiezingen in de tweede helft van 2024.

Maduro – die in 2018 de herverkiezing won in een stemming die door de VS als frauduleus wordt beschouwd – moet zijn kandidatuur nog bekendmaken, hoewel algemeen wordt verwacht dat hij zich kandidaat zal stellen.

In een poging Maduro te verleiden volgend jaar een “vrije en eerlijke” opiniepeiling toe te staan, hebben de VS vorige maand de sancties op de olie-, goud- en secundaire financiële markten voor zes maanden versoepeld.

Ondanks officiële beweringen over een massale opkomst, zeiden getuigen dat de wachtrijen bij de stembureaus op zondag veel korter waren dan die voor de voorverkiezingen van de oppositie op 22 oktober, waaraan 2,4 miljoen mensen deelnamen.

Die stemming werd beslissend gewonnen door María Corina Machado, een voormalig parlementslid dat pro-markt was en door de regering geen ambt meer mocht bekleden. Donderdag zei de regering dat gediskwalificeerde kandidaten in beroep zouden kunnen gaan tegen hun verbod.

Terwijl de meeste Venezolanen de regio Essequibo als een deel van Venezuela beschouwen, zei Machado voorafgaand aan het referendum dat de stemming een “afleiding” was en dat de zaak bij het Internationaal Gerechtshof moest worden afgehandeld.