Aan het einde van het Bundesliga-seizoen 2012/13 was 83% van de eerste keus keepers in de Bundesliga Duits. Met andere woorden, tien jaar geleden stond een Duitse keeper tussen de palen van 15 van de 18 Bundesliga-teams. De dingen zijn sindsdien drastisch veranderd.

Er zijn momenteel slechts zeven Bundesliga-clubs met een Duitse keeper. De jongste is Marvin Schwäbe uit Keulen, en zelfs hij is 27 jaar oud. Jonge, Duitse keepers die regelmatig Bundesliga-minuten krijgen, zijn een zeldzaamheid.

“Als je kijkt naar de toptalenten van het afgelopen decennium, spelers als Manuel Neuer, Marc-André ter Stegen, Thibaut Courtois en Jan Oblak, en wat verder terugkijkend ook Gianluigi Buffon en Iker Casillas, dan hadden deze keepers al een gemiddelde gespeeld. van meer dan 200 wedstrijden in het eerste team tegen de leeftijd van 23”, vertelde Marc Ziegler aan DW. “Onze jonge keepers komen daar niet in de buurt.”

Internationale ervaring geeft een voorsprong

Ziegler is een voormalig Bundesliga-keeper bij Stuttgart en Borussia Dortmund. Sinds 2015 is hij hoofd van de keepersafdeling van de Duitse voetbalbond (DFB) en zijn werk bestaat uit het opleiden van jonge mannelijke en vrouwelijke keepers vanaf U15.

Marc Ziegler is de keeperstrainer van Duitsland en ontwikkelt de volgende generatie keepers in het land Afbeelding: Eibner Europa/IMAGO

“De druk in de competitie is toegenomen, net als de waarde van de competitie”, legde Ziegler uit waarom er minder Duitsers en bijna geen jonge doelmannen, ongeacht het land, in de Bundesliga spelen.

“De Bundesliga is een van de drie beste competities ter wereld, dus teams zijn op zoek naar competitieve keepers. Keepers die uit het buitenland komen, brengen een bepaalde hoeveelheid ervaring met zich mee. De meesten van hen hebben al internationaal gespeeld, zowel voor hun land als in Europese competities.” “

Keepers-DNA vereist

Veel experts zijn van mening dat als gevolg van deze ontwikkeling het Duitse nationale herenteam de komende jaren een tekort zal hebben aan kwaliteit tussen de posten.

“Ik maak me grote zorgen”, vertelde de voormalige Duitse keeperstrainer Andreas Köpke onlangs aan “Sport1” toen hem werd gevraagd naar de generatie na Manuel Neuer, Marc-André ter Stegen en Kevin Trapp. De DFB is zich hiervan bewust en heeft de afgelopen jaren hun keeperscoaching verbeterd.

In samenwerking met de keeperstrainers van de Bundesliga-clubs hebben Ziegler en zijn team een ​​zogenaamd “keepers-DNA” ontwikkeld dat tien eigenschappen schetst die moderne keepers moeten hebben om mee te kunnen doen op het hoogste niveau.

Dit gaat over veel meer dan het stoppen van schoten. In staat zijn om in de ruimte te spelen om voorzetten te vangen en ballen te achtervolgen is de sleutel, net als het constant aanpassen van positiespel, het organiseren van het team vanuit het doel en het zelf starten van aanvallen. Naast de voetbaleisen zijn er ook enkele mentale eigenschappen.

Het profiel van een moderne, uitzonderlijke keeper is complex, grotendeels omdat de huidige lichting Duitse keepers de lat hoger heeft gelegd.

“De keepersgeneratie rond Manuel Neuer, Marc-André ter Stegen en Bernd Leno zorgde voor een meerwaarde voor de coaches omdat ze kunnen voetballen”, aldus Ziegler.

Deze vaardigheden zijn nu standaard geworden.

“De huidige generatie heeft het zwaar omdat ze geen vergelijkbare toegevoegde waarde hebben.” Integendeel, de oudere keepers kennen deze routine al. “Daarom zal een hoofdtrainer waarschijnlijk een meer ervaren keeper in dienst nemen, zolang hij niet uit vorm is. De jonge generatie moet geduld hebben, totdat de leeftijd verandert”, aldus Ziegler.

Twee modellen van loopbaanplanning

Aangezien regelmatige speeltijd op het hoogste niveau in volle stadions absoluut vereist is om een ​​uitzonderlijke keeper te worden, is carrièreplanning vooral belangrijk voor keepers.

“Er zijn twee keuzes: de benadering van het krijgen van minuten is voor keepers die al getalenteerd en zelfverzekerd genoeg zijn om te geloven dat ze alles kunnen. Dit zijn degenen die speeltijd nodig hebben”, vertelt voetbalmakelaar Stefan Backs aan DW.

Tot de huidige klanten van Backs behoren Alexander Nübel, de keeper van Bayern die momenteel wordt uitgeleend aan Monaco, en Ralf Fährmann, de keeper van Schalke die al lang in dienst is. De andere keuze is volgens Backs voor keepers die tijd nodig hebben om te wennen aan een bepaald niveau.

“Voor die keepers is het vaak logisch dat ze naar een grotere club verhuizen en tweede keus zijn om vaardigheden en eigenschappen te leren die misschien ontbreken.”

Wordt Noah Atubolu de volgende doelman van Duitsland? Afbeelding: Jan Huebner/IMAGO

Tolerantie voor vormdips en fouten

“Natuurlijk ben ik blij dat jonge, Duitse keepers een kans krijgen. We proberen clubs ervan bewust te maken dat we getalenteerde keepers hebben die op dit niveau kunnen presteren”, aldus Marc Ziegler, die uit eigen ervaring weet wat het is om als jonge keeper in het diepe gegooid.

In 1995 maakte hoofdcoach Rolf Fringer van de 19-jarige de nummer één in Stuttgart, ook al zat de ervaren en voormalige Duitse doelman Eike Immel in de selectie.

“Als je een jonge doelman in het doel zet, moet je een bepaalde dip in zijn prestaties toestaan, hem steun bieden en zijn fouten accepteren”, zei Ziegler.

De keepers die momenteel de aandacht van Ziegler en zijn team trekken, zijn Noah Atubolu en Jonas Urbig.

Atubolu is momenteel nummer één bij de U21’s van Duitsland, traint regelmatig met het eerste team van Freiburg en speelt voor het tweede team in de derde divisie. Hij speelde zelfs al in de Duitse beker en de Europa League. De 19-jarige Ubrig verruilde Keulen voor tweedeklasser Regensburg op huurbasis om meer wedstrijden te spelen.

Ziegler is van mening dat een drop-down van een divisie geen slecht idee is, hoewel de volgende stap dan moet volgen.

“Als spelen voor Duitsland het einddoel is, dan is internationale speeltijd natuurlijk een vereiste”, aldus Ziegler. “Dat is iets waar we nog aan moeten werken.”

Dit artikel is oorspronkelijk in het Duits geschreven.