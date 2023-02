CNN

De kerk waar Jimmy Carter decennialang zondagsschool gaf, markeerde zijn aangrijpende afwezigheid dit weekend toen de voormalige president zorg aan het levenseinde kreeg.

Carter, 98, geeft sinds de jaren tachtig zondagsschoolles in de Maranatha Baptist Church in zijn geboorteplaats Plains, Georgia. Zelfs een diagnose van kanker weerhield hem er niet van om in 2015 Bijbelles te geven.

Maar op zaterdag: “Na een reeks korte ziekenhuisverblijven heeft de voormalige Amerikaanse president Jimmy Carter vandaag besloten om de resterende tijd thuis door te brengen met zijn gezin en hospicezorg te ontvangen in plaats van aanvullende medische interventie”, aldus een verklaring van Het Cartercentrumdie ook door de kerk werd gedeeld.

De gemeente in de kerk eerde Carter tijdens de eerste zondagsdiensten sinds het nieuws van zijn zorg in het hospice.

‘Heer, we zouden vanmorgen in de fout gaan als we president Carter niet naar u optilden’, zei een gebedsleider. “Heer, we bidden dat u bij zijn familie (en) degenen om hem heen bent. En God, we danken u voor zijn dienst aan deze natie.

Daarna zong het koor van de Maranatha Baptist Church ‘America the Beautiful’.

“Maranatha” is afgeleid van twee Aramese woorden die “Heer, kom!” zegt de website van de kerk.

Carter werd de oudste nog levende Amerikaanse president in de geschiedenis na het overlijden van George HW Bush, die eind 2018 op 94-jarige leeftijd stierf.

Carter versloeg hersenkanker in 2015, maar kreeg in 2019 te maken met een reeks gezondheidsproblemen en onderging een operatie om de druk op zijn hersenen weg te nemen.

De 39e president van het land bleef de afgelopen jaren laag bij het publiek vanwege de pandemie van Covid-19, maar bleef zich uitspreken over de risico’s voor de democratie over de hele wereld, een langdurige oorzaak van hem.

Carter was pindaboer en luitenant van de Amerikaanse marine voordat hij de politiek inging. De democraat diende uiteindelijk één termijn als gouverneur van Georgië en als president van de Verenigde Staten van 1977 tot 1981.

In zijn jaren na het presidentschap richtte Carter samen met zijn vrouw, Rosalynn, The Carter Center op in de hoop de wereldvrede en gezondheid te bevorderen. Het centrum heeft zich ingezet om de democratie te bevorderen door buitenlandse verkiezingen te volgen en door de jaren heen ziektes in ontwikkelingslanden terug te dringen.

Hij ontving de Nobelprijs voor de Vrede in 2002 voor zijn inspanningen om wereldwijd vrede te bewerkstelligen.

Carter is ook al heel lang vrijwilliger bij Habitat for Humanity.